Herr Gamzou, es gibt schon diverse Formate in Bremen, um Kindern und Jugendlichen klassische Musik nahe zu bringen. Jetzt haben Sie ein Weiteres erfunden. Warum?

Yoel Gamzou: Für mich ist das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an Theater und Musik die wichtigste Aufgabe, die ein Theatermacher heutzutage hat. Unsere Zukunft besteht darin, Menschen dafür zu begeistern, die noch nichts darüber wissen. Jeder von uns kann auf ein Erlebnis zurückblicken, das ihn geprägt hat, das ihn zum Musikliebhaber gemacht hat. Von daher ist es nur logisch, dass wir dieses Erlebnis mit großem Einsatz gestalten, und nicht als so eine Art Nebenher-Programm.

Für Sie ist das Chefsache?

Unbedingt. Ich werde bei allen Vorstellungen dabei sein. Das soll auch ein Signal sein, welche hohe Priorität das für uns hat.

Was haben Sie genau vor?

Als klar wurde, dass das schöne und inzwischen etablierte Format von „Moni, die Möwe“ aus dem Repertoire genommen wird, was sofort klar, dass wir nicht versuchen, „Moni“ zu ersetzen, sondern etwas ganz Neues zu machen. Außerdem haben wir das Format geteilt - in Angebote für kleinere Kinder und für Jugendliche. Kinder haben eine ganz andere Konzentrationspanne und andere Ansprüche an sinnliche Erlebnisse als Jugendliche. Außerdem möchte ich aus einem Stück heraus etwas erzählen, ohne Aktion auf der Bühne. Das Musikstück steht im Mittelpunkt.

Das klingt erst einmal ziemlich spartanisch.

Nein, ganz und gar nicht. Klar liegt der Schwerpunkt eher auf der Musik. Ich möchte die Menschen ermutigen, Spaß am Zuhören zu entwickeln und die einzelnen Instrumente zu entdecken. Ich habe außerdem mit Simon Zigah aus dem Schauspielensemble einen charismatischen und kreativen Partner dabei, der die Konzerte mitmoderiert. Da können Sie sicher sein, dass es nicht langweilig wird.

Was bieten Sie für die kleineren Kinder an?

Für die Vier- bis Neunjährigen entwickeln wir ein Format, das deutlich unter 45 Minuten liegt. Die Kinder sollen im Orchester sitzen, neben den Musikern. Das Orchester sitzt auf der Bühne und wir arbeiten mit sechs Farbzonen, die unterschiedliche Stationen bedeuten. Das heißt, jedes Kind erlebt jeden Satz des Stücks bei einem anderen Instrument oder bei mir, also beim Dirigenten.

Da ist dann ganz schön was los auf der Bühne.

Ja, das ist doch toll, das macht uns alle ein bisschen lockerer. Das ist für uns alle ein neues Erlebnis. Simon Zigah und ich werden natürlich einiges über das Stück erzählen, aber es ist kein didaktisches, pädagogisches Format. Das Erlebnis soll im Mittelpunkt stehen. Die Instrumente und wie sie Klänge erzeugen, werden Thema sein, aber auch die Menschen, die sie spielen. Das soll so sinnlich und nahbar wie möglich sein. Wenn man neben einem Fagott sitzt und einfach zuhört, ist das eindrucksvoller, als wenn Sie darüber dozieren.

Im Familienkonzert #1 spielen Sie Erich Wolfgang Korngolds „Viel Lärm um nichts“. Wäre ein Stück wie die „Kleine Nachtmusik“ von Mozart nicht einfacher zu vermitteln?

Was soll man zur „Kleinen Nachtmusik“ erzählen?

Sagen Sie's mir.

Ich finde, Mozart ist für Kinder viel schwieriger zu verstehen als Korngold. Die Klangfarben sind einander viel ähnlicher; das ist längst nicht so aufregend wie ein Stück von Korngold, der die Dramatik über Instrumentierung wirklich maximiert hat. Über die Orchesterfarben werden Stimmungen geschaffen. Das ist für eine erste Begegnung mit klassischer Musik viel zugänglicher als Mozart. Die Musik des 20. Jahrhunderts ist generell für unsere Zwecke passender als die Musik beispielsweise des 18. und 19. Jahrhunderts, weil sie konkreter und unmittelbarer ist. Ich hoffe, dass dieses erste Konzert den Anfang einer Reihe begründet.

Was bieten Sie für die Älteren an?

Da gibt es das Jugendkonzert für Menschen ab zehn Jahren im Kleinen Haus. Das Stück ist dasselbe, das Format ist anders, es ist ein Quiz. Auch hier ist Zuhören das A und O und natürlich geht es auch um Spaß. Menschen lieben ja alles, was mit Wettbewerben zu tun hat, man vergleicht sich gerne. Ich finde sowieso, dass der Spaß-Aspekt in der Kunst unglaublich wichtig ist. Daher werden wir Korngold spielen, dann zieht man Karten und beantwortet Fragen à la „welches Instrument hat die gerade die Melodie gespielt?“ oder „wie sieht ein Fagott aus?“.

Gibt es etwas zu gewinnen?

Noch nicht, aber ich träume davon, dass wir das irgendwann ausbauen, und dann gewinnt man vielleicht eine Stunde Posaunen-Unterricht.

Sie kümmern sich ja nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern Sie werben mit viel persönlichem Einsatz auch um Erwachsene als neue Zuhörer. Was hat es mit den sogenannten Botschafterabenden auf sich?

Ich mache folgendes Angebot: Einmal im Monat besuche ich jemanden zu Hause, unter der Bedingung, dass der- oder diejenige sich Leute einlädt, die entweder noch nie oder sehr selten im Theater waren. Ich bleibe da zwei oder drei Stunden und bringe noch eine Sängerin oder einen Sänger mit, der ein paar Lieder singt. Aber im Wesentlichen erzählen wir von unserer Begeisterung für Oper. Wichtig ist: Das soll keine Bespaßung für Theatergänger sein, sondern sich wirklich an diejenigen richten, die damit so gut wie nichts am Hut haben oder sogar Vorurteile gegenüber Oper hatten. Ich hatte das zunächst mit der Vorsitzenden Theaterfreunde, Ursula van den Busch, als interne Veranstaltung initiiert. Jetzt gibt es eine lange Warteliste.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

Wenn jemand irgendetwas fremd ist, dann gibt es Ressentiments. Bisher waren alle von der Tatsache schockiert, dass ein Dirigent ein ganz realer Mensch ist, der spricht und zuhört und kein ätherisches Wesen. Das schafft sofort viel Identifikation: Dieses seltsame Ding Oper rückt ganz nah heran. Bisher sind fast alle, die wir getroffen haben, hinterher auch ins Theater gekommen. Ich biete jedes Mal an, eine Probe zu besuchen und danach an einer Führung teilzunehmen. Nach dem letzten Termin haben das fast 50 Leute wahrgenommen. Und die haben sich dann auch Vorstellungen angeschaut. Wir hatten 60 Leute in einer „Fidelio“-Vorstellung, die vorher noch nie eine Opernaufführung gesehen hatten.

Bisher sind diese Menschen nicht ins Theater gekommen. Haben Sie erfahren, was sie abgeschreckt hat?

Die Leute nennen eindeutige Gründe. Nummer eins: Oper ist zu lang, Nummer zwei: Ich kenne mich zu wenig aus.

Das sind klare Ansagen. Und jetzt?

Wir versuchen, etwas anders zu machen, kürzere Fassungen von Opern beispielsweise, wenn sich das Stück anbietet. Drei Stunden ist für viele heute einfach sehr lang. Nun konnten die Besucher in früheren Zeiten den Zuschauerraum verlassen, rein- und rausgehen. Ich könnte mir daher auch vorstellen, eine Opernaufführung mal wie eine Art Festival zu gestalten, das alles stärker zu öffnen. Darüber denke ich derzeit viel nach. Mein wichtigstes Ziel ist es, Hemmungen abzubauen sowie das Gefühl, man müsse sich auskennen, um in die Oper zu gehen.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.

Zur Person

Yoel Gamzou

wurde 1988 in Tel Aviv geboren, machte mit 14 Jahren Abitur und gründete mit 19 Jahren sein eigenes Orchester. Der Mahler-Spezialist ist seit 2017 am Theater Bremen engagiert.

Weitere Informationen

Familienkonzert #1, 18. November, 10 und 11.30 Uhr sowie 2. Dezember, 10 und 11.30 Uhr.

Jugendkonzert #1, 25. November, 11 Uhr.

Wer sich für einen Besuch von Yoel Gamzou interessiert, kann sich an die Bremer Theaterfreunde wenden: theaterfreunde@theaterbremen.de