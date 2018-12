Anno 1974 entwarf der Cartoonist Volker Ernsting einen gewissen Herrn Sengstake, ein Bremer Original mit einschlägigen Vorlieben. Sein belletristisches Potenzial ist unbedingt ausbaufähig. (Volker Ernsting)

Wünschenswert, sinnig und zudem fällig wäre es, würde im Verlauf des Jahres 2019 ein Bremer Gesellschaftsroman von Weltgeltung erscheinen (oder doch zumindest entstehen). Nichts gegen Sven Regeners vorwiegend heiteres Buch „Neue Vahr Süd“ (2004); schon gar nichts gegen Friedo Lampes vorwiegend laszive Prosaarbeit „Am Rande der Nacht“ (1934). Doch auch im kleinsten Bundesland darf man getrost groß denken. Gerade in einem Wahljahr, das Bremen überregionale Aufmerksamkeit sichert. Ideal wäre ein literarisches Sittengemälde, das zugleich ein Sippengemälde ist. „Sengstakes: Verfall einer Familie“ wäre ein angemessener Arbeitstitel. Die denkbar dezente Anspielung auf das wuchtige Buch, das Thomas Mann den Nobelpreis eintrug, ist schieres Kalkül. Selbstredend muss es darum gehen, Manns ausufernde Schilderungen des unaufhaltsamen Niedergangs einer hanseatischen Kaufmannsfamilie zu überbieten – sowohl stilistisch als auch inhaltlich. Zwar können die Sengstakes (Bremen) in Sachen Benimm, Rhetorik und Wohlstand den großbürgerlichen Buddenbrooks (Lübeck) nicht den Champagner reichen. Und doch haben sie aus dem Leben der ihnen vorangegangenen fünf bis sieben Generationen viel, sehr viel, extrem viel zu erzählen: über den Bremer Filz, über den Bremer Freimarkt, über die Bremer Bratwurst – und darüber, was alles Kurioses geschah, als die ganze Familie einmal unabsichtlich bei Lestra landete. Wer diesen designierten Jahrhundertroman schreiben darf, knobeln die Mitglieder des Bremer Literaturkontors unter sich aus. Die Illustrationen des künftigen Weltbestsellers sollten aus dem Werk des großartigen Bremer Karikaturisten Volker Ernsting stammen. Schon der pittoresken Rollmöpse wegen.