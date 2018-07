Über den "Wert der Worte" räsoniert in Klagenfurt der Kieler Schriftsteller Feridun Zaimoglu. (Bettina Fürst-Fastré)

Bremen. An diesem Mittwoch beginnt im österreichischen Klagenfurt zum 42. Mal ein aufwendig inszenierter Kultur-Kampf: der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, benannt nach der 1926 ebenda geborenen Erzählerin ("Malina", "Der Fall Franza"), die 1973 in ihrer römischen Wohnung in Raub der Flammen wurde. Vier Jahre später wurde ihr zu Ehren ein Literaturpreis aus der Taufe gehoben. Seitdem widmen Autoren (sowie Kritiker, Verleger und Lektoren) den Wörthersee alljährlich durch Textvorträge (und hitzige Diskussionen) zum Wörtersee um.

Das rituelle Wettlesen bei den „Tagen der deutschsprachigen Literatur“ hat schon so manchem Talent den Weg in das literarische Establishment geebnet – darunter Sibylle Lewitscharoff (1998) und Uwe Tellkamp (2004). Ähnlich oft allerdings gab das, was die Österreicher ungewohnt lakonisch Bewerb nennen, eine telegene Bühne für Skandale ab: So ritzte sich der Popliterat Rainald Goetz 1983 während der Lektüre seines Textes planvoll die Stirn, nachdem er zur Einleitung dieses Schockmoments den Satz "Ihr könnt’s mein Hirn haben!" gesprochen hatte. 1991 wiederum las der Schweizer Urs Allemann den provokativen wie widerwärtigen Wettbewerbsbeitrag „Babyficker“). Trotz anhaltender Sorgen bezüglich der Einschaltquoten ist der Kulturspartensender 3sat auch heuer (wie es in Österreich heißt) wieder live dabei bei Lesungen, Disputen, Preisverleihungen.

Alle Jahre wieder zeigt das betreute Vorlesen, dass auch Arbeiter der Stirn Brot und Spiele lieben: Wenn die Juroren in hohem Ton experimentelle Prosa würdigen oder mit Zuchtmeistermiene ausufernde Texte geißeln, besitzt das in der Regel sowohl geistigen Nährwert als auch hohen Unterhaltungswert. Die literarische Welt wäre ärmer ohne dieses wunderliche Spektakel, das auf wunderbare Weise aus der Zeit gefallen scheint.

Auch bei dieser Ausgabe der literarischen Castingshow präsentieren 14 deutschsprachige Autoren dem Publikum und der siebenköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Hubert Winkels ihre Texte. Vor den am Donnerstag beginnenden Wettlesereigen hat Hermes, der Gott der Hermeneutik, eine poetologische Erbauungsstunde gesetzt: Am Mittwoch spricht der Kieler Schriftsteller Feridun Zaimoglu, der vor 15 Jahren den Preis der Jury gewonnen hatte, zur offiziellen Eröffnung über den "Wert der Worte".

Wer das Werk des türkischstämmigen 53-Jährigen kennt, der zuletzt den Martin-Luther-Roman "Evangelio" veröffentlichte, dürfte ahnen, dass seine Rede auch politische Dimensionen haben wird. Den Abschluss des Lesereigens bildet traditionell die für Sonntag, 11 Uhr, anberaumte Preisverleihung.

Unter den Teilnehmern, die aus unveröffentlichten Prosatexten vortragen, sind neben neun deutschen Autoren – darunter zwei Frauen – zwei Schweizerinnen sowie jeweils eine österreichische, eine türkische und eine ukrainische Schriftstellerin. Anders als im Vorjahr, als der gebürtige Bremer Jörg-Uwe Albig zum Konkurrentenfeld zählte, sind bei der diesjährigen Ausscheidung nur und immerhin Autoren aus dem Anrainerbundesland Niedersachsen vertreten: zum einen Jakob Nolte, der aus Gehrden (nahe Hannover) stammt und 2017 mit „Schreckliche Gewalten“ für den deutschen Buchpreis nominiert war. Zum anderen der Kabarettist Bov Bjerg, der 2015 mit dem Roman "Auerhaus" reüssierte. Aus Kiel kommt die dichtende Kieferorthopädin Corinna T. Sievers, in Hamburg beheimatet sind Stephan Groetzner und Stephan Lohse. Anselm Neft ist aus Bonn, Joshua Groß aus Nürnberg, Ally Klein lebt in Berlin. Lennardt Loß ist in Jena daheim.

Mit von der Lektürepartie seien in diesem Jahr einmal mehr "arrivierte Autoren, aber auch unbeschriebene Blätter". Es sei diese Mixtur, die Klagenfurt ausmache, sagte Organisator Horst Ebner bei der Vorstellung des Teilnehmerfeldes vor einem Monat. Schlecht sind die Erfolgsaussichten der Schriftsteller nicht. Denn neben der Hauptauszeichnung, dem mit 25.000 Euro dotieren Ingeborg-Bachmann-Preis, gibt es noch den Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), den Kelag-Preis (10.000 Euro), den 3sat-Preis (7500 Euro) sowie den BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro).