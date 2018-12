Gar nicht mal so abwegig? Die Episode "Nosedive" der britischen Science-Fiction-Serie "Black Mirror" spielt in einer Welt, in der Menschen nicht mehr nur Hotels, Restaurants und Bücher bewerten, sondern auch einander. (David Dettmann/Netflix)

Thorsten Peetz: Oh, keine Ahnung – aber lange ist das bestimmt nicht her. Wie wahrscheinlich viele Menschen schaue ich sehr regelmäßig danach, wie andere irgendeinen Film beurteilt haben, der neu im Kino läuft, oder wo ich einen anständigen vegetarischen Burger herbekomme.

Noch würde ich den Begriff mit einem Fragezeichen versehen. Sicher ist: Bewertungen spielen eine große Rolle. Und die Vermutung liegt nahe, dass das auch mit der Digitalisierung zu tun hat. Durch die Apps auf unseren Smartphones haben wir ständig die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben oder einzuholen. Wir beurteilen immer und überall: Hotels, Filme, potenzielle Partner.

Natürlich nicht. Ich würde sogar sagen: Es ist unmöglich, nicht zu werten. Wir urteilen über alles. Manche Urteile behalten wir für uns, andere teilen wir mit Freunden oder der Familie. Der Unterschied ist, dass wir es jetzt öffentlich tun. Wenn ich auf Plattformen wie Tripadvisor oder Airbnb ein Hotel- oder WG-Zimmer bewerte, können andere diese Wertung einsehen.

Klar. Die Meinungen der anderen bieten Orientierung. Wenn 500 Menschen sagen, das Airbnb-Zimmer war ruhig und der Gastgeber supernett, dann wird da etwas dran sein.

Das wäre wohl zu viel gesagt. Aber ich denke, es gibt eine grundlegende Unsicherheit, was die Qualität von Produkten angeht. Wenn ich ein Paar neue Kopfhörer suche, ist es schwer, zu beurteilen, ob dieses oder jenes Modell was taugt. Klar, ich kann Probe hören. Aber ob es vielleicht nach ein paar Monaten den Geist aufgibt, weil es nicht gut verarbeitet ist, kann ich nicht wissen. Also vertraut man auf das Urteil anderer und schaut sich entweder den Kopfhörer-Test von Stiftung Warentest an oder setzt auf die Masse. Auch das ist eine der Thesen, die wir im Laufe des Projekts prüfen wollen: dass die vielen Bewertungsmöglichkeiten inkludierenden Effekt haben.

Dass wir alle zu Experten werden. Früher war es Experten vorbehalten, Restaurants oder Literatur zu bewerten. Jetzt können das auch Amateure tun.

Die Frage ist, was bewertet wird. Ob es um Produkte und Dienstleistungen geht oder um Personen. Die sozialen Netzwerke zum Beispiel sind ein Ort der Dauerbewertung. Eigentlich werden auf Facebook, Twitter und Instagram natürlich Posts bewertet und mit Likes oder Herzchen versehen. Aber die Frage ist, was da eigentlich bewertet wird: die Aussage oder die Person. In anderen Kontexten werden Menschen ganz explizit bewertet: Es gibt Internetseiten, auf denen Studierende ihre Lehrenden bewerten können oder Patienten ihre Ärzte.

Diese Episode zeigt – natürlich in überspitzter Form – wo diese Dauerbewertung durch andere hinführen kann. Die Protagonistin überlegt genau, welche Konsequenzen jede ihrer Handlungen auf ihren sozialen Wert haben könnte. Sie macht nicht mehr, was sie möchte, sondern das, von dem sie glaubt, dass es bei den anderen am besten ankommen wird.

In Zügen gab es derartige Ideen ja schon. In den USA gibt es die App Peeple, die der Versuch ist, die Menschen auf ihre Vertrauenswürdigkeit hin zu bewerten, unter anderem im Hinblick auf ihre Fähigkeit, eine intime Partnerschaft zu führen. In Europa hat die App verständlicherweise zu einem Aufschrei geführt.

Auch das ist etwas, das es in geringerem Ausmaß schon gibt. In den USA werden Credit-Scores, zu vergleichen mit der deutschen Schufa, auch bei Einstellungsentscheidungen herangezogen – obwohl die Kreditwürdigkeit vermutlich wenig darüber aussagt, ob ich ein talentierter Ingenieur bin. Das Social-Credit-System in China, bei dem es darum geht, die soziale Vertrauenswürdigkeit der Bürger messbar zu machen, ist ein weiteres Beispiel.

Die Frage ist, ob ihnen tatsächlich ein so großer Wert beigemessen wird. Ich glaube, viele Menschen sehen Bewertungen durchaus sehr kritisch. Man weiß ja, wie die Punktzahlen zustande kommen. Bewertungen werden oft aus einer Laune heraus abgegeben. Wenn ich mich gerade über das dreckige Hotelzimmer geärgert habe, bewerte ich eher und vielleicht sogar negativer, als ich es mit etwas Abstand tun würde. Außerdem ist inzwischen bekannt, dass Bewertungen nicht echt sein müssen, sondern gekauft sein können.

Wer von vielen nach rechts gewischt, also für attraktiv befunden wird, wird anderen angezeigt, die ebenfalls gut bewertet werden. Der Score der Nutzer ist hier allerdings nicht öffentlich einsehbar, sondern Teil des Algorithmus der App. Der basiert auf dem sogenannten Elo-Score. Der Begriff kommt aus dem Schach und dient dazu, Spieler mit gleicher Spielstärke gegeneinander antreten zu lassen. Bei Tinder geht es darum, Menschen mit vermeintlich ähnlichem Attraktivitätslevel zusammenzubringen.

Das kann sein. Aber das hat, glaube ich, nichts mit der App zu tun. Wer gefallen will, putzt sich heraus, will sich von seiner besten Seite zeigen, versucht, Schwächen zu verdecken. Das gilt nicht nur digital.

Das ist die Frage. Erst einmal geht es darum, Beobachtungen anzustellen, um Vermutungen bestätigen oder widerlegen zu können. Ich glaube aber, dass die Partnersuche in diesen Apps oder auch auf anderen Online-Dating-Plattformen nicht grundlegend anders abläuft. Auf ihren Profilen schreiben die Nutzer Dinge über sich, die auch beim Kennenlernen in der Bar von Bedeutung wären. Es geht um die Persönlichkeit und um Fragen der Lebensführung: was man gerne isst, ob man bouldern geht oder „Game of Thrones“ mag. Ein Unterschied ist sicherlich, dass sich die Zahl der Kandidaten vergrößert. Man hat nicht nur die 150 Leute vor sich, die abends in der gleichen Bar unterwegs sind, sondern ein Vielfaches mehr. Wesentlich ist auch, dass das Kennenlernen nicht mehr ortsgebunden abläuft. Viele Leute tindern auf dem Klo. Ich würde behaupten, da hat man bis vor Kurzem eher niemanden kennengelernt.

Zunächst wird es darum gehen, die These, dass Bewertungen wichtiger werden, zu überprüfen, indem wir uns Beispiele aus vielen verschiedenen Bereichen ansehen, etwa Tripadvisor, Airbnb oder Tinder. Erst danach können wir nach den Konsequenzen fragen, die diese Entwicklung für die Gesellschaft haben könnte. Interessant ist zum Beispiel, inwiefern Bewertungssysteme, wie sie in „Black Mirror“ skizziert werden, soziale Ungleichheit provozieren können. In der Soziologie geht es immer darum, gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen. Letzten Endes hoffen wir, unsere Ergebnisse an die Gesellschaft zurückspielen zu können – und damit zu einem informierteren Umgang mit Bewertungssystemen beizutragen.

Das Gespräch führte Katharina Frohne.

Zur Person

Thorsten Peetz (40)

ist wissenschaftlicher ­Mitarbeiter am Socium der Universität Bremen. Seit 2017 koordiniert er das wissenschaftliche Netzwerk „Auf dem Weg in die Bewertungsgesellschaft?“.