Katrin Bretschneider lädt Mütter, Nicht-Mütter, Väter und Nicht-Väter ein, sich über das Thema Mutterschaft im weiteren Sinn Gedanken zu machen. (Christina Kuhaupt)

Frau Bretschneider, Sie veranstalten in der Schwankhalle ein Fest für werdende Nicht-Mütter. Was ist darunter zu verstehen?

Katrin Bretschneider: Das ist offen. Für werdende Mütter gibt es Baby-Shower-Partys, und überhaupt werden sie mit Glückwünschen überschüttet. Zu Recht, weil das ein wichtiger Übergang in einen neuen Lebensabschnitt ist. Ich finde aber, dass der Übergang zu einer Nicht-Mutterschaft auch wichtig und bedeutend ist. Dafür gibt es keine Rituale. Und deshalb probieren wir das im Theater aus, dafür ist es da.

Warum ist es für Sie auch ein Übergang, wenn eine Frau kein Kind bekommt?

Weil es nicht nur um eine Lücke, um ein Defizit geht, sondern auch um Möglichkeitsräume, die man nur als Nichtmutter hat und die man aktiv gestalten sollte. Da kann es darum gehen, wie Verwandtschaft neu gedacht werden kann – außerhalb von biologischer Reproduktion . . .

Zum Beispiel. Es geht um andere Konzepte von Familie und auch von Mutterschaft. Wenn man das Ganze von den Themen Geschlecht und Biologie löst, kommt man schnell zu Stichworten wie Fürsorge oder Verantwortung, die man generell auf andere Menschen beziehen kann. Aber vielleicht kann man das auch noch weiter fassen auf Tiere oder sogar Landschaften. Das wäre dann ein stark vernetzter und global gedachter Verwandtschaftsbegriff.

Er beginnt mit einer Selbstbefragung: Habe ich Kinder oder habe ich keine – und bin ich mit meiner Entscheidung im Reinen oder kenne ich Zweifel? Da können die Gäste sich zum ersten Mal mit dem Thema verbinden. Dann werden alle um eine große Festtafel herum Platz nehmen, natürlich mit ausreichend Abstand. Der Abend spielt dann mit den verschiedenen Konventionen eines Festes, es gibt Begrüßungsreden, eine festliche Dekoration, und am Schluss sogar eine Torte, wenn auch eine ganz besondere Torte. Ich habe die Form des Festes gewählt, weil das Gemeinschaft stiftet; und gemeinsam wollen wir die Möglichkeiten ausloten, wie man außerhalb einer Kleinfamilie leben kann.

Ich möchte die Tür öffnen für die positiven Aspekte. Es soll nicht gejammert werden, niemand soll sich beschweren, wir wollen das Potenzial des Unbekannten erkunden – genauso wie eine Mutter, die ja auch nicht weiß, wie das Leben mit ihrem Kind verlaufen wird. Ungefähr 25 Prozent aller Frauen in westlichen Ländern bekommen keine Kinder, da schauen wir uns jetzt mal an, was die beizutragen haben und wie sie die Gesellschaft gestalten wollen.

Unbedingt, weil wir endlich davon wegkommen müssen, dass Mütter gegen Nicht-Mütter ausgespielt werden. Und auch Männer sind willkommen, wobei ich da das Problem nicht so sehe: In der öffentlichen Diskussion steht eher die kinderlose Frau im Mittelpunkt und in der Kritik, eher selten geht es um den kinderlosen Mann.

Ja, als Inbegriff von Sinn und Glück, womit nichts wirklich konkurrieren kann. Der Plan B ist dann immer sehr anspruchsvoll: Die Nicht-Mutter muss sehr erfolgreich mit ihrer Alternative sein, also quasi das Defizit wettmachen. Also Bundeskanzlerin oder Chemie-Nobelpreisträgerin sein. Aber auch die Nur-Mutter ist ja nicht mehr das Ideal. Die Erzählung heißt nun „you can have it all“ (Du kannst alles haben). Also Kind und Karriere. Wobei die Verantwortung für das Kind immer noch eher bei der Mutter als beim Vater gesehen wird. Mindestens unterschwellig hält sich diese tief verankerte Ansicht hartnäckig trotz aller fortschrittlicher Ansätze.

Zur Person

Katrin Bretschneider

ist Regisseurin, Produzentin und Performerin. Sie hat in Gießen und Hildesheim Angewandte Theaterwissenschaften studiert und unter anderem am Theater Bremen, dem Staatstheater Oldenburg und der Shakespeare Company gearbeitet.

Weitere Informationen

„mOtherhood – ein Fest für werdende Nichtmütter“ von und mit Katrin Bretschneider, Premiere am 15. Oktober (ausverkauft), weitere Vorstellungen: Freitag, 16. Oktober, 20 Uhr, Sonnabend, 17. Oktober, 20 Uhr (ausverkauft); Sonntag, 18. Oktober, 16 Uhr; Schwankhalle am Buntentorsteinweg. Dauer: ca. eine Stunde. Nach den Terminen in der Schwankhalle plant Katrin Bretschneider das Stück an weiteren Orten zu zeigen.