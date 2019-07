Daniel Behrmann ist Gitarrist bei der Rammstein-Tribute-Band Feuerengel, mit der im Dezember im Aladin in Bremen auftritt. (Decacao Fabrik/Dave van Hout Fotografie)

Daniel Behrmann: Das muss 2001 gewesen sein, da habe ich das Video von „Sonne“ gesehen. Das fand ich grandios. Mit dem Album „Mutter“ bin ich dann eingestiegen, die ersten beiden Alben „Sehnsucht“ und „Herzeleid“ habe ich erst durch Feuerengel richtig entdeckt.

Feuerengel hat einen Ersatzgitarristen gesucht. Der damalige Gitarrist war hauptberuflicher Musiker und spielte noch in anderen Bands. Dadurch kam es zu Terminkollisionen. Die Musiker von Feuerengel kannten mich durch meine Bandprojekte und haben angefragt. Damals war ich frischer Rammstein-Fan und stand außerdem total auf Pyros. Ich hab mir gedacht: Das muss ich machen und wurde Ersatzgitarrist. Zwei Jahre später ist mein Vorgänger ausgestiegen, dann habe ich seinen Platz vollständig eingenommen.

Unser Sänger hat 1997 mit zwei Kollegen auf dem Hurricane-Festival gearbeitet. Sie haben sich Rammstein angehört und waren so begeistert von der Show, dass sie so etwas selbst ausprobieren wollten. Nachdem weitere Mitmusiker gefunden wurden, hat sich die Band im Proberaum verschanzt. Es gab dann ein Konzert in Tostedt und das Publikum war begeistert. Damals hatte Rammstein auch die ersten großen Hits wie „Engel“, oder „Du hast“ – das war wohl der ideale Zeitpunkt für so ein Projekt.

Ja, schon. Da war ich leider noch nicht dabei. Aber ich kenne Videos von dem Auftritt. In denen tanzen ein paar Mitglieder von Rammstein und Gäste wie Ben Becker zu der Musik von Feuerengel. 2005 gab es noch eine Anfrage von Rammstein, die Plattenfirma hat eine große Party kurz vor Weihnachten gefeiert, bei der alle unter Vertrag genommen Künstler eingeladen waren. Wir haben für die Gäste ein zweistündiges Konzert gespielt. Im Publikum standen neben Rammstein zum Beispiel auch Silbermond und die Beatsteaks, das war schon skurril.

Coverband heißt für mich: Die Songs nachspielen. Tribute-Band ist: Original-Klamotten, so weit möglich, es gibt originale Pyroeffekte, die originale Kulisse – nur alles auf Clubgröße geschrumpft. Aber wir imitieren auch die Gestik, Mimik und die Bewegungen. Das machen wir.

Ja, das ist es. Wir müssen sowieso einen Kompromiss finden. Der Sound der Alben „Mutter“, „Herzeleid“ und dem aktuellen sind drei unterschiedliche Welten. Mit Modeling Amps, digitalen Gitarrenverstärkern, könnte man zwar für jeden Song einen eigenen Sound basteln, aber wir haben uns dagegen entschieden. Unser Leadgitarrist hat den höhenlastigen Brat-Sound der ganz alten Alben, ich habe eher den Sound des Mutter-Albums – diese Kombi klingt dann definitiv nach Rammstein.

Hm, darüber habe ich noch nie nachgedacht, da muss ich überlegen. Ne, tatsächlich hatte ich den Gedanken noch nicht. Worüber ich mir schon Gedanken gemacht habe, ist die Dramaturgie der ganzen Show, wann welcher Song mit welchen Effekten gespielt wird. Beim Rammstein-Konzert neulich in Hannover habe ich mir ein paar Mal gedacht: das hätte ich anders gemacht. Ich würde zum Beispiel nie als letzten Song vor den Zugaben eine Ballade wie „Ohne Dich“ spielen, weil es das Publikum etwas runterfährt. Der letzte Song muss richtig Vollgas geben. Rammstein hat das aber gemacht, und es hat funktioniert.

Weil wir alles genehmigen lassen müssen, haben wir einen regelmäßigen Kontakt zum Management. Zu Rammstein selbst gibt es einen losen Kontakt. Beispielsweise hat uns der Rhythmusgitarrist Paul Landers mal vor einem unserer Konzerte in Berlin besucht.

Am Anfang gab es viele Wechsel, die heutige Besetzung spielt seit mehr als zehn Jahren zusammen, bis auf unseren Keyboarder, der im März auf eigenen Wunsch aufgehört hat. Mit der Zeit ist die Band immer größer und professioneller geworden. Es wurden mehr Konzerte und mehr Personal, wie Backline-, Licht-, Sound- und Pyrotechniker.

Nicht wirklich. Schon vor mehr als zehn Jahren haben wir uns gefragt: Wollen wir das hauptberuflich machen? Wir haben uns dagegen entschieden und eine Deckelung vereinbart: eine Anzahl an Shows, die wir nicht überschreiten wollen. Irgendwann würde sonst die eigene Arbeit und das Privatleben darunter leiden.

Einen Großteil der Freizeit. Neben unseren Vollzeitjobs kümmert sich jeder aus unserer Band um Aufgaben, ich betreue etwa unsere Homepage und die Social-Media-Kanäle. Dazu kommen dann die Konzerte.

Feuerengel ist ein gelebter Traum. Man muss sich manchmal zwicken und überlegen, was man geleistet hat. Zum Beispiel die Konzerte im Aladin: Wir spielen dort seit Jahren eine Doppelshow, der Samstag ist grundsätzlich ausverkauft, der Freitag mindestens kurz davor. Ich habe da Die Ärzte bei ihrer Comeback-Tour gesehen oder auch Papa Roach. Und dann wird einem klar: Krass, da spiele ich jetzt auch.

Ich bin Lehrer in einer inklusiven Schule, das ist ziemlich anstrengend. Wenn im Winter viele Konzerte anstehen, schlaucht das schon. Aber es macht den Kopf frei, wenn ich am Wochenende mit Feuerengel losfahre. Ich vergesse komplett meinen Alltag, lenke mich ab. Auch wenn man am Wochenende wenig schläft und ein Konzert körperlich anstrengend ist: Ich komme dann montags entspannt zur Arbeit. Für die eigene mentale Gesundheit ist dieser Ausgleich durch Feuerengel ein großer Vorteil.

Ja, das sind aber zum Glück nicht so viele (lacht). Was ich da eher interessant finde ist, dass Rammstein viele Details im Arrangement ändern, wie zum Beispiel neue Übergänge. Das merken viele Leute vermutlich nicht, aber ich denke mir: Ach krass, das ist ja cool. Wir lehnen unsere Songs auch schnell an Live-Versionen an, wenn sie uns gefallen. Das machen wir nach Geschmack, wir denken uns aber nichts selbst aus. Wenn wir etwas spielen, dann hat das Rammstein schon einmal selbst gespielt – und wenn es 20 Jahre zurückliegt.

Ja und nein. Durch das große Repertoire höre ich die alten Songs selten. Das aktuelle Album höre ich seit Veröffentlichung rauf und runter. Aber die fünf Songs, die wir mittlerweile spielen, laufen bei mir auch nicht mehr. Wenn ich Rammstein höre, eher Songs, die wir nicht spielen.

„Sonne“ ist nach wie vor einer meiner Favoriten. „Ich will“ finde ich auch richtig gut. Das Mutter-Album ist immer noch mein großes Album. Vom aktuellen Album finde ich „Weit weg“ ganz großartig, damit stehe ich aber ziemlich allein dar. (lacht). Es gibt aber auch einige Songs, die ich gar nicht mag. Die letzten Songs auf den Alben sind fast immer ruhige Stücke, die textlich zwar großartig sind, aber für mein Empfinden musikalisch langweilig. Aber insgesamt gibt es deutlich mehr Rammstein-Songs, die ich mag.

Absolut. Bei Rammstein stimmt einfach alles: Die Show ist ganz großes Kino, wie gesagt. Aber ich finde, das Songwriting ist auch grandios. Die Texte sind mit das Beste im deutschsprachigen Raum, da ist ganz viel Doppeldeutigkeit, Humor und Sprachspiel drin. Die Videos sind der Hammer, mit vielen versteckten Anspielungen. Oft denken Leute, Rammstein sei nur Hau-Drauf-Musik. Aber wenn man sich mit der Band beschäftigt merkt man, wie durchdacht ihre Songs sind.

So wie es die letzten zwei Jahre läuft, darf es gerne weitergehen. Manchmal spielen wir auch in Hallen, vor 3000, 4000 Leuten. Das macht uns zwar Spaß, aber wir bekommen oft die Rückmeldung, dass die Leute lieber in kleinere Clubs kommen, weil sie dann viel näher an der Show sind. Wir bekommen regelmäßig Nachrichten wie: Ich habe jetzt auch Rammstein gesehen, aber gehe lieber zu euch. Weil es kleiner ist, wirken die Pyroeffekte größer, es ist heißer und lauter.

Darüber habe ich mir schon vor Ewigkeiten mal Gedanken gemacht. Weil Feuerengel inzwischen so groß ist und so viel Spaß macht, müsste ich was vollkommen anderes machen. Ich würde mich dann wohl mehr mit der akustischen Gitarre beschäftigen. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine andere Coverband zu machen und kleinere Clubs abzutingeln.

Die Fragen stellte Jean-Pierre Fellmer

Zur Person

Daniel Behrmann (41) ist 2003 bei der Rammstein-Tribute-Band Feuerengel als Rhythmusgitarrist eingestiegen. Seit 1998 wohnt er in Bremen. Hauptberuflich ist er Lehrer.

Weitere Informationen

Feuerengel spielen auch dieses Jahr zwei Shows im Aladin in Bremen. Die Konzerte sind am Freitag, 13. Dezember, und Samstag, 14. Dezember, um jeweils 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro. Beide Shows sind regelmäßig im Voraus ausverkauft. Tickets gibt es imt Internet unter www.aladin-bremen.de