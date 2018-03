Das Verbrecher-Duo Rösner (Sascha Alexander Gersak, r.) und Degowski (Alexander Scheer, l.) bringt einen Bus und die Fahrgäste in seine Gewalt - eine Szene des ARD-Zweiteilers "Gladbeck". (dpa)

Es sind beklemmende Szenen, die am Mittwoch und Donnerstag über die Fernsehbildschirme flimmern: Mit einem Filmzweiteiler „Gladbeck“ blickt die ARD in diesen Tagen auf das Geiseldrama aus dem Sommer 1988 zurück, bei dem drei Menschen getötet wurden. Das weckt Erinnerungen, wie sich in den sozialen Medien zeigt: Viele Nutzer sind erbost, dass diese Ereignisse nun zur Abendunterhaltung werden. Das zeige Mangel an Respekt gegenüber den Opfern und ihren Angehörigen, sagen die Kritiker, und breche alte Wunden wieder auf.

Doch es ist wichtig, dass sich die ARD an dieses schwere Verbrechen in der bundesrepublikanischen Geschichte heranwagt. Das damalige Versagen von Polizei und Medien muss gerade in der heutigen Zeit ein Thema bleiben.

„Gladbeck“ ist mehr als ein Thriller: Die ARD-Verfilmung erinnert in jeder Minute an die echten Fernsehbilder, die im Sommer 1988 in die westdeutschen Wohnzimmer übertragen wurden; an die Angst der Bevölkerung; an die Wut über die Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski; an die Apathie der Polizei; an die Dreistigkeit, mit der die Medien sich den Tätern anbiederten.

Warum ausgerechnet Gladbeck?

RAF, Mogadischu, München – all diese historischen Ereignisse wurden in unterschiedlichen Qualitäten verfilmt. Warum ist also die Wut gerade bei Gladbeck so groß? Mutmaßlich, weil damals die Bundesbürger wie nie zuvor Zeugen eines Verbrechens wurden. Das hat tiefe Wunden hinterlassen, die offenbar noch nicht verarbeitet sind. Aber genau deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit diesem historischen Ereignis beschäftigen; alleine schon, damit Namen wie Emanuele De Giorgi und Silke Bischoff nie vergessen werden.

Die ARD hat die richtige Entscheidung gefällt, sich Gladbeck mit einem Spielfilm zu nähern: Zum 30. Mal jährt sich das Geiseldrama in diesem Jahr. Das heißt auch: Die Zeitzeugen werden weniger; der Schrecken von damals ist Geschichte geworden. Für eine kritische Auseinandersetzung ist damit auch eine Aufarbeitung der Ereignisse notwendig, zum Beispiel in Form eines Spielfilms. Natürlich muss ein respektvoller Umgang mit den Betroffenen gewährleistet sein. Das ist den Filmemachern im ersten Teil mit einer realitätsnahen Umsetzung gelungen.

Besonders in Zeiten, in denen mit dem Handy gedrehte Gaffervideos bei Verkehrsunfällen immer normaler werden, sollten wir uns mit den Ereignissen von damals auseinandersetzen. Denn auch junge Generationen müssen lernen, welche Grenzen bei der Geiselnahme überschritten wurden. Besonders von den Medien. Was heute die Klicks sind, waren damals Einschaltquoten. Gladbeck muss auf die Fernsehbildschirme – um diese Diskussion auch in Zukunft nicht verebben zu lassen.