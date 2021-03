Schlaflos, ratlos: Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) in "Die Amme". (Petro Domenigg)

Bibi Fellner (Adele Neuhauser) kann nicht schlafen. Die Wiener Mordermittlerin fühlt sich machtlos gegen die Monstrosität der Verbrechen, mit denen sie Tag für Tag zu tun hat. Sie verfolgen sie nicht bis in den Schlaf, sie halten sie wach. Und da wird sie auch schon zum nächsten Tatort gerufen: Eine Prostituierte ist in ihrem Haus ermordet worden, ihr zehnjähriger Sohn Samuel verschwunden. Ein anonymer Anrufer hat die Tat gemeldet und gerät unter Verdacht. Doch dann gibt es Parallelen zu einem älteren Fall.

In „Die Amme“ (ARD, Sonntag, 20.15 Uhr) weiß der Zuschauer von Beginn an alles, und Fellner und ihr Kollege Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ahnen lange nichts. So ein Konstrukt ist immer ein Risiko, doch Mike Majzen (Buch) und Christopher Schier (Regie) gelingt die beklemmende Inszenierung der beinahe manischen Suche nach einem kleinen Jungen. Die Hauptrolle dabei spielen verwahrloste, fahl beleuchtete Innenräume und nasse, abweisende Wiener Straßenzüge. Szenerien, die man sonst eher aus Horrorfilmen oder aber den erbarmungslosen Dokumentationen Ulrich Seidls kennt. Der cracksüchtige Janko, der den Kindern wortwörtlich eine Mutter sein, sie „retten“ möchte, hält Samuel gefangen, kettet ihn ans Bett, knebelt ihn. Max Mayer spielt diesen völlig Verlorenen mit einem lauernden Irrsinn, was fast nicht zu ertragen ist.

Sowieso, weil „Die Amme“ den Zuschauer immer unverhohlener zum Komplizen macht. Jankos Fassade ist dabei so perfekt, dass Eisner und Fellner nicht wissen, wie nah sie Samuel eigentlich sind. Schließlich eskaliert das Ganze, das Regieteam geht erneut ins Risiko und verweigert sich üblichen Erklärungsmustern. Und doch endet dieser „Tatort“ wunderbar versöhnlich und mit dem schönsten Satz, den Moritz Eisner je zu Bibi Fellner gesagt hat.