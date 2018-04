Der Bremer Mischer und Tonmann Timo Hollmann. (Frank Thomas Koch)

Der Kerl ist eine Kante. 196 Zentimeter groß, die Haare zum Zopf gebunden. Vollbart, Tattoos, ein Kreuz wie ein Kampfsportler. Wenn Timo Hollmann über die Bühne läuft, sieht das nach harter Arbeit aus. Nach Schweiß, Schmerzen, Schürfwunden und Muskelkater. Ein Typ, über den man sagen würde, er sei Punkrock oder eben Rock'n'Roll.

Meist ist er mit Kapuzenpulli, Bandshirt, kurzer Hose und Sneakers anzutreffen. Den Schriftzug "Hansestädter" und den Bremer Schlüssel hat er sich unter die Haut stechen lasen. Er schleppt die großen Kisten, Lautsprecher und Instrumente. Er packt an. An den Reglern des Mischpultes ist er dann auch für die Feinheiten zuständig.

Stagehand, Roadie, Bühnengehilfe oder Eventtechniker – der 44-jährige Bremer hat im Musikbusiness so ziemlich jeden Job gemacht. Mittlerweile ist er als Mischer oder Tonmann mit Bands wie Donots, Mando Diao und Söhnen Mannheims oder Künstlern wie Xavier Naidoo und neuerdings Andrea Berg unterwegs.

Die Bands wollen ihn

Er mischt den Ton, den das Publikum zu hören bekommt. Bei Festivals meist in einem der überdachten Gerüsttürme mitten in der Menge, dem FOH (Front of House), wo er als Tonmeister den Klang der Bands regelt. Hollmann bestimmt, was aus den Boxen kommt, wenn Zehntausende Menschen die Arme in die Luft reißen an den Hauptbühnen bei Rock am Ring, Hurricane-Festival oder Rock im Park. Die Bands wollen ihn.

Timo Hollmann soll dabei sein, wenn sie auf Tour gehen. Eine Berufsausbildung dafür hat er nie absolviert. Vieles hat er sich selbst beigebracht oder es beim Machen gelernt. Hollmann ist links der Weser geboren, in Obervieland zur Schule gegangen, hat sich zum Aufzugsmonteur ausbilden lassen. Die Liebhaberei zur Musik begann früh.

Er hörte Metal und Hard Rock, probte mit Freunden im damaligen Gemeinschaftszentrum Obervieland. Die erste Band nannte er "Fraktured skull" – erster Auftritt 1989. "Danach war ich angefixt", sagt Schlagzeuger Hollmann, der 1994 bei der Punkrock-Combo Camelboy einstieg. "Wir hingen damals immer in einem CD-Verleih am Buntentorsteinweg ab", erinnert sich der 44-Jährige.

Ins kalte Wasser geworfen

Irgendwann kam ein Typ herein, der Leute suchte, die im Weserstadion den Rasen für einen Auftritt von U2 abdeckten. Hollmann machte es, er wollte in den Rockzirkus eintauchen, Kontakte knüpfen, seine Band ins Spiel bringen. Eine Woche später half er beim Konzert von Guns n’ Roses mit. 1994 lernte er Fredi Palm kennen, der mit der Firma Palm PA Anlagen und Musikequipment verlieh, und arbeitete für ihn.

Palm warf Hollmann bei einem Konzert ins eiskalte Wasser: Der etatmäßige Tonmann fiel aus, und Hollmann musste ans Mischpult. „Es gab ohne Ende akustische Rückkopplungen, ich habe nichts hinbekommen, und die Band war richtig sauer“, erinnert sich Hollmann. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen. Er fuchste sich in die Arbeitsweise, die Techniken und Details ein.

Es folgten immer bessere Aufträge. Aladin, Pier 2, Modernes oder Halle 7 in Bremen, Große Freiheit oder Docks in Hamburg – Hollmann arbeitete meist als Monitormann bei Konzerten für Künstler wie Foo Fighters oder Seeed. Palm stellte ihn fest an. Und wie es die Zufälle so wollten, arbeitete er irgendwann komplett für die Bands.

Es fing mit Sub7even an, der Ex-Band von Sänger Daniel Wirtz. Es folgten 4Lyn und dadurch auch die Söhne Mannheims. Bei Xavier Naidoo und seinen Musikern war Hollmann anfangs für die Bühne zuständig. Über die Jahre ersetzte der Bremer den Stagemanager, dann den Monitormann, irgendwann den verstorbenen Tonmann. Hollmann, der Alleskönner.

Mit der Referenz, bei den Söhnen Mannheims zu arbeiten, kamen die Anfragen von anderen Bands schnell. Als die Schweden von Mando Diao noch kaum jemand kannte, half Hollmann aus. „Dass die sich dann wieder melden, hätte ich nicht gedacht“, sagt Hollmann. Weltweit war er mit Mando Diao bei 33 Shows in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika.

Auch hier war er zuerst für die Monitore auf der Bühne, dann für die Mikrofone zuständig. Am Ende stand er wieder am Mischpult. Das wohl kurioseste Erlebnis in seinem Tourleben: Als er als Tontechniker für die Donots beim Rock am Ring war, wurde Hollmann vom Blitz getroffen. Nachts um 1 Uhr bei Regen und Gewitter auf dem Weg zum Bus. „Das war nicht weiter schlimm, hat aber etwas gekribbelt."

Liebe zur Musik und zur Heimat

Und dann ist da die etwas andere Seite von Timo Hollmann. Ein Bremer Lokalpatriot, stets ein freundliches Lachen im Gesicht, verheiratet, zuverlässig, verbindend. Ganz nebenbei ist der zweifache Familienvater zum Mitbesitzer der Bremer Harbor-Inn-Studios in Bremen und damit fast zum Musikproduzenten geworden. „Es war immer mein Traum, ein eigenes Studio zu haben“, so Hollmann.

Er bezeichnet die Räume im Industriehafen, Use Akschen, als Kommune. Hier gehen die Bands ein und aus. Es gibt Sessions, die auf Video aufgezeichnet werden. Immer wieder fragen Bremer Bands wie Faakmarwin, Versengold oder Anne.Fuer.Sich an, ob sie bei Hollmann proben oder aufnehmen können. Auch nationale Gruppen wie Wirtz oder Anchors & Hearts kommen.

Nahezu unentgeltlich berät und unterstützt „Papa“ Hollmann die Künstler. Es ist die Liebe zur Musik und zur Heimat, warum er das macht. „Wenn eine Band hier aus dem Tonstudio mal groß rauskommt, freut mich das für Bremen“, sagt er. Um Geld zu verdienen, geht es mit den „Großen“ auf Tour. Seine Pläne: "Ich will Bürgermeister werden und mit den Bremer Bürgern Beck's zurückkaufen", sagt Hollmann und lacht laut.