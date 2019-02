Die Berlinale bereitet sich auch für die Bremerinnen und Bremer vor. (Britta Pedersen / dpa)

Auf einem großen schwarzen Banner steht in weißen Buchstaben „Stoppt die Kirche“. Er gehört der Protestgruppe Act Up, die sich anlässlich der Deutschen Bischofskonferenz 1991 vor dem Dom in Fulda positioniert hatte und auch im Inneren der Kirche für Tumult sorgte.

Es sind Szenen aus der Kurzdokumentation „Willkommen im Dom“. Der Film wird im Rahmen der Panorama-Sektion auf der diesjährigen Berlinale gezeigt. In der Panorama-Sektion werden Filme gezeigt, die aufwühlen, aufrütteln und für Diskussionsstoff sorgen sollen. Dort lief „Willkommen im Dom“ bereits 1992. Da Panorama in diesem Jahr zum 40. Mal stattfindet, wird eine Auswahl an Filmen der vergangenen Jahre erneut gezeigt. Darunter auch die Dokumentation von Filmautor und -produzent Jochen Hick, die mithilfe des Bremer Instituts Film/Fernsehen umgesetzt wurde. Eigentlich drehte Hick einen längeren Beitrag über den Einfluss der Kirche auf Nichtkonfessionelle und Atheisten in Deutschland. Doch genau an diesem Tag protestierte die Act Up-Bewegung gegen die Diskriminierung von Aidskranken durch die katholische Kirche, gegen das Kondomverbot und die oft problematische Behandlung von Homosexuellen in Organisationen der Caritas. Aus den Bildern von der Demonstration wurde ein eigener Filmbeitrag.

Dieser lässt in Gesprächsschnipseln sowohl Kirchenvertreter als auch Protestler zu Wort kommen. Eingeblendete Zitate unterschiedlicher Kirchenoberhäupter belegen die Vorwürfe der Diskriminierung. Der Film dokumentiert außerdem, wie gewalttätig die Protestgruppe aus der Kirche befördert wurde. „Unser Kameramann wurde von Kirchenleuten in die Nieren getreten und musste danach zur Untersuchung ins Krankenhaus“, erinnert sich Hick. „Demonstranten wurden mit Gewalt und Tritten in den Hintern aus dem Dom befördert, vor den Augen der versammelten deutschen Bischöfe.“

Für Hick ist es ein wichtiges Signal, dass der Film nun erneut auf der Berlinale zu sehen sein wird. „Insbesondere, weil so wenig an queeren Aktivismus in Deutschland erinnert wird und überhaupt kaum Filmaufnahmen dazu existieren“, so Hick. „Zudem wird heute zuweilen beklagt, dass Schwule und Lesben sehr angepasst leben und kaum mehr aktivistisch kämpfen würden. Da bekommen diese Bilder eine historische Strahlkraft.“

Doch „Willkommen im Dom“ ist nicht der einzige Film mit Bezügen zur Bremer Filmszene, der in diesem Jahr bei der Berlinale gezeigt wird. Der Dokumentarfilm „Olanda“ stammt zwar vom Hamburger Bernd Schoch, die Realisierung des Projektes wurde allerdings 2016 vom Filmbüro Bremen mit dem Bremer Dokumentarfilm-Förderpreis unterstützt. Er feiert in Berlin seine Weltpremiere. In dem Film geht es um das Thema Pilzsammeln in den südlichen Karpaten Rumäniens. Der Pilz ist hier für viele Familien überaus wichtig, um in den prekären Zeiten des Postsozialismus über die Runden zu kommen. Und so begleitet Schoch die Sammler und Sammlerinnen im Wald, auf Autofahrten, im Zeltlager und erzählt von sich verästelnden Handelskreisläufen rund um den Pilz.

Und auch für die Bremer Filmemacherin Beatrix Schwehm gibt es Grund zu Feiern: Ihr wird im Rahmen der Berlinale als Produzentin vonseiten der ARD eine Programmprämie in Höhe von 25 000 Euro überreicht. Prämiert wird sie für die Dokumentation „Luise und Mohamed – Aufbruch nach Algier“. Die Förderung soll der Umsetzung eines neuen Projektes zugutekommen. Insgesamt stellt die ARD jährlich 3,2 Millionen Euro für neue Programmentwicklungen zur Verfügung.