Die Vielfältige: Nora Bossong, die just einen Lyrikband vorgelegt hat, ist in beinahe jedem literarischen Genre sattelfest. (PETER HASSIEPEN)

Bremen. Wiederlesen macht Freude. Für die 1982 in Bremen geborene Schriftstellerin Nora Bossong gilt das deshalb in besonderem Maße, weil sie immens smart und stilistisch enorm wandelbar ist – und sich weder auf ein Genre noch auf ein Thema dauerhaft festlegen lässt. Von der mittlerweile in Berlin lebenden Autorin erschien zuletzt unter dem planvoll schwülen Leitwort „Rotlicht“ ein Band mit, nun ja, fesselnden Reportagen, der zwischen SM-Studios und Bordellen, Sexkinos und Swingerclubs vor allem die moralischen und finanziellen Grauzonen des trotz Internet gigantischen Geschäfts mit der Lust inspiziert. Zuvor veröffentlichte sie unter dem „36,9° einen klugen Roman über den italienischen Philosophen Antonio Gramsci. Davor erzählte ihre Prosaarbeit „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ über den vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg und umso jäheren Fall eines Familienunternehmens.

Nun also zur Abwechslung mal wieder Lyrik – Nora Bossong scheut bei der Schreibtischarbeit ein Übermaß an Wiederholung, lies: Routine. Dafür macht sie zu gern Erfahrungen; dafür ist sie zu gern unterwegs. „Sommer vor den Mauern“, ihr letzter Gedichtband, liegt sieben Jahre zurück, und geneigte Leser dürften bei der Lektüre der Neuerscheinung „Kreuzzug mit Hund“ (Suhrkamp) merken, dass ihr diese – vergleichsweise – freie Form gefehlt haben muss bei den rechercheintensiven Sachbuch- und Belletristikprojekten der vergangenen Jahre. Nachgerade übermütig schwelgt Bossong in denkbar unterschiedlichen Sujets und Szenarien, leichthin bewegen sich ihre bildmächtigen Texte durch zahlreiche Länder und Kulturkreise – von Sintra bis Sevilla, von Wien bis Jerusalem.

Für hiesige Lokalpatrioten ist dennoch gesorgt – und zwar in Gestalt des Migrationstexts „Hanseträume“, in dem „Fruchtfliegen aus anderen Fruchtregionen“ in 13 Containerkisten die Stadt erreichen und diese für eine denkwürdige Weile verwandeln: „Moorige Ruhe dehnte sich vom Hafen aus über die Stadt. Kein Balkenknarren in der Vorstadt, Peterswerder, der Deich gab sanfter nach als sonst, sogar die Mädchen in der Linie zwanzig schwiegen. Nur die Insekten senkten sich als friedliche Gewitterwolke in den Himmel, aus jeder Richtung stob ihr Sirren.“

Dass am Ende die Kammerjäger anrücken ist eine bittere Pointe, die gut zum sporadisch schwarzen Humor des Romanciers Jürgen Alberts passt. Allerdings ist die jüngste Hervorbringung des Grandseigneurs der Bremer Kriminalliteratur mehr Sach- als Lachgeschichte. „Landru“ (Edition Falkenberg), eine fällige Neuausgabe des mit dem Glauser als bester Kriminalroman des Jahres 1988 belobigten Titels, erzählt vom berüchtigten Serienmörder Henri Désiré Landru (1869-1922), der auf der Guillotine endete.

Verschwörungstheorie inbegriffen

Alberts, der den Prozess gewissermaßen neu aufrollt, entsendet den semi-fiktiven Investigativreporter Paul Block nach Frankreich, um Unstimmigkeiten in dem Sensationsprozess zu klären. Darunter eine verbürgte Aussage des Schweizer Clowns Grock, der in einem autobiografischen Text eine schier unglaubliche Verschwörungstheorie entwickelt, die an dieser Stelle naturgemäß nicht verraten werden soll. Alberts hat mit „Landru“ ein gleichermaßen unterhaltsames wie informatives Buch vorgelegt, das elegant aus historisch verbrieften Fakten, eigenen Recherchen und krimineller Einbildungskraft gewoben ist.

Wer im Advent mehr auf Besinnlichkeit denn auf Mordlust steht, greife zu einer weiteren lohnenden Neuausgabe: nach dem Buch „Das Geschenk der Sterne“ (dtv), das der Bremer Schriftsteller Hans Kruppa als seinen „wertvollsten Roman“ erachtet. Nur und immerhin drei Tage umfasst die Handlung, die sich vier Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung in einer vorchinesischen Region zuträgt. Kruppa erzählt von einem Philosophen, dessen menschenfreundliche Weisheit ein Herrscher mit umstürzlerischen Umtrieben verwechselt. Als er einen Soldaten beauftragt, den Denker zu meucheln, kommt dieser mit seinem potenziellen Opfer ins Gespräch und zu unerwarteten Einsichten. Einmal mehr hat Kruppa eine zeitlos gültige Parabel geschaffen, in deren Zentrum menschliche, allzu menschliche Werte und Tugenden stehen.

Während es die vorgenannten Autoren mit ihren Publikationen in die Welt zieht, bleibt ausgerechnet ein Ire im Bundeslande und nährt sich redlich. Im Mittelpunkt des neuen Buches von Ian Watson steht Bremen, mithin seine Wahlheimat seit dem Jahr 1972. In „Bremen erlesen“ (Edition Falkenberg) erzählt das Gründungsmitglied des hiesigen Literaturkontors und virtuellen Literaturhauses geist- und kenntnisreich sowie vorwiegend amüsant davon, wie die Stadt und ihre Bewohner „so ticken“ (wie es leger im Untertitel heißt). Watsons auswärtige Herkunft ist bei seinen ethnologischen Feldstudien ein nicht zu überschätzender Vorzug. Mit konstruktivem Befremden schildert er seine ersten Erfahrungen mit dem vormaligen „Neustädter Spießertum“ und von der langsamen, aber stetigen Wandlung des Stadtteils zu einer für Kulturschaffende attraktiven Adresse zwischen Buntentorsteinweg und Pappelstraße. Andere Kapitel widmen sich dem Naherholungsziel Bremen-Nord, Attraktionen der Überseestadt – und der bemerkenswerten Brauerei-Historie. Kuriose Beobachtungen verschneidet Watson gekonnt mit Zitaten, Kneipentipps mit Kulturgeschichte.

Wer nach der Lektüre weiterhin Lust auf hiesige Autoren hat, stöbere in Martina Burandts meditativ gestimmtem Lyrikband „Ihr seidenen Flügel an Wäscheleinen“ (Omnino) oder ergötze sich am unheimlichen Lokalkolorit in Christa Picards Krimi „Verschollen im Teufelsmoor“ (Edition Falkenberg), staune über Anna Lotts „Der verflixte Weihnachtsteufel“ (dtv) oder schmunzle über Michael Augustins Miniaturenband „Der stärkste Mann der Welt“ (Edition Temmen).