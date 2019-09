Gelungene Gedächtniskultur: Mit „Zwei Giraffen tanzen Tango – Bremer Schritte“, der Reprise einer Gerhard-Bohner-Choreografie aus dem Jahr 1980, gastiert Helge Letonjas Ensemble steptext dance project am 17. September um 20 Uhr in der Berliner Akademie der Künste. (MARIANNE MENKE)

Also sprach der Ende Juli verstorbene Johann Kresnik, dieser auf existenzielle Weise politisierte Regisseur und Choreograf, der in Bremen Tanztheatergeschichte schrieb: „Meine Stücke sind immer auch eine Kampfansage an das Publikum, das ja das Belanglose, Lustige, Unpolitische liebt, das Trendhafte.“ Nur eine Seite des deutsch-englischen Lesebuchs „Das Jahrhundert des Tanzes“ ist Kresnik gewidmet; doch die hat es in sich. Schon deshalb, weil sie mit einem krassen Szenenfoto aus der Bremer Produktion „Ulrike Meinhof“ illustriert worden ist. Das Bild führt die teils entblößte Titelfigur an riesigen Fleischerhaken hängend vor.

Kresnik ist einer unter 100 Tanztheaterschaffenden, die die Akademie der Künste bis 21. September mit der Schau „Das Jahrhundert des Tanzes“ würdigt. Begleitet wird sie durch die Berliner Veranstaltungsreihe „Was der Körper erinnert. Zur Aktualität des Tanzerbes“, zu der Helge Letonja am 17. September die Gerhard-Bohner-Reprise „Zwei Giraffen tanzen Tango – Bremer Schritte“ beisteuert.

Der erwähnte Hinweis auf eine leibliche Gedächtniskultur ist insofern nicht ohne Ironie, als Tanz eine flüchtige Darstellungsart ist. Umso rühmlicher, dass die deutschen Tanzarchive, die an dem Projekt mitwirken, verheißungsvolle Methoden des Bewahrens aufgeboten haben: in Gestalt eines historisch-ästhetischen Kompendiums, das Aufbrüche, Brüche und Wandlungen dieser Kunstform und ihrer Protagonisten versammelt.

Von Alvin Ailey über Reinhild Hoffmann und Susanne Linke bis zu Sasha Waltz reicht die gelungene Hommage an die Pioniere des Tanztheaters im 20. Jahrhundert. Schön, dass Bremen exponierte Plätze in dieser bewegenden Geschichte besetzt!

Weitere Informationen

Johannes Odenthal (Hg.): Das Jahrhundert des Tanzes. Alexander, Berlin. 320 Seiten, 19,90 €.