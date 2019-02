Einer Geige ähnlich: Willy Schwarz spielt eine äthiopische Masinko in seinem Musikzimmer. (Frank Thomas Koch)

Bremen. Auf Luganda, einer in Süd-Uganda verbreiteten Sprache, singt Willy Schwarz Psalm 92 der Tora. Seine Finger bewegen sich dabei schnell über die Saiten seiner Gitarre. Das jüdische Dankgebet erinnert an Gospelmusik, es klingt erbaulich und fröhlich.

Es ist eines der jüdischen Lieder, die der Bremer Musiker am Donnerstag, 14. Februar, in der Ostkrypta des St. Petri Doms unter dem Titel „Jewish Music Around the World“ spielen wird. Sein Repertoire, das Schwarz 2003 auf seinem gleichnamigen Album veröffentlichte, hat er für das Konzert erweitert. „Ich liebe das Forschen“, sagt Schwarz. Über alte Schallplatten, das Internet und Berichte entdecke er Lieder aus der ganzen Welt. So ist er auch auf die Abayudaya in Uganda gestoßen. Anfang des 20. Jahrhunderts konvertierten einige ihrer Mitglieder zum Judentum. Heute praktizieren schätzungsweise 2000 den jüdischen Glauben und haben dazu ihre eigenen Lieder entwickelt. Genau das fasziniert Schwarz: „Jüdische Menschen leben auf der ganzen Welt verteilt und machen dort Musik“, sagt er. In Krakau klängen die Lieder nach Klezmer-Musik, in Syrien nach nahöstlicher Musik. „Diese Vielfalt ist einzigartig“.

Wenn Schwarz ein neues Lied entdeckt, übt er es originalgetreu ein. „Ich bin ein Purist“, sagt er. Deshalb spielt er die Musikstücke auch auf den dazugehörigen Instrumenten. Insgesamt neun verschiedene Instrumente werde er am Donnerstag benutzen, erläutert der vielseitige Interpret. Unter ihnen sei eine Masinko, eine äthiopische Geige mit einer dicken Saite.

Bei aller Verschiedenheit haben die jüdischen Lieder Schwarz zufolge zwei Dinge gemeinsam: die Texte aus der Tora, der hebräischen Bibel, sowie die Anlässe des jüdischen Kalenderjahrs. Schwarz selbst habe trotz seiner Eltern – beide waren jüdische Flüchtlinge – damit gar nicht so viel zu tun: „Ich bin nicht jüdisch erzogen worden“, sagt der gebürtige US-Amerikaner. Er habe erst viel später sein Interesse an der Musik entdeckt.

Vor seinem Album „Jewish Music Around the World“ musizierte Schwarz mit Tom Waits, Ravi Shankar und anderen Künstlern. In den USA gründete er ein eigenes Orchester und komponierte die Musik für eine gefeierte Theaterproduktion. Seit 1999 lebt er in Bremen und baute das Bremer Stadtimmigranten-Orchester auf. Auch als Solokünstler trat er häufig auf – meistens mit traurigen Liedern über das Leid des jüdischen Volkes. Das will er bei dem Konzert am Donnerstag ändern: „Ich werde nur heitere Sachen spielen“, verspricht er. Ein Beispiel hat er prompt parat: Einen flotten Rhythmus schnipsend singt er ein Lied über ein frisch verheiratetes Paar, das in den 40er-Jahren im jüdischen Ferienparadies in den Catskill Mountains seine Flitterwochen feiert. Die Sprache, in der er singt, nennt Schwarz „Jinglish“, eine Mischung aus Jiddisch und Englisch. Der Stil der Musik ist typisch für die Zeit: Swing.

Weitere Informationen

Willy Schwarz spielt am 14. Februar, 19 Uhr, in der Ostkrypta des St.-Petri-Doms. Der Eintritt ist frei.