Formidabler Frontmann: Sänger Peter Fox – auf unserem Bild bei einem Konzert auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof in Berlin – sorgte mit präzise choreografierten Tanzschritten und gewitzten Gesten auch beim ausverkauften Gig in der Bremer ÖVB-Arena für ausgelassene Stimmung und reichlich Interaktion mit dem Publikum. (Britta Pedersen/ dpa)

Um 20.59 Uhr brandet erstmals nennenswerter Beifall in der ausverkauften Mehrzweckhalle auf, auch vereinzelte Pfiffe sind zu vernehmen. Durch das weite Quasi-Rund der ÖVB-Arena, die bis unters Dach mit Menschen gefüllt ist, treiben derweil neckische Blasen-Projektionen. Um 21.11 Uhr erlischt unter ohrenbetäubendem Jubel das Licht – und die Berliner Konsensband Seeed, die seit 1998 für ihren dynamischen Mix aus Reggae und Dancehall, Ska und Hip-Hop gefeiert wird, nimmt ihre Arbeit auf. Das Kollektiv, das mehr als ein Dutzend Musiker aufbietet, prunkt und punktet mit tollen Bläsersätzen, tanzfreudigen Sängern, einer insgesamt mitreißenden Choreografie – und, nicht zuletzt, einer hervorragend eingespielten Band.

„Ticket“ heißt der dem aktuellen Album „Bam Bam“ entstammende Auftaktsong des mit gut anderthalb Stunden kompakt bemessenen Konzerts, das trotz einer gewissen Glätte – zumal im Remix-Potpourri des letzten Drittels – ganz und gar großartig gerät. Dies auch deshalb, weil die nach dem Tod von Demba Nabé vor anderthalb Jahren verbliebenen beiden Sänger, Peter Fox und Frank Dellé, agile Rampenflaneure und beachtliche Motivationsvirtuosen sind – und entsprechend mit vollem Körpereinsatz für Stimmung sorgen.

Mehr zum Thema Kritik von "Bam Bam" Neues Seeed-Album: Der Knall bleibt aus Nach sieben Jahren Pause melden sich Seeed mit Tour und neuem Album zurück. „Bam Bam“ heißt die ... mehr »

Wer wollte, konnte schon dem ersten Lied des Abends eine melancholisch grundierte Hommage an den im Alter von 46 Jahren verstorbenen Nabé ablauschen: „Hektik-Mektik, Slowlife, irgendwann ist alles vorbei / Doch so sieht der Deal aus, ich würd' ihn wieder nehmen.“ Die erste Prüfung der Textsicherheit des Auditoriums ergibt ein gutes, indes ausbaufähiges Niveau.

Den Boxen wachsen Augen

Es folgt mit „Lass sie gehn“ ein weiterer „Bam Bam“-Song, danach das einmal mehr anrührende Black-Cover „Wonderful Life“. Bei „Lass das Licht an“, der vierten Nummer, fällt der mit einschlägigen Symbolen verzierte Vorhang der Hinterbühne und gibt den Blick auf zwei Projektionsflächen in Gestalt riesiger Boxentürme mit Kupferanmutung frei, zwischen denen der Schriftzug „Bam Bam“ souffliert, was an diesem Abend Sache sein soll.

Zu „Augenbling“, einer herrlich aufgedrehten Amour-fou-Nummer aus dem Jahr 2012, wachsen den Boxen punktgenau blinzelnde Augen, und das Publikum im Saal tanzt erstmals ausgiebig und ausgelassen auch auf den weiter von der Bühne entfernten Plätzen. Und weil's gerade so gut läuft, nehmen Seeed mit „Molotov“ so richtig Speed auf. Nur vereinzelt, etwa bei „Komm in mein Haus“, wirkt der satte Sound dezent übersteuert.

Der Drummer, der in einer Art Liftboy-Livree Dienst tut, leistet durchgängig grandiose Arbeit. Bei dem gewitzten Song „G€ld“, der ausweislich des Textes eigentlich „Money“ heißen müsste, erscheint eine goldene Phallus-Projektion, die von zwei, nun ja, Säcken flankiert wird; zudem gibt es Fragmente aus dem zugehörigen Video, das Vor- und Nachteile eines fetten Lebens zeigt. Ein weiterer Höhepunkt ist eine treibende Interpretation von „Dancehall Caballeros“ aus dem Jahr 2001. Um nicht zu sagen: Es geht Schlag auf Schlag, Hit auf Hit, Bam auf Bam.

Vorzugsweise überbordend bleibt die Stimmung im Saal auch in jenem perfekt inszenierten Musik-Block, der den Solistenpfaden von Peter Fox zugeeignet ist. Vom Album „Stadtaffe“ (2008) gibt es die Berlin-Hymne „Schwarz zu blau“ in einer Up-Tempo-Version auf die Ohren, die bewegende Club-Reminiszenz „Schüttel deinen Speck“ ertönt samt energischem Saxofon-Solo, die damals erste Singleauskopplung „Alles neu“ samt eingängigen Änderungsnotwendigkeiten („Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast“) wiederum trägt an diesem Abend ein passgenaues Reggae-Gewand.

Bei solchen stilsicheren Darbietungen fällt es auch nicht mehr groß ins Gewicht, dass Fox, der sich früh eines eleganten petrolblauen Mantels entledigt hat, mit getönter Brille und milieuspezifischen Halsketten zumindest bei bestimmten Lichtverhältnissen an den Komödianten Heinz Strunk erinnert.

Apropos: Eine weitere Erinnerung an Demba Nabé erfolgt in Gestalt des vergleichsweise getragenen Stückes "You & I". Dafür geben die Musiker in der Remix-Abteilung nochmals Vollgas, etwa mit "Music Monks" (2003) und "Ding" (2005), dessen ohnehin rasante Variante weiteren Auftrieb durch das entfesselte Gastspiel eines Tänzertrupps erfährt. Als umjubelte Zugaben gibt es unter anderem "Immer bei dir", "Dickes B" und "Aufstehn". Ein kompaktes Konzert, wie gesagt, aber eines mit hohem Schau-, Lausch- und Erlebniswert.