Seiner Zeit voraus: Josef Wittlich galt als sein Naivling, weil er schon Pop-Art machte, bevor es sie überhaupt gab. (Galerie im Park)

Bremen. Es könnte so einfach sein: Gute Kunst ist gute Kunst. Das klingt natürlich nicht unbedingt nach einer wahnsinnig exotischen Position. Ist es aber, findet Hartmut Kraft. Der Psychoanalytiker hat oft das Gefühl, einigermaßen allein dazustehen mit dieser Meinung. Es ist so: Kraft liebt Kunst, er kauft und sammelt sie, seitdem er 17 ist, und manchmal stellt er sie aus. Wenn sie ihm gefällt, auch die Kunst seiner Patienten. Wieso auch nicht?

Die großen Galerien sehen das ein bisschen anders. Werke von schwer depressiven oder schizophrenen Menschen werden oft in sogenannten Sonderausstellungen gezeigt, als seien sie es nicht wert, neben den Arbeiten der gesunden Künstler zu hängen. Beworben wird das dann als „Outsider“-Kunst, was irgendwie modern klingt und wahrscheinlich nett gemeint ist, aber in Wahrheit natürlich auch nur ein anderes Etikett ist für: krank, anders, schlechter. Draußen statt drinnen, außerhalb statt mitten in der Gesellschaft, da schwingt in diesem Kontext ja immer gleich eine Wertung mit, findet Hartmut Kraft: „Kunst und Krankheit werden immer noch als Widerspruch angesehen.“

Das ist doch der eigentliche Irrsinn, sagt Hartmut Kraft, und er muss es ja wissen. „Ich habe mit der Psychoanalyse angefangen, weil man dort Medizin, Krankheit und Kunst zusammendenken kann“, sagt er. Wie das aussieht, wenn man sich locker macht und Krankheit und Kunst zusammendenkt, zeigt seine beeindruckende Ausstellung in der Galerie im Park am Klinikum Bremen. Beeindruckend ist sie nicht nur wegen der großen Namen wie Gerhard Richter, Sigmar Polke oder Panamarenko, deren Werke zu sehen sind. Beeindruckend ist auch ihr Ansatz, den Zuschauer und seine Vorurteile vorzuführen. „Outsider, Insider, Grenzgänger“ heißt die Ausstellung, und sie zeigt einfach gute, oft provokante Kunst, viel Pop-Art, ganz egal von welchem Urheber.

Die Bilder sind in die Themenbereiche Religion, Sexualität, Beziehung und Freiflüge der Fantasie gegliedert. Sie sind so angebracht, dass vergleichbare Motive der Künstler-Kategorien nebeneinanderstehen. „Insider“ neben „Outsider“, ähnliche Ästhetik, kaum Unterschiede, schon gar nicht in der Qualität. Als Betrachter füllt man sich sofort ertappt. Erst fragt man sich ständig: Wer genau ist hier eigentlich der „Outsider“? Und dann: Warum, verdammt, interessiert mich das überhaupt?

Ein Statement soll die Ausstellung sein. Eine Aufforderung: Alle mal bitte dringend locker machen. Ein Plädoyer für Inklusion in der Kunst. Hartmut Kraft meint es ernst. Trotzdem: „Das soll hier jetzt bloß keine bierernste Geschichte werden.“ Kraft mag absurde Kunst, ironische Brüche, und er glaubt: Im Wahn steckt oft der größte Witz. Wie, bitte, meint er das?

„Eine Krankheit kann kreative Schübe verleihen und Fantasie freisetzen.“ Beispiel Blalla W. Hallmann: Ein Durchschnittstyp Anfang der 1960er-Jahre, ein Akademiker, Maler und Grafiker, ein bisschen bieder. Dann San Francisco, richtiger Ort, richtige Zeit. Ab 1968 unterrichtete er an der Universität und machte, was man eben 1968 gemacht hat, wenn man schon in San Francisco war: das pralle Leben, viel Sex, noch mehr Drogen. Ein großer Rausch. Bis zum Absturz. Hallmann wurde wirr, magerte ab, Diagnose: schizophrene Dekompensation. Man schob ihn ab, er erholte sich, wurde Redakteur, die Krankheit kehrte zurück, ein Auf und Ab. Als er wieder gesund war, malte er bitterböse Fiebertraum-Wimmelbilder. Blasphemie als LSD-Trip, Bilder, die aussehen, wie sie heißen, etwa: „Das allerletzte Abendmahl mit Ronnies Affenkapelle und goldener Engelsscheiße im Rahmen des deutsch-amerikanischen Freundschaftsessens.“

Schon klar, sagt Hartmut Kraft, beweisen kann er das alles nicht. Für ihn steht trotzdem fest: Hallmanns Spätwerk ist nicht trotz, sondern wegen seiner Geschichte so irre gut. „Er war von der Krankheit gezeichnet, in einem positiven Sinn: Er wurde viel erfindungsreicher.“ Vorher ein ängstlicher Typ, ein Zögerer. „Und dann wurde etwas in ihm freigesetzt.“ Für Hallmann gab es bis zum Ende immer nur zwei Therapieformen, die eine deutlich weniger gesundheitserhaltend als die andere. Wenn er sich beruhigen wollte, dann mit: Alkohol, sehr viel davon, und Kunst. Klar, klingt kitschig, ist aber so, sagt Kraft: „Kunst war für ihn immer auch ein Stück Selbstheilung.“

Hartmut Kraft zeigt mit seiner Ausstellung auch, dass Künstler wie Josef Wittlich schon in den 1940er-Jahren, 20 Jahre, bevor Pop-Art das große Ding war, genau das gemacht haben: Pop-Art. Wittlich galt auch deshalb als Naivling. Noch heute gibt es für Typen wie ein Label: „Outsider“. Verrückt.