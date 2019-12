Tine Thing Helsing gibt im großen Saal der Glocke noch bis Dienstag eine beeindruckende Kostprobe ihres Könnens. (Lien Kyrre)

Bremen. Viele arrivierte Trompeterinnen gibt es nicht, im Dezember sind gleich zwei in der Glocke zu Gast. Nach der Britin Alison Balsom, die Anfang des Monats ihr neues Programm vorstellte, ist bis einschließich Dienstag die norwegische Virtuosin Tine Thing Helseth zu erleben, gemeinsam mit den Bremer Philharmonikern. „Winterzauber“ hat das Orchester sein letztes Philharmonisches in diesem Jahr überschrieben, am Sonntag dirigierte Generalmusikdirektor Marko Letonja das erste von insgesamt drei Konzerten unter diesem Banner. Für den Solistenpart des Beethoven-Freundes Johann Nepomuk Hummels „Konzert für Trompete und Orchester“ hatte das Ensemble sich Tine Thing Helseth eingeladen. Das Orchester setzt einen klangvollen feierlichen Rahmen, und Helseth nutzt diesen für eine ausgereifte Interpretation des Werks.

Das hat es nicht nur technisch, sondern auch stimmungsmäßig in sich. Auf den modifizierten, triumphierenden Marsch des ersten Satzes folgt ein fast wehmütiger zweiter; Helseth wechselt von sauber artikulierten und scharf angeblasenen Intervallsprüngen zu einem fließenden Legato von Triolen, die Dynamik steigert sie mal unmerklich und fein, mal deutlich. Gleich darauf brilliert sie mit Staccatopassagen, die in das Rondo des Finales überleiten. Das Publikum feiert sie, Tine Thing Helseth bedankt sich mit einem norwegischen Weihnachtslied.

Das Hummel-Konzert ist eingebettet in zwei Sinfonien, die zum Langzeitprojekt der Bremer Philharmoniker passen. Bis zu seinem 200. Geburtstag in fünf Jahren will das Orchester sich immer wieder mit der Geschichte der Sinfonie befassen und unterschiedliche Ausformungen einander gegenüberstellen. Das Konzert beginnt mit Joseph Haydns „Symphonie Nr. 73“ mit dem Beinamen „La Chasse“ (Die Jagd). Letonja lässt die langsame Einleitung des ersten Satzes abwartend und singend beginnen, das Hauptmotiv und dessen Varianten dann vor allem dynamisch klar austariert spielen. Der zweite Satz, der auf einem Lied basiert, ist von sanft gesetzten Pausen strukturiert und beinahe schwebend tänzerisch angelegt. Hier demonstrieren die Philharmoniker und Letonja durch die Phrasierungen und die unkomplizierten Wechsel von Dur zu Moll besonders schön, dass die Haydn‘sche Leichtfüßigkeit des Klangs nie mit Leichtgewichtigkeit zu verwechseln ist. Ähnlich lyrisch, aber zwingender und auf das Frage-Antwort-Spiel zwischen den Bläsern und den Streichern klar konzentriert kommt das Menuett daher. Sehr schnell geht Letonja dann (natürlich) den abschließenden, fröhlichen Satz mit dem Jagd-Thema an, in dem die Hörner ihren großen und strahlenden Auftritt haben.

Peter Iljitsch Tschaikowskys „Symphonie Nr. 1 g-Moll“ ist mehr als 80 Jahre nach Haydns 73. Symphonie uraufgeführt worden. Der Untertitel „Winterträume“ stammt vom Komponisten, von der gerade in Mode kommenden Programmmusik unterscheidet das Werk sich zwar, vermittelt aber ganz in der romantischen Tradition verhaftet viel Atmosphäre. Letonja lässt die in großer Besetzung angetretenen Philharmoniker dieses Werk mit äußerster Spannung spielen. Die steten Wechsel zwischen Melancholie und volksliedhaftem Frohsinn, zwischen düsteren Motiven in den Streichern und übermütigen in den Bläsern reihen sich wie kleine, eigenständige Preziosen aneinander. Und jedes Mal enden sie in mit atemberaubender Dynamik gestalteten Tutti, die jeden Eiszapfen schmelzen lassen. Die Zugabe: der „Marsch der Zinnsoldaten“ aus der „Nussknackersuite“.

Weitere Informationen

Den „Winterzauber“ gibt es auch am Montag, 16. Dezember, und am Dienstag, 17. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Mehr Tschaikowsky gibt es am Mittwoch, 18. Dezember, bei „5nachSechs“: Dann steht in der Glocke die „Nussknackersuite“ auf dem Programm.