Der Teufel tritt standesgemäß mit viel Nebel auf: Christoph Heinrich als Nick Shadow (links) mit Tom Rakewell (Hyojong Kim). (Jörg Landsberg)

Bremen. Igor Strawinsky war kein Freund der Oper. Zu gefühlsduselig das Ganze, schlimm die Exzesse des 19. Jahrhunderts; und dann Wagner und Strauss – ein Grauen. Mit 70 Jahren schrieb Strawinsky 1951 aber doch noch eine Oper. "The Rake's Progress" (Der Fortschritt des Wüstlings) musste nach jahrzehntelangen Tiraden natürlich irgendwie anders werden als das, was als Repertoire gespielt wurde. Und so ließ sich der Verfechter des Neo-Klassizismus von Mozart, Bach, Monteverdi, Gluck inspirieren, von der "Beggar's Opera" und, ja, auch ein wenig vom 19. Jahrhundert. Doch das Werk wirkt nie eklektizistisch, sondern durch ironische Brechungen immer wie ein glasklarer Strawinsky – und wie ein passender Soundtrack für ein böses Kunstmärchen. Das Libretto lieferten W. H. Auden und Chester Kallman, auch sie geizen nicht mit Anspielungen auf Mythen, Märchen, die Faust-Saga, Rummelplatz-Raunen. Ausgangspunkt war eine Serie von Stichen des sozialkritischen englischen Barockmeisters William Hogarth (1697-1746).

Am Theater Bremen hat sich Regisseur Michael Talke "The Rake's Progress" vorgenommen. Man wundert sich fast, dass er das jetzt erst tut, denn das Werk passt genau zu seiner Art, die Kunstform Oper und ihre Übertreibungen in jegliche Richtung als heutigen Theatergenuss erfahrbar zu machen. Was nicht zu verwechseln ist mit sogenannten Aktualisierungen, also Handys und Hoodies statt Briefen und Reifröcken. Talke verlegt die collagenhafte Geschichte einmal mehr ins Irgendwo. Konkrete Orte sind nicht auszumachen, eher Stimmungslagen, die vor allem durch das sowieso schon irre und noch einmal weiter ins Groteske gedrehte Personal, klug dosierte Bühnenbildelemente (verantwortlich: Barbara Steiner) und die fantastisch-absurden Kostüme von Regine Standfuss zu Szenerien werden, in denen es dann massiv zur Sache geht.

Der Beginn und der Schluss spielen in einem sehr grauen Wartesaal. Auf Hartschalensitzen dämmern grau gekleidete Gestalten vor sich hin. Alles ist – obacht – im Hintergrund und im Vordergrund durch riesige (graue) Bilderrahmen begrenzt. Das ist der Auftakt zu einer Moritat, der Ur-Ur-Ahnin des Comics, oder aber zu einer Rückblende. Vielleicht ist alles auch nur ein Traum von Tom Rakewell (Hyojong Kim), der als einziger eine Farbe trägt: Sein T-Shirt ist gelb. "I wish I were happy" ist als Schriftzug im Hintergrund zu lesen; Glück ist das einzige Begehren dieser Figur aus einem Kupferstich, die wie die restliche Personage nur Symbol ist. Doch wann ist man glücklich? Wenn man wunschlos ist? Oder wenn man sich von Hirngespinsten verabschiedet?

Eine gesellschaftlich anerkannte Glücks-Variante könnte Rakewell sofort haben. Anne Trulove (Marysol Schalit) trägt ein sehr rotes Herz als Kleid und würde Rakewell sofort nehmen. Doch der will seinen Tag nicht mit Arbeit vergeuden, und Vater Trulove (Loren Lang) möchte keinen Faulenzer zum Schwiegersohn. Daran ändert auch das auf die Bühne gezauberte durchgeknallte Schäferidyll nichts. Auftritt Nick Shadow, den Christoph Heinrich, passend zum Nachnamen seiner Figur, als Teufel ganz in Schwarz spielt. Er beschert Rakewell Reichtum und schleppt ihn nach London, dem Hort des Hedonismus. Doch auch spektakuläre Grenzerfahrungen wie die Heirat mit der stark behaarten Baba (Nathalie Mittelbach im Äffinnen-Kostüm) lassen Tom immer unglücklicher und unausgeglichener werden. Schließlich landet er bankrott im Irrenhaus. Und die Moral von der Geschicht'...

Talke kann sich bei seiner geist- und temporeichen Inszenierung erneut auf das hervorragende Ensemble des Musiktheaters verlassen. Hyojong Kim ist ein facettenreicher Tom Rakewell: Er meistert nicht nur die Schwierigkeiten seiner Rezitative und Arien mit seinem Ausnahme-Strahle-Tenor, sondern verleiht dem Wüstling auch nachdenkliche wie verletzliche Züge; Christoph Heinrich ist sein verlässlich-böser Counterpart und hat seinen Bariton perfekt auf düster-drohend justiert. Marysol Schalit gibt Anne Trulove mal naiv, mal verzweifelt, immer klar in allen Lagen. Sie bekommt für die Arie "Love cannot falter" und ihr müheloses hohes C Szenenapplaus. Nathalie Mittelbach hat als Baba die unattraktivste Musik zu singen, was sie mit viel Präzision tut. Sie erschafft mit ihrer Performance die stärkste Persönlichkeit des Stücks: Verachtet, aber nicht unterzukriegen. Viel zu tun hat der auch schauspielerisch agile Opernchor, den Alice Meregaglia gut eingestellt hat. Nicht überzeugen kann dagegen Clemens Heil am Pult der Bremer Philharmoniker, der die Partitur streckenweise uninspiriert und zu breiig spielen lässt. Die spöttische Schärfe der Musik ist dadurch selten zu spüren. Viel Applaus, Bravo-Rufe auch fürs Regie-Team.

Weitere Informationen

Die nächsten Termine: 3. Juni, 15.30 Uhr; 6. Juni, 19.30 Uhr; 10. Juni, 18 Uhr; 15. Juni, 19.30 Uhr.