(Frank Thomas Koch)

Frau Ahrndt, Sie haben die Jahrestagung des Deutschen Museumsbunds mitorganisiert, die von Sonntag bis Mittwoch in Bremen stattfindet. Das Motto lautet "Eine Frage der Haltung. Welche Werte vertreten Museen?" Für welche Werte steht das Übersee-Museum?

Wiebke Ahrndt: Toleranz, Vielfalt, Diversität, demokratische Grundwerte.

Das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen...

...genau, weil die Museen sich dieser Werte eigentlich immer sehr sicher gewesen sind. Bei vergangenen Tagungen haben wir darüber diskutiert, wie diese Werte mit Leben gefüllt werden können, wie man kulturelle Bildung gestaltet, wie man eine Öffnung der Häuser, Stichwort "Museum für alle", hinbekommen kann. Bisher war das Handeln im Vordergrund. Die Werte als solche standen nicht zur Debatte.

Und jetzt reden Sie über die Basis des Handelns?

Ja, weil wir in Europa, auch in Deutschland, große gesellschaftspolitische Veränderungen registriert haben und schauen müssen, was das eigentlich mit den Museen macht.

Was meinen Sie mit großen gesellschaftspolitischen Veränderungen?

Als wir die Tagung im vergangenen Jahr konzipiert haben, standen wir stark unter dem Eindruck der vielen Wahlen, bei denen auch nationalistisch gesinnte Parteien angetreten sind. Da stellte sich schon die Frage: Was macht das mit Europa? Und wir haben den Brexit erlebt, den sich keiner vorstellen konnte. Wir sind als Museen alle auf Toleranz und Vielfalt eingeschworen, wir sind pro-europäisch, es wird über die Grenzen hinweg zusammengearbeitet. Und dann taucht da auf einmal eine politische Strömung auf, die aufs Nationale, auf Abgrenzung setzt und beginnt, diese Diversität infrage zu stellen. Daher haben wir Pawel Machcewicz zur Tagung eingeladen, den ehemaligen Direktor des Weltkriegsmuseums Danzig. Die neue polnische Regierung hat ihn nach ihrem Amtsantritt entlassen, weil sie nicht wollte, dass die Polen weiterhin auch als Täter im Zweiten Weltkrieg dargestellt werden.

Was ist an dem Fall Machcewicz symptomatisch?

Wir möchten diskutieren, wie es in einem Land, das zur Europäischen Union gehört, so weit kommen kann, dass die Politik die gesamte Ausrichtung eines Hauses derart verändert, dass sie als erstes den Direktor vor die Tür setzt. Die Freiheit der Kunst ist hier nicht mehr gegeben. Da schließt sich die Frage an: Wer bestimmt eigentlich die Werte, die wir vermitteln? Eigentlich verstehen wir uns ja als politisch neutrale Orte, weil sich jeder bei uns wiederfinden soll. Wir wollen Diskurse anregen, vertreten aber keine Parteipolitik. Gleichzeitig muss es aber auch darum gehen, wie man sich positioniert, wenn es heikel wird.

Sie sagen, die Museen verstehen sich als politisch neutrale Orte. Aber Sie verorten sich beispielsweise klar als pro-europäisch. Ist das nicht ein Widerspruch?

Vielleicht sind wir doch politischer, als wir es uns bisher eingestanden haben. Wenn wir im Übersee-Museum beispielsweise Ausstellungsteile zeigen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, es aber Besucher gibt, die den Einfluss des Menschen darauf leugnen, dann wird unsere vermeintlich objektive wissenschaftliche Bestandsaufnahme auf einmal in Frage gestellt und zu einer Position unter mehreren. Bisher haben wir uns von einem gesellschaftspolitischen Konsens getragen gefühlt.

Und dieser Konsens bröckelt nun?

Das muss man abwarten. Bis auf die wenigen Bundesmuseen sind die meisten Häuser Einrichtungen der Länder oder der Kommunen und bekommen ihre Direktiven von dort. Was heißt es für unsere Arbeit, wenn sich dort bei den politischen Gewichten fundamental etwas verschiebt? Müssen wird dann unsere Ausstellungskonzepte überdenken?

Oder anders gefragt: Müssen Museen eigentlich politisch korrekt sein und was ist das eigentlich?

Darum dreht sich bei unserer Tagung eine komplette Veranstaltung. Wir leben mittlerweile in einer sehr pluralen Gesellschaft. Egal, welchen Weg ich als Museumsmensch einschlage, ich werde immer jemandem auf die Füße treten. Eine Kollegin aus Frankfurt wird auf der Tagung beispielsweise darüber sprechen, dass eine Gruppe Aborigines in ihrem Haus für sie heilige Gegenstände besichtigen wollte. Sie wollten aber nicht von einer Frau ins Depot geführt werden. Nun gibt es das Recht auf freie Religionsausübung, aber in Deutschland gibt es die Gleichstellung von Mann und Frau – ein schwieriger Fall.

Wie würden Sie so etwas regeln?

Alle Völkerkundemuseen freuen sich immer über Besuch aus den Herkunftsgesellschaften, und natürlich wollen wir den Menschen mit dem größten Respekt begegnen. Doch wir kommen an unsere Grenzen, wenn dadurch Ausstellungen behindert werden oder wenn beispielsweise Dinge gezeigt werden sollen, die nur von Initiierten gesehen werden dürfen. Kann ich mich einfach so darüber hinwegsetzen?

Können Sie?

Ich denke nicht. In unserer Asien-Ausstellung zeigen wir beispielsweise eine nicht-authentische Thora-Rolle, weil die Jüdische Gemeinde nicht möchte, dass eine echte Thora-Rolle öffentlich gezeigt wird. Da sucht man gemeinsam nach einem Weg.

Was im Zweifelsfall heißt, Sie zeigen ein Exponat nicht.

Das ist das Dilemma. Das ist dann politisch korrekt für die eine Gruppe, für die andere nicht. Bei der Übergabe der menschlichen Überreste an die Maori im vergangenen Jahr gingen die Männer in der Prozession vorneweg. Ich hätte als Hausherrin darauf bestehen können, dass ich vorne bin. Habe ich aber nicht, dass war es mir nicht wert. Diese Zeremonie folgte den Regeln der Maori, und in Polynesien gibt es klare Vorstellungen über die Rollen von Frauen und Männern. Und wenn das für die Maori-Frauen in Ordnung ist, in der zweiten Reihe zu sitzen, ist es nicht an mir zu sagen, bei uns geht das aber nicht. Da muss ich jedes Mal genau abwägen.

Umgekehrt wird auch ein Schuh draus: Immer öfter geht es inzwischen darum, dass sich Gruppen von bestimmten Ausstellungsstücken gekränkt oder verletzt fühlen und diese nicht sehen wollen. Bilder von halbnackten Nymphen gelten als sexistisch, Statuen mit Darstellungen schwarzer Menschen als rassistisch. Da gibt es derzeit allerorten viel Aufgeregtheit, oder?

Das ist ein sehr großes Spannungsfeld, das sich immer weiter ausdehnt. Es wird beispielsweise auch darüber diskutiert, ob man Tiere töten und im Museum ausstellen darf. Mit dieser Frage werden wir immer wieder konfrontiert. Sie ist völlig legitim und auch nicht leicht zu beantworten. Auf der anderen Seite steht die Freiheit der Kunst, die ich als Museum zu schützen habe. Das werden wir auf der Tagung sicher kontrovers diskutieren und wahrscheinlich mehr als eine Antwort formulieren.

In diesem Zusammenhang wird auch gerne der Ruf nach Zensur laut. In wieweit ist das legitim?

Ich würde immer eher den Weg gehen, Hinweise vor bestimmten Kunstwerken aufzustellen oder die Exponate anders anzumoderieren, das kann auch schon helfen. Man kann nicht in Abrede stellen, dass Menschen aus außereuropäischen Kontexten auf bestimmte Darstellungen ihrer Ethnie sehr verletzt reagieren. Wir schätzen das mitunter anders ein, weil wir damit aufgewachsen sind.

An was denken Sie?

Nehmen Sie beispielsweise den „Sarotti-Mohr“. Das wird heute als ein Beispiel für rassistische Werbung gesehen, aber es gibt Menschen, die solche Darstellungen in Museen nicht vermuten und dann schockiert sind.

Gibt es denn bei Ihnen viele Beschwerden von Besuchern zu diesem Thema?

Keine. Das Übersee-Museum ist von derartigen Debatten nicht betroffen.

Aber dann machen Sie ja alles richtig, oder?

Ich kann daraus eigentlich nur den Schluss ziehen, dass wir uns mit unseren Besuchern noch in einem Wertekonsens befinden. Wir diskutieren intern aber natürlich auch darüber, was man wie zeigen kann, von daher würde ich da nicht in richtig und falsch unterscheiden. Man sollte in der Debatte auch immer bedenken, dass jede Ausstellung immer von einer oder von mehreren Personen verantwortet wird. Das heißt: Zu sehen sind per se immer eine ganz bestimmte Auffassung und individuell geprägte Ideen, so sehr wir uns auch um Objektivität bemühen. Und das heißt auch: Man könnte es auch immer anders gestalten.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Wiebke Ahrndt

studierte Ethnologie und Altamerikanistik in Göttingen und Bonn. Nach diversen Auslandsausfenthalten und einer Station am Museum der Kulturen Basel ist sie seit März 2002 Direktorin des Übersee-Museums und seit 2006 Honorarprofessorin an der Universität Bremen. Seit Mai 2011 ist die 55-Jährige Vizepräsidentin des Deutschen Museumsbunds.

Zur Sache

Der Deutsche Museumsbund

vertritt seit 1917 die Belange historischer, kulturhistorischer, technikhistorischer, naturwissenschaftlicher Museen und Kunstmuseen sowie weiterer Museumsgattungen. Die Jahrestagung 2018 findet vom 6. bis zum 9. Mai in der Glocke statt.