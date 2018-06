Taylor Sheridan, der als Drehbuchautor des grandiosen Drogenkartellkrimis "Sicario" (2015) reüssierte, legt mit dem atmosphärisch dichten "Wind River" sein Regiedebüt vor. Inspiriert wurde der Texaner durch die hohe Vermisstenziffer in US-Indianerreservaten. Fälle, die mehrheitlich mit sexueller Gewalt an Frauen in Verbindung stehen. Als der Wildtierjäger Cory Lambert (Jeremy Renner), der gerade im Reservat "Wind River" auf der Pirsch ist, im Schnee die Leiche einer jungen indigenen Frau entdeckt, ist sein Schrecken groß. War das Mädchen doch mit seiner Tochter befreundet, die unter ähnlich fürchterlichen Umständen ermordet wurde. Gemeinsam mit der FBI-Agentin Jane Banner (Elizabeth Olsen) sucht er den Täter. Seine Gegner: widrige Witterung und feindselige Indianer. Gelungener Spannungsfilm mit unheimlichen Erzählvolten in ungewöhnlichem Ambiente. HENDRIK WERNER

Weitere Informationen

Wind River. Minuten. 107 Minuten. Label: Universum Film.