Seit drei Jahren machen der Österreicher Ariel Oehl und der Isländer Hjörtur Hjörleifsson zusammen Musik. Kennengelernt haben sich die beiden im Internet – "wie man das beim Dating heute so macht".

Ariel Oehl: Die Idee kam mir, als mein Großvater gestorben ist und ich mich gefragt habe, wie man einen Menschen festhalten kann. Nicht in Bildern, in Fotos zum Beispiel, sondern in Erinnerungen. Eine der schönsten, die ich an meinen Opa habe, ist eine Szene im Wald. Er sammelt Pilze, ich bin dabei, sammle Äste. Die Kopfnote des Duftes ist deshalb holzig; die Herznote besteht aus Tabak, Pinie und Leder – wegen der Ledersitze seines Autos, mit dem wir gefahren sind. Das Parfüm ist konservierte Erinnerung. Ganz ähnlich ist es ja mit Musik.

Ja, ein Duft kann Gefühle wachrufen, die lange weit weg waren; genauso ist es mit einem Lied, das an eine bestimmte Lebensphase erinnert. Die ist plötzlich wieder ganz nah, wenn eine bestimmte Musik läuft.

Absolut. Zuerst ist da ein Gefühl, und das wird dann zu Musik. Wenn der Ich-Erzähler dann von bestimmten Dingen singt, dann bin das natürlich nicht notwendigerweise ich. Aber meine Gefühle – oder Erinnerungen an frühere Gefühle – sind immer der Ausgangspunkt, auf jeden Fall.

Erst mal: Danke, das freut mich zu hören. Und: Jein. Also: Ich liebe Lyrik – allerdings vor allem aus pragmatischen Gründen. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist kurz, Romane zum Beispiel halte ich nicht durch. Gedichte liegen mir also schon als Leser viel mehr. Als Schreiber ist es dann so: Ich habe eine Melodie und schaue, wie Text und Musik am besten zusammenfinden, wie sie am besten das Gefühl rausbringen, um das es mir geht. Am Ende bin ich also auch da Pragmatiker. Aber klar, ohne Liebe zur Sprache geht es nicht. Wer die nicht fühlt, tut sich Schreiben nicht an.

Schreiben ist ein Kraftakt, immer. Man muss da durch und dann kommt, vielleicht, was Schönes dabei raus. Aber erst mal ist es Arbeit.

Da hat sie recht. Wobei ich auch sagen muss: Dieser Prozess, dieses Dadurchmüssen macht ja auch was mit einem, man lernt und wird besser. Zu schätzen weiß man das aber immer erst hinterher.

Auf jeden Fall – obwohl wir überhaupt nicht nach Tocotronic klingen. Wir singen auf Deutsch und haben keine Lust auf Plattitüden – das war's dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass bislang wenige Vergleiche kommen. Ich hoffe, das liegt daran, dass wir nicht klingen wie irgendjemand sonst.

Puh, schwer. Sehr persönlich, melancholisch, leicht. Sanft vor allem, wir mögen es sanft. Vielleicht könnte man sagen: Oehl ist die Rückkehr zur Sanftheit im Pop.

Ja. Da ich derjenige bin, der singt, wäre sonst höchstens Englisch infrage gekommen. Und auf Englisch habe ich schon gesungen, in verschiedenen anderen Bandprojekten. Das hat mich angeödet. Deutsch finde ich spannender, weil es weniger verbraucht ist. Weil es sperriger und weniger glatt ist.

Aus dem Internet – wie man das beim Dating heute so macht. 2017 war das, ich hatte ihn mal live gesehen, fand ihn toll und habe ihn auf Facebook angeschrieben. So haben wir zusammengefunden; den ganzen heißen Sommer über haben wir im kühlen Keller Musik gemacht. „Über Nacht“ wurde also im Keller geboren. Vielleicht hört man das ein bisschen.

Schon, ja. Man rechnet ja erst mal mit gar nichts. Klar freut uns das sehr. Gleichzeitig wollen wir keine Band bleiben, die nur von Kollegen gefeiert wird. Wir wollen den Leuten gefallen, die uns hören und zu unseren Shows kommen, und nicht anderen Musikern, die uns auf die Schulter klopfen und sagen: Das wird was.

Sehr! Wir freuen uns auf den Glamour der Road: stundenlange Autofahrten, schlechtes Raststättenessen, unbequeme Mehrbetthotelzimmer. Und natürlich auf die Bühne. Uns gibt's ja noch nicht lange, für uns ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen unsere Lieder mitsingen.

Als bildungsbürgerliche Band, die Rilke zitiert, hören wir natürlich Podcast: „Zeitsprung“, ein tolles Geschichtsformat, witzig, unterhaltsam, kurzweilig. Sehr zu empfehlen.

Ich war leider nie da, aber ich weiß, dass es weit oben liegt. Und dass es einen Hafen gibt, der aber nicht Bremer Hafen heißt, weil Bremerhaven was anderes ist. Verwirrend.

Zur Person

Ariel Oehl

ist Sänger des österreichisch-isländischen Duos Oehl, das er vor drei Jahren mit Multiinstrumentalist Hjörtur Hjörleifsson gründete. Dieser Tage startet die erste Tour der beiden. Am 19. Februar spielen sie im Lagerhaus im Bremer Viertel.

Weitere Informationen

Oehl spielen am 19. Februar, 20 Uhr, im Kulturzentrum Lagerhaus; am 20. Februar, 21 Uhr, im Hafenklang in Hamburg.