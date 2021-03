Manchmal möchte man auch einfach nur schreien: das Ensemble "Of Curious Nature" stellte den Tanz-Zyklus "Song of Love and Bones" vor. (MARIANNE MENKE)

Es war ein kurzes Aufblitzen im vergangenen Spätherbst; für ein paar Wochen war Theater wieder auf der Bühne und vor Publikum möglich. In dieser Zeitspanne feierte auch „Momentum Zero“ der noch jungen Tanz-Compagnie Of Curious Nature Premiere. Eine atemberaubend dichte, dramatische, fantasievolle, auch mal ironisch anmutende Arbeit.

Nun hat das in Bremen und Hannover ansässige Ensemble ein weiteres Projekt vorgelegt, beteiligt sind corona-bedingt nur die Bremer Tänzerinnen und Tänzer, und dieses Mal musste die Premiere am Freitagabend im digitalen Raum stattfinden. „Songs of Love and Bones“, wiederum erdacht von dem Choreografen Helge Letonja, ist ein Reigen um Lust, Liebe, Leidenschaft. Und ja, natürlich kann diese Premiere am Laptop-Bildschirm kein so intensives Erlebnis garantieren wie Tanz auf der Bühne, nur Meter entfernt vom Sitzplatz. Trotzdem nimmt der Zyklus, der unterschiedliche Facetten und Zustände erkundet, gefangen.

Das liegt zum einen an der starken Präsenz der Tänzerinnen und Tänzer: Kossi Sebastien Aholou-Wokawui, Leila Bakhtali, Oh Changik, Albert Galindo, Jure Gostinčar, Einav Kringel. Deren Körperspannung, individueller Ausdruck und Zusammenspiel in Pas de deux oder als Gruppe hat schon in „Momentum Zero“ beeindruckt. Letonja erweist sich zudem erneut als Choreograf, der nah dran ist am Thema, der konkret etwas erzählen will und weniger daran interessiert ist, in seinen Stücken wolkige Diskussionen um politische Metathemen zu führen.

Nun also die Liebe. „I like the way it hurts“ tönt es aus dem Lautsprecher, ein Paar lotet dazu aus, wie Gemeinsamkeit gehen kann, wie der süße Schmerz süß bleibt. Umkreist sich, hält sich fest, findet sich mal mit Abstand besser, mal in vorsichtiger Nähe. Bei „It's a Man's World“ trifft ein Poser auf zwei Frauen, die auch ohne ihn viel Spaß haben, da kann er kraftmeiern, wie er will. Immer wieder unterbricht pumpender Herzschlag das Potpourri der Songs, manchmal auch dumpfes Scharren. Dann knubbeln die Tänzer sich zu einer Gruppe und wirken sehr verletzlich in ihren olivfarbenen Hoodies.

Auch feiner Humor ist oft im Spiel. Eine Tänzerin mit Helm auf dem Kopf, in Blazer, roter Shorts, roten Socken (Kostüme: Rieke Schimitschek) interpretiert sehr fordernd Etta James' „I just wanna make love to you“, stolpert übermütig, dehnt sich, räkelt sich lasziv auf dem Boden. Am Ende des 45-minütigen Sets finden sich alle, nachdem sie sich aneinander herangetastet haben. Hoffentlich demnächst dann live auf einer Bühne.