Künstlerin vor Werk: Hinter Rotraut Susanne Berner hängen Fragmente aus dem Nacht-Wimmelbuch. (Peter Steffen)

Bremen. Wimmeln ist wohl das erste Wort, das Leser mit dieser Künstlerin verbinden, die an diesem Sonntag 70 Jahre alt wird. Dabei weiß sich die Grafikerin, Illustratorin und Kinderbuchautorin Rotraut Susanne Berner in einer wirkungsmächtigen Schöpfungstradition verankert. Denn in der Genesis heißt es: „Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.“

Die Kreationen der gebürtigen Stuttgarterin sind ein Fest fürs Auge, weil sie so wunderbar kleinteilig sind – und fantasiebegabten Betrachtern schier unerschöpfliche Möglichkeiten zum Entdecken und Ko-Fabulieren geben. Fünf sogenannte Wimmelbücher hat Berner mit extrem viel Liebe zum kolorierten Detail gestaltet. Eins für jede Jahreszeit sowie eines, das in der Nacht spielt (die nach Gustaf Gründgens nicht allein zum Schlafen da ist). Was für ein kaum fassbares Gewusel doch in einem Mehrfamilienhaus herrscht, wenn man es der Schaulust öffnet! Besagte Nocturnes bestreiten somnambule Mieter, Köperpflegefetischisten zur Unzeit und eine hellhörige Blockwartin. Unter anderem.

Schauplatz dieser Wimmelwelten ist, nachgerade naturgemäß, Wimmlingen, ein fiktiver Ort, in dessen Namen eine schwäbische Reminiszenz nachhallen dürfte. Berner, die in München erst Zeitungswissenschaften und Theatergeschichte, später dann Grafik-Design studierte, ist bescheiden genug, das Wimmeln als ästhetisches Verfahren nicht für sich zu reklamieren, sondern auf bedeutende Vorbilder zu verweisen. Da ist zum einen, wenig überraschend, Alfons „Ali“ Mitgutsch, ein Münchner Jahrgang 1935, der als Vater des Bilderbuchs im Zeichen des Wimmelns gilt. Und da ist, ungewöhnlich genug, ein Künstleridol aus einer anderen Zeit. Die Künstlerin macht Pieter Brueghel den Älteren (und dessen Epigonen) als Inspirationsquelle für jenes geschäftige Treiben namhaft, das ihre Szenarien so intensiv vorführen.

Dabei bergen Berners Bilder zuverlässig Aufgaben für kleine und große Leser. Denn ihre Geschichten entwickeln sich von Buch zu Buch: Die im vorigen Band schwangere Frau schiebt einen Kinderwagen, das Kindergartenkind ist plötzlich – Hurra! – ein Schulkind. Und derlei mehr. Nicht immer behält die Künstlerin die Kontrolle über die mehr als 80 Figuren, die teilweise ziemlich eigensinnig sind. Sie habe bisweilen das Gefühl, „dass sie sowieso machen, was sie wollen“. Im Wimmel-Debüt, das dem Winter galt, habe sie die Stadt noch mit ihr mehr oder minder unbekannten Menschen bevölkert. „Im Laufe der Arbeit wurden es dann immer mehr, es entstanden Begegnungen und Freundschaften und dann wurde es in der Tat so kompliziert, dass ich eine lange Liste der Personen angelegt habe, mit Namen und Eigenschaften und einem Bezugssystem.“

Zur spannenden Geschichte der kaum überschaubaren Bevölkerung von Wimmlingen zählt der Umstand, dass Berner vor gut zehn Jahren entschied, ihre Bücher nicht in den USA verlegen zu lassen. Ihr war signalisiert worden, dass ein Nackedei, wie er etwa im nächtlichen Wimmelhaus spukt, in den Übersee-Ausgaben nicht willkommen sei. Sie entschied sich für Kunstfreiheit statt Prüderie – und verzichtete damit auf viel Geld.

Nicht in allen Werken der Künstlerin ist das Wuseln ästhetisches Programm. Die Karlchen-Geschichten etwa, die einem Hasen mit Flausen gelten, sind bildlich klar konturiert, ja minimalistisch. Auch ihre kindgerechten Katzen- und Hunde-Anthologien bestechen durch prägnante Illustrationen.

Zum Geburtstag beschert der Hildesheimer Gerstenberg-Verlag die Autorin mit einem opulent bebilderten Band, der unter dem Titel „Sammel & Surium“ (104 Seiten, 25 €) Bücher und Bilder aus 40 Schaffensjahren versammelt. Das Buch ist so etwas wie der Edelkatalog zur gleichnamigen Ausstellung, die das Wilhelm-Busch-Museum in Hannover bis zum 4. November zeigt. Eine Nachbildung von Wimmlingen inbegriffen.

