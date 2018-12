Zu anstößig für Youtube: Polly (Merle Collet) und Manu (Christopher Reinhardt). (Radio Bremen)

Youtube hat die erste Folge der „funk“-Webserie „Klicknapped“ am Donnerstag mit einer Altersbeschränkung versehen. Nur wer älter als 18 Jahre ist und sich anmeldet, kann sie künftig abrufen. Und das, obwohl die Folge bereits seit zwei Monaten online stehe und bisher rund 100.000 Mal geklickt worden sei, teilt Radio Bremen mit.

Der Sender, der die Webserie für das Jugendportalt „funk“ gemeinsam mit dem Mitteldeutschen und dem Westdeutschen Rundfunk produziert, vermutet, dass der Grund für die Altersbeschränkung der nackte Hintern eines der drei Hauptdarsteller ist. Dieser sei knapp fünf Sekunden lang „unscharf“ zu sehen. Dies verstoße laut Youtube gegen die Richtlinien der Videoplattform zu sexuellen Inhalten und Nacktheit. Weil der Fokus des Videos allerdings eindeutig nicht im Bereich der Darstellung von Sexualität liege, sei es nur mit einer Altersbeschränkung versehen und nicht komplett gesperrt worden. Die Jugendschutzbeauftragte von Radio Bremen, Bärbel Peters, hatte die Folge ab zwölf Jahren freigegeben. Sie teilt die Bedenken von Youtube nicht: „Ich kann in der beanstandeten Folge nichts erkennen, was einen jugendlichen Menschen in seiner Entwicklung gefährden oder beeinträchtigen könnte“.

Die Serie, in der zwei fiktive Youtuber versuchen sollen, nach einer Trennung wieder ein Paar zu werden, ist für die Altersgruppe der 14- bis 19-Jährigen konzipiert. Auf der „funk“-Website ist die gesperrte Folge weiterhin zu sehen. Es ist nicht das erste Mal, dass Youtube die Folge einer „funk“-Webserie sperrt. Schon bei der mit einem Grimme-Preis prämierten Mystery-Webserie „Wishlist“ war eine Folge wegen einer Sexszene gesperrt worden. Auch diese war zuvor von den produzierenden öffentlich-rechtlichen Sendern für Zuschauer ab zwölf Jahren freigegeben worden.