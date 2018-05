Märchenjäger und -sammler: Denkmal der Brüder Grimm in Kassel. Für ihr literarisches Nachleben ist in jeder Hinsicht gesorgt. (Uwe Zucchi)

Sozusagen naturgemäß beginnt „Die Prinzessin und der Fuchs“ mit der Formel „Es war einmal“. Auch sonst finden sich in diesem mustergültigen, wenn nicht gar idealtypischen Text frappierend ähnliche strukturelle, dramaturgische, personelle und rhetorische Zutaten wie in, sagen wir mal, „Prinzessin Mäusehaut“ (1812) oder „Der Wolf und der Fuchs“ (1819), zwei Exemplaren aus der famosen Fairytale-Sammlung der Brüder Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859).

Doch „Die Prinzessin und der Fuchs“ ist weder Volks- noch Kunstmärchen, sondern ein künstliches Märchen, geschaffen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Dass erstmals seit mehr 200 Jahren eine neue Mär der Grimms auf dem Markt ist, verdankt sich einer Kooperation von Mensch und Maschine. Davon erzählt auf der Homepage seiner Firma Michael Acton Smith, Mitbegründer einer Meditations- und Schlaf-App mit dem sinnigen Namen Calm. Mit dem Künstlerkollektiv Botnik, einem Zusammenschluss aus Programmierern, Schriftstellern und anderen Künstlern, entwickelte Calm ein zugleich verwegenes und bestechendes literarisches Projekt.

Zu diesem hehren Zweck wurde ein Algorithmus mit Märchen aus der Kollektion der beiden Märchenhorter gefüttert und ein Prognosetool daraus entwickelt, das – nach Art der automatisierten Textergänzung bei Smartphones – typische Grimm-Sätze zu verfassen imstande ist. Der menschliche Faktor bestand darin, aus den generierten Sprachmustern eine Geschichte zu kondensieren, die freilich, einer flüssigen Lektüre wegen, noch durch Sätze von Menschenhand ergänzt werden musste.

Der Zugriff auf den gesamten Text ist kostenpflichtig. An dieser Stelle sei daher nur dessen Auftakt in englischer Sprache zitiert: „Once upon a time, there was a golden horse with a golden saddle and a beautiful purple flower in its hair. The horse would carry the flower to the village where the princess danced for joy at the thought of looking so beautiful and good. „'It's magnificent!' she said to her father, the king of bread and cheese. 'Will you give it something to eat and drink if I finally marry the prince?'“

Stilistisches Sampling

Die Koproduktion menschlicher Autoren und Künstlicher Intelligenz nimmt inhaltlich wie auch stilistisch mehr als bloß Anleihen: Sie vergleicht Grundzüge der Grimmschen Kinder- und Hausmärchen auf eine Weise, die aus dem Sampling etwas qualitativ Neues, etwas Prototypisches generiert: die Quersumme aller Textteile, Situationen, Konstellationen.

Entsprechend bekannt kommen einem die Figuren in „Die Prinzessin und der Fuchs“ vor: Die Prinzessin ist herzensgut, der – sprechende – Fuchs verschlagen, der Sohn des Müllers bettelarm. Die durch die Quasi-Klon-Story eröffnete Perspektive ist – abhängig vom Kulturkonservatismus des Betrachters – spannend bis überwältigend.

Während sich Otto Normaluser hierzulande noch mit Chat-Bots wie Siri und Alexa herumschlägt, die noch immer als Kommunikationshonks gelten müssen, sind die kunstsinnigen Nerds von Botnik mit ihrem Autopoiesis-Programm bereits einen entscheidenden Schritt weiter. Die Zukunft der Literatur hat längst begonnen. Sie gemahnt an ein (erzählerisches) Experiment eines US-Forschungsteams, das im Jahr 2005 damit begann, alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen des visionären Science-Fiction-Schriftstellers Philip K. Dick (1928-1982) zu sammeln, auf dessen Dystopie „Träumen Androiden von elektrischen Schafen?“1968) Ridley Scotts Film „Blade Runner“ (1982) basiert.

Hybrid aus Diarium und Interviewband

Der solchermaßen gefütterte Roboter war sprachbegabt und von so hoher Vernetzungsintelligenz, dass er durch seine eloquente Reproduktion von Familienanekdoten sogar Philip K. Dicks Tochter Isa schockierte. Von dieser Begebenheit erzählt der österreichische Erzähler und Mathematiker Clemens J. Setz in der Vorrede zu seinem jüngsten Buch, einem bei Suhrkamp erschienenen Hybrid aus Diarium und Interviewband, der den Titel „Bot“ und den Untertitel „Gespräch ohne Autor“ trägt.

Was der kuriose Setz-Bot zu sagen hat, ist nicht immer folgerichtig, aber in der Mikrostruktur des Textes von bestürzender Kohärenz. Kein Wunder: Setz hat das Konvolut mithilfe von Suchmaschinen generiert, die aus einem immensen Fundus unveröffentlichter Notizen synthetisch den singulären Setz-Sound hergestellt haben. Das computergenerierte Artefakt verdankt sich zwar lediglich einer Automatisierung von Kommunikation. Weniger unheimlich macht dieser Umstand das Verfahren im Zeichen einer technischen Mimesis nicht.

Probleme von Literaturkritik und Strafverfolgung

Das Märchen von der Prinzessin und dem Fuchs ist nicht das erste Experiment der Gruppe Botnik, das auf ein literarisches Spin-off setzt: 2017 analysierte man generalprobehalber Syntax und Vokabular von Joanne K. Rowlings „Harry Potter“-Reihe. So entstand ein neues Kapitel eines fiktiven Romans mit dem Bandwurmtitel „Harry Potter and The Portrait of What Looked Like A Large Pile of Ash“.

Trotz einiger Geburtsfehler: Man verlache diese und andere Pioniertaten nicht. „Predictive writing“, voraussagende Literatur, dürfte mittelfristig in unserem Kulturkreis ebenso Standard sein wie „Precrime“, die technisch gestützte Prognostizierbarkeit von Delinquenz, wie sie Steven Spielbergs Film „Minority Report“ (2002) nach einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick entwirft. Damit aber fangen die Probleme von Literaturkritik und Strafverfolgung erst richtig an.