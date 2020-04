Eher keine Kanarienvögel, sondern selbstbewusste Pfauen: Bukahara. (Stefan Braunbarth)

Seit elf Jahren gibt es Bukahara. Kennengelernt haben Sie sich alle in Köln während Ihres Jazzstudiums. Wie ist aus vier einzelnen Musikstudenten Bukahara geworden?

Soufian Zoghlami: Durch Zufall. Wir haben uns während des Studiums gefunden und auch auf der menschlichen Ebene verstanden. Also haben wir viel zusammen rumgehangen, Musik gemacht und getrunken. Irgendwann haben wir angefangen, hier und dort zu spielen, und es kamen die ersten Anfragen für Konzerte. Es gab nie den konkreten Plan, eine Band zu gründen. Erst kamen die Anfragen, dann brauchten wir einen Namen und so ist das Ganze organisch gewachsen.

Ich hatte weder auf einen deutschen noch auf einen englischen Namen Lust. Ich habe zwei kleine Schwestern, die sind Zwillinge. Und Zwillinge haben ja oft eine Geheimsprache untereinander. Bukahara war eines der Wörter, die sie benutzt haben. Das passte irgendwie. Was es bedeutet, verrate ich aber nicht.

Sehr vieles, weil wir viel erlebt und sehr viele Menschen kennengelernt haben. Ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen für uns war: Egal wo man ist, in Berlin in einem Techno-Club oder in Kolumbien, es gibt sehr viele offene, nette und kritische Leute da draußen.

Bei uns wird musikalisch gar nicht viel geplant. Es kommen Ideen und Songs rein, die werden dann von allen aufgenommen und ausprobiert. Dadurch, dass wir ganz unterschiedliche Hintergründe und Musikgeschmäcker haben, kommen eben auch sehr viele unterschiedliche Ideen zusammen. Oft ist es sogar so, dass ich vor einem Konzert einen Song mitbringe und sage: Hier, das sind die Akkorde. Die üben wir dann zweimal und spielen sie direkt live. Es geht darum, dass es uns Spaß macht und die Leute berührt. Funktioniert die Interaktion mit dem Publikum, dann bleibt der Song im Set. Und wenn irgendwann eine Platte gemacht wird und der Song immer noch da ist, dann wird er aufgenommen.

Mich fragen natürlich oft Leute: Was machst du? Ich sage: Musik mit meiner Band. Und wenn sie dann fragen, was genau wir machen, kann ich nie wirklich darauf antworten. Ich kann aber verstehen, dass Leute das wissen wollen. Wenn mich jemand fragt, ob ich mit auf ein Konzert komme, dann frage ich ja auch, was gespielt wird. Mittlerweile haben wir festgestellt, dass es reicht, wenn es ein paar Wörter gibt, die den Leuten eine Ahnung geben.

Das ist der Zeit geschuldet. Als wir damals mit Anfang zwanzig angefangen haben, ging es einfach sehr viel um Selbstfindung, Fernweh, das Ausbrechen aus Gewohnheiten. Aber etwa seit 2015 hat sich gesellschaftlich ganz viel nach rechts verschoben. Ich hätte auf der neuen Platte jetzt nicht einfach wieder nur über persönliche Sachen schreiben können. Früher waren wir als Gruppe – eine bunt zusammengewürfelte Band, die zusammen-­gewürfelte Musik spielt – Statement genug. Aber das hat uns gerade nicht mehr gereicht. Für uns war es an der Zeit, klar Position zu beziehen.

Ja, schon. Kanarienvögel wurden früher mit in die Mine genommen, weil sie mehr Sauerstoff brauchen. Wurde dieser knapp, sind die Vögel ohnmächtig geworden. Das war dann das Warnsignal für alle, dass sie schnell raus müssen. Drei von uns haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber mein Vater stammt aus Tunesien. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und musste immer wieder Anfeindungen erleben. Ich habe schon als Kind sehr feine Sensoren dafür entwickelt, wann sich etwas gegen mich drehen kann. Daher auch das Bild mit den Kanarienvögeln, weil ich glaube, jede Gesellschaft sollte auf diese Leute mit den feinen Sensoren hören, wenn sie eine Warnung aussprechen.

Wir sind keine kleinen, ängstlichen Tiere, sondern das Gegenteil. Wir gehen raus und gestalten mit. Der Pfau ist farbenprächtig, groß, auffällig. Auf der einen Seite sollte man durchaus sensibel für gesellschaftliche Umbrüche sein, auf der anderen Seite sollte man sich aber auch nicht ängstlich ins Kämmerchen verziehen. Jetzt ist die Zeit, selbstbewusst rauszugehen und zu sagen: Wir sind eine ganze Menge Leute, wir haben ein Recht und vielleicht auch eine Pflicht, laut zu sein, mitzugestalten und dem Rechtsdruck etwas entgegenzustellen. Darum der Pfau, der einen ganz angriffslustig anguckt.

Ich habe es schon immer gemocht, einen Kontrast zwischen dem Text und der Musik zu haben. Dass man zufällig irgendwo ein Lied hört, das tanzbar ist und gute Laune macht, bei dem man aber, wenn man auf den Text hört, merkt, dass es um etwas ganz anderes geht. Die Frage ist immer, wie geht man mit gesellschaftlichen Problemen um. Für mich bringt es nicht viel, ein Album voller trauriger, nachdenklicher Songs rauszuhauen, die nur beschreiben, dass es kacke läuft. Es geht nicht darum, einfach nur gegen etwas zu sein, sondern diese Gedanken in eine positive Richtung zu lenken, mitzumachen und dabei zu helfen, dass wir eine offene und liberale Gesellschaft bleiben.

Ich habe vor einigen Jahren in Köln eine junge obdachlose Frau kennengelernt. Irgendwie haben wir uns angefreundet, und ich habe bis zwei Uhr nachts mit ihr gequatscht. Diese Frau hat mich nicht mehr losgelassen. Sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Von einer Sekunde auf die andere ist ihr Gesicht aufgegangen, und sie war total glücklich, wenn sie zum Beispiel über Musik geredet hat. Und im nächsten Moment kam eine Erinnerung hoch, durch die sie wieder am Boden zerstört war. Der Hintergrund zu dem Song ist also, dass das Glück und die Geschichte, die jedem von uns eingeschrieben ist, oft sehr nah beieinander liegen.

Es könnte sein, dass die Welt im Oktober wieder genau da ist, wo sie vorher war. Es könnte aber auch sein, dass Dinge anders geworden sind. Ich hoffe nur, dass sie nicht schlechter geworden sind. Ich hoffe, dass die Leute bis dahin gecheckt haben, dass es weitaus größere Probleme gibt als zum Beispiel Flüchtlinge. Dass alle mal ein bisschen aufgewacht sind und es ein gewachsenes Gemeinschaftsgefühl gibt. Dass die Leute verstanden haben: Wir müssen zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht.

Zur Person

Soufian Zoghlami

ist Leadsänger, Gitarrist und Schlagzeuger der vierköpfigen Band Bukahara. Die Musiker mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die sich auch in ihrer Musik widerspiegeln, haben am 13. März ihr viertes Album herausgebracht. Ihr für April geplantes Konzert im Schlachthof wurde auf den 13. Oktober verschoben.

Zur Sache

Bukahara

ist eine vierköpfige Band, die teils in Köln, teils in Berlin lebt. Soufian Zoghlami (Leadgesang, Gitarre, Schlagzeug, Percussion) hat tunesische Wurzeln, Ahmed Eid (Bass, Percussion) wurde in Syrien geboren und wuchs in Palästina auf. Daniel Avi Schneider (Geige, Mandoline) ist jüdisch-schweizerischer Herkunft, und Max von Einem (Posaune, Sousaphon, Percussion) stammt aus Münster. All diese verschiedenen kulturellen Einflüsse hört man auch in der Musik von Bukahara. Gesungen wird meist auf Englisch, mal auf Deutsch oder Arabisch. Am 13. März ist mit „Canaries in a Coal Mine“ das vierte Album der Band erschienen.