Der Bremer Blockflötistin Elisabeth Champollion und ihr Projekt Volcania haben sich der Welt von Antonio Vivaldi gewidmet. (Aleksandra Renska)

Antonio Vivaldi ist den meisten Menschen vor allem durch einen Hit bekannt: „Die vier Jahreszeiten“. Spätestens seit diese Anfang der 1990er-Jahre von dem britischen Geiger Nigel Kennedy in einer frechen Interpretation aufgenommen wurden, war der Siegeszug des vierteiligen Violinkonzerts nicht mehr zu stoppen. Wer danach den Namen Vivaldi erwähnte, konnte sich sicher sein, dass seinem Gegenüber dieser musikalische Stimmungscocktail zwischen ausgelassener Fröhlichkeit und melancholischem Brüten einfallen würde.

Das Bremer Ensemble Volcania um die Blockflötistin Elisabeth Champollion nähert sich dem Barockkomponisten auf eine neugierige und daher frische Art und Weise. Die acht Musikerinnen und Musiker haben auf ihrem Album „Villa Vivaldi“ zwei Concerti (A-Dur und g-Moll) des barocken Meisters aufgenommen, die eingerahmt werden von zwei Auftragskompositionen zeitgenössischer Komponisten. Mark Scheibe lädt ein in das titelgebende Haus, Moritz Eggert widmet Vivaldi das sechssätzige „Traité des Passions“.

Scheibes Werk eröffnet das Album, und entführt, wie der Komponist in einem Interview im Booklet verrät, in den Sommer und zu einer Abendgesellschaft, die in einer Villa zusammenkommt. Es gibt Überschriften für die einzelnen kleinen Abschnitte, die „Champagnerempfang“, „Im Rausch abgründiger Sinnlichkeit“ oder „Großes Möbelrücken“ heißen. Das klingt so munter wie abwechslungsreich und ist es auch. Scheibes musikalische Ideen orientieren sich locker an Vivaldi, drehen Themen und Motive weiter, doch immer wieder stürmen Melodien davon, gerät alles leicht aus dem Takt, manchmal mischt sich Disharmonisches ein.

Deutlich experimenteller ist „Traité des Passions“ angelegt. Moritz Eggert hat sich dafür an dem Katalog der sechs menschlichen Leidenschaften orientiert, den der Philosoph René Descartes im 17. Jahrhundert aufgestellt hat: Freude, Trauer, Hass, Liebe, Verlangen, Bewunderung. Das Ensemble Volcania interpretiert beide Kompositionen mit Vivaldischer Präzision und Spielfreude und außerdem mit genau der richtigen Mischung von Ernsthaftigkeit und Witz. Virtuose Soli steuern Elisabeth Champollion und der Gast Daniel Sepec, Konzertmeister der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, bei. Gemeinsam mit den ebenfalls sensibel und stringent musizierten Vivaldi-Originalen ergibt „Villa Vivaldi“ ein musikalisches Gebäude, dessen Räume man immer wieder gerne aufs Neue erkundet.

Weitere Informationen

Ensemble Volcania: Villa Vivaldi. Label: Perfect Noise. Erhätlich unter anderem über die Website von Elisabeth Champollion: www.elisabethchampollion.de