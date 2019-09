Die Plebejer proben den Aufstand: Foto von den Proben zu Shakespeares Tragödie "Coriolanus" (um 1608). Premiere dieser Koproduktion der Bremer Shakespeare Company und dem Istanbuler TiyatroBeReZe ist am 24. Oktober. (MARIANNE MENKE)

Bremen. Eine positive Bilanz haben Renate Heitmann und Peter Lüchinger, Vorstandsmitglieder der Bremer Shakespeare Company, am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz der Bühne gezogen. 248 Veranstaltungen in Bremen und 37 „Abstecher“ genannte Auswärtsspiele hätten in der Saison 2018/19 gut 43 000 Besucher gelockt. Die erwirtschafteten Erlöse beliefen sich laut Lüchinger auf 689 000 Euro; indessen sei der Zuschuss der Stadt – 920 000 Euro – unverändert geblieben. Gleichwohl gebe es „neue Wünsche und Hoffnungen“, die man dem neuen Kultursenator, Andreas Bovenschulte (SPD), zu gegebener Zeit antragen wolle, fügte Heitmann hinzu, die auch wegen des „astreinen Wetters“ beim Theatersommer auf der Melcherswiese heiter gestimmt war.

Inhaltlich habe man sich bei den sieben Eigenproduktionen der vergangenen Spielzeit „ein bisschen von Shakespeare wegbewegt“, resümierte Heitmann. „Angela I.“, ein der Bundeskanzlerin zugeeignetes Schauspiel, habe „weniger durchgeschlagen als erhofft“. Dafür habe sich die Bühne durch „Midsummer“, die erste englischsprachige Eigenproduktion, „weiter internationalisiert“.

Die kommende Spielzeit, die 36., hält als erste Premiere gleich eine besondere Herausforderung für Akteure und Publikum bereit: Denn Shakespeares spätes Stück „Coriolanus“ entsteht in einer Koproduktion mit dem in Istanbul beheimateten Tiyatro BeReZe – und soll am 24. Oktober in deutscher und türkischer Sprache über die Bühne gehen. Kein Schelm, wer an gegenwärtige Realpolitik am, sagen wir mal, Bosporus oder an der Themse dachte, als Regisseur Doğu Yaşar Akal sagte, in diesem Stück gehe es vor allem um die Demokratie und um die Aufrichtigkeit von Politikern. Spannend werde es sein, für das deutsch-türkische Ensemble „eine gemeinsame Bühnensprache zu entwickeln“, die sich allen Zuschauern gleichermaßen erschließe.

Die darauffolgende Premiere, angesetzt für den 22. November, ist die deutsche Erstaufführung eines Bühnentextes von David Hare. Regie bei „Die Wahl“, einem Stück über Korrespondenzen von Partei- und Beziehungspolitik in Großbritannien, führt der Schweizer Oliver Stein. Fünf Tage darauf ist an der Spielstätte in der Neustadt erstmals das diesjährige Weihnachtsmärchen zu besichtigen. „Mutter Holle“ heißt es, ist eine an Musik und Puppenspiel reiche Bearbeitung Michael Meyers des Märchens „Frau Holle“ der Brüder Grimm – und soll das mehrheitlich junge Publikum – Kinder ab fünf Jahre – spielerisch in den Lauf der Fabel einbeziehen.

Neuerlich Shakespeare verpflichtet ist eine Premiere, die sich entweder Ende Februar oder Anfang März 2020 zutragen wird: „Das Wintermärchen“ (um 1610) in der Übersetzung von Chris Alexander setzt Patricia Benecke in Szene; bereits in den Jahren 1987 und 2004 wurde der Stoff am nämlichen Ort realisiert. Ausweislich der Kurzvorstellung geht es in thesenartiger Zuspitzung um Eifersucht und Verblendung, Vergebung und Gnade.

Dass nicht nur Shakespeare in gewaltsamen Stoffen schwelgte, dürfte eine Produktion vor Augen führen, die Johanna Schall (Regie und Textfassung [mit Grit van Dyk]) verantwortet: „Der Nibelungen Wut“, angekündigt für April 2020, widmet sich wie „Doktor Faustus“, den Schall 2015 auf die Bühne der Company wuchtete, einem sagenhaften deutschen Stoff. Schall schreibe noch, verriet Peter Lüchinger und schätzte die Aufführungsdauer auf zweieinhalb Stunden.

Apropos: Von stattlicher Länge sind auch Produktionen des ehrbaren Formats „Aus den Akten auf die Bühne“. Das 15. Exemplar hat im Mai Premiere – und widmet sich unter dem Leitwort „Dieses Bummelantentum muss aufhören“ dem Arbeitserziehungslager in Farge. Im selben Monat hat auch „Abendglut“ Premiere, eine Adaption des Andersen-Märchens „Der standhafte Zinnsoldat“.