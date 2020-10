Libuse Cerna hofft, dass alle eingeladenen Autorinnen und Autoren Ende Oktober zur "Globale" anreisen können. (Christina Kuhaupt)

Frau Cerna, die „Globale“ heißt „Festival für grenzüberschreitende Literatur“ – daher laden Sie sich immer viele internationale Gäste ein. Wie geht das in Zeiten einer Pandemie?

Libuse Cerna: Wir mussten in der Tat viele Gäste, die wir gerne hier in Bremen begrüßt hätten, wieder ausladen. Das betrifft beispielsweise Mahi Binebine, einen marokkanischen Autor. Wir haben uns seit Jahren um ihn bemüht, nun klappt es dieses Jahr nicht wegen Corona. Ilija Trojanow lebt in Wien, und wir überlegen, das für den 1. November mit ihm geplante Gespräch online zu führen. Grundsätzlich hoffen wir, dass viele der Eingeladenen kommen können.

Die Autorin Masha Gessen lebt in New York, da ist ein Besuch genauso ausgeschlossen wie bei Binebine.

Mit Masha Gessen gibt es ebenfalls ein längeres Online-Gespräch, das wird die Dramatikerin Sasha Maria Salzmann im Vorfeld führen. Dazwischen werden Passagen aus Gessens Buch „Autokratie überwinden“ von Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters Bremen gelesen. Und dann versuchen wir bei der Lesung am 31. Oktober noch ein kurzes Live-Gespräch mit Masha Gessen hinzubekommen – drei Tage vor der US-Wahl ist das sicher ein ganz besonderes Feature.

Trotzdem lebt die „Globale“ eigentlich davon, dass man die Autoren vor Ort sehen und quasi anfassen kann.

Dieses Erlebnis können wir leider dieses Jahr nicht immer bieten. Daher gibt es bei Trojanow und Gessen Live-Schalten. Wir versuchen, alles so authentisch wie möglich hinzubekommen. Unser Glück ist die Kooperation mit dem Theater Bremen: Wenn die Schauspieler die Texte lesen, ist da ja ein sehr attraktives Live-Erlebnis.

Mehr zum Thema Villa Ichon Kultur- und Friedenspreis für Bremer Paar Libuše Černá und Tilman Rothermel sind mit dem Kultur- und Friedenpreis der Villa Ichon ... mehr »

Der Schwerpunkt der „Globale“ dreht sich um Zensur und Schreibverbot. Warum haben Sie dieses Motto ausgerechnet dieses Jahr gewählt?

Weil die aktuelle Entwicklung weltweit derzeit so beunruhigend ist. Bei der Vorbereitung haben wir festgestellt, dass wir darüber ein Festival machen könnten, das ein ganzes Jahr dauert, so viele Beispiele und Betroffene gibt es leider. Jetzt ist es eine knappe Woche geworden. Wir fassen das Thema zudem weiter, weil auch die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen ganz grundsätzlich dazu beiträgt, dass weniger Autorinnen und Autoren gehört werden können.

Aber sind Bücher und ist damit Literatur nicht die Form von Kultur, zu der die Menschen derzeit am leichtesten Zugang haben?

Als wir die „Globale“ im Frühjahr geplant haben, waren die Buchhandlungen und Bibliotheken geschlossen, und zwar relativ lange. Das hat uns in unserer Entscheidung geprägt. Und auch jetzt gibt es beispielsweise sehr viel weniger Lesungen mit erheblich weniger Teilnehmern als üblich.

Wie haben Sie bei der Fülle an Beispielen eine Auswahl getroffen, wen und was man in den Mittelpunkt rückt?

Es gibt die Annäherung über die Geschichte, dazu gibt es am 31. Oktober in der Shakespeare Company das Symposium „Libri prohibiti“ (verbotene Bücher) über ältere Texte. Wir veranstalten einen literarischen Spaziergang zu verschiedenen Buchhandlungen, vor denen Texte von Erich Kästner oder Reiner Kunze gelesen werden. Außerdem haben wir uns mit aktuellen Büchern befasst, die um das Thema erlaubte und verbotene Denkweisen kreisen, beispielsweise mit dem Roman von Anne Weber, „Annette, ein Heldinnenepos“. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch derzeit; ein Epos um die wahre Geschichte einer Frau, die in den Widerstand geht, zur Heldin wird und darum, wie sie in diese Aufgabe hineinwächst. Aber auch Deniz Utlu und Max Czollek werden kommen, die Anfang des Monats auf Kampnagel in Hamburg ihre „Tage der jüdisch-muslimischen Kultur“ gestartet haben. Ihr Thema: Autoren werden nicht beachtet, weil sich die allgemeine Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen und Sichtweisen fixiert. Alles, was davon abweicht, fällt durch den Rost.

Mehr zum Thema "Globale" in Bremen, Bremerhaven und Oldenburg Zehntägiges Literaturfestival beginnt Seit Donnerstag und bis zum 29. November lädt das Festival "Globale" in Bremen, Bremerhaven und ... ... mehr »

Aber es geht Ihnen auch um aktuell verfolgte politische Autoren.

Ja, da freuen wir uns ganz besonders, Can Dündar zu Gast zu haben, den ehemaligen Chefredakteur der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“. Er lebt ja mittlerweile im Exil in Deutschland und leitet das Exilradio „Özgürüz“ (Wir sind frei). Er wird mit Betül Yarar über sein Buch „Bir şey yap!“ (Tut was) diskutieren. Betül Yarar gehört zu einer Gruppe türkischer Intellektueller, die derzeit durch ein Stipendium an der Universität Bremen forschen kann.

Wenn es so viele Beispiele gibt, haben Sie dann auch darüber nachgedacht, die „Globale“ im nächsten Jahr erneut unter diesem Motto stattfinden zu lassen?

So explizit nicht, wobei wir bei der „Globale“ immer wieder Autoren zu Gast hatten und haben werden, die in ihren Ländern nicht publizieren dürfen. Das ist ein fester Bestandteil des Festivals. Ein Beispiel ist Abbas Khider, der bei der Eröffnung dabei sein wird, und der als Geflüchteter nach Deutschland kam und hier veröffentlicht, weil er im Irak politisch verfolgt wurde.

Was könnte dann das Motto für 2021 sein? Verlocken Sie die vielen Neuerscheinungen zum Thema Corona, hier einen Pflock einzuschlagen?

Nein. Ich glaube nicht, dass da sehr nachhaltige Texte produziert werden, von einigen Ausnahmen vielleicht abgesehen. Und ich denke auch nicht, dass es an diesen Geschichten ein sehr starkes Leserinteresse gibt. Die Menschen erleben das ja alles selbst.

Zur Person

Libuse Cerna wurde in Prag geboren und lebt seit 1977 in Deutschland. Die ehemalige Hörfunkredakteurin ist seit 2010 Vorsitzende des Rats für Integration und leitet das Literaturfestival „Globale“. 2016 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.

Weitere Informationen

Die „Globale - Festival für grenzüberschreitende Literatur“ wird am Dienstag, 27. Oktober, im Rathaus mit den Gästen Abbas Khider und Anne Weber eröffnet. Von Mittwoch, 28. Oktober, bis Donnerstag, 5. November, finden in Bremen und Delmenhorst Lesungen statt; das Wochenende 30. November bis 1. November ist dem Schwerpunkt „Verbotene Bücher“ gewidmet. Parallel findet die „Junge Globale“ für Kinder und Jugendliche mit Workshops statt. Das komplette Programm mit allen durch Corona bedingten tagesaktuellen Änderungen und den Modalitäten der Teilnahme gibt es unter

www.globale-literaturfestival.de