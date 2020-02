Abstrakte Kunst in dunklen Blautönen – das Gemälde "Bewegung in Blau" von Hubert Berke hängt bis Mitte März in der Ausstellung "Blau" der Galerie Ohse. Neben Berke sind noch Werke von 15 anderen Künstlern zu sehen. (Galerie Ohse)

Bremen. Ein Dreieck aus Papier klebt neben einem Rechteck, darüber ein schmaler Streifen. Die blauen Papierstücke scheinen wie wild zusammengelegt und geklebt worden zu sein. Nähert man sich der Collage, erkennt man schwarz gemalte Gittermuster, gelbe Linien, weiße Kreise und Knoten, die die blauen Papierstücke zieren.

Das zunächst chaotisch wirkende Bild ist die Arbeit des Hamburger Künstlers Jan Voss. Was dabei zuerst auffällt: die blaue Farbe. Um die dreht sich alles in der neuen Ausstellung der Galerie Ohse, die am Freitag, 7. Februar, eröffnet. Der schlichte Titel: Blau. „Die Lieblingsfarbe vieler Menschen“, sagt Birk Ohnesorge, Inhaber der Galerie. „Es ist spannend, wie Künstler mit dieser Farbe umgehen.“ Mehr als ein Jahr lang hat Ohnesorge blaue Kunst zusammengesucht. Werke von 16 Künstlerinnen und Künstlern sind bis Mitte März in der Ausstellung zu sehen.

Betritt man die Galerie, erkennt man: Blau muss nicht immer kühl sein. Die Farbe hat viele Facetten – von Himmelblau über Türkis bis hin zu tiefem Dunkelblau. Das zeigt auch die unruhig wirkende Collage von Voss. „Die Arbeit strahlt Heiterkeit aus“, sagt Ohnesorge. „Sie lacht mich an.“ Weniger wild, dafür klar und nahezu perfektionistisch wirken die Arbeiten des Künstlers Friedrich Frerichs: „Hommage á Yves Klein“. Drei kleine und vier größere Quadrate sind mit einem einzigen Blauton bemalt: Ultramarin. Der Titel der Werke bezieht sich auf Yves Klein, der 1960 ein tiefes Blau patentieren ließ, das zu seinem Markenzeichen wurde und das gerade in der „Ikonen“-Ausstellung in der Kunsthalle zu bewundern ist. Frerichs benutzt einen ähnlichen Ton – pures Blau.

Ganz anders erscheint wiederum die Installation „Credenza“ von Anja Schindler. Die Bremerin hat diese extra für die Ausstellung angefertigt: Ein himmelblau bemaltes Regal, in dem verschiedene Gläser stehen. Sie sind gefüllt mit Öl, darin sind Pergamente und blau bemalte Korallen konserviert. Eine ungewöhnliche Installation. Die Ausstellung zeigt: Jeder Künstler scheint ganz anders mit der Farbe Blau umzugehen. Der Maler Roland Helmus lässt den Betrachter in eine Meereswoge eintauchen, Martin Engelman fasziniert mit surrealistisch wirkenden Werken, und das Gemälde des Spaniers Justo González Bravo erschlägt einen fast mit der Größe von gut zwei Meter Breite und 1,40 Meter Höhe.

Eine Arbeit fällt auf den ersten Blick erst nicht so sehr auf: „Blau dunkelt“ von Johannes Geccelli. Das Bild wurde mit senkrechten Pinselstrichen in ein dunkles Blau gemalt. Es wirkt durch die geraden Linie fast schon streng. In der Mitte ist ein Spalt zu sehen, der sich wie ein Schatten vom Rest des Bildes abhebt. Je länger man vor der Arbeit steht, desto mehr scheinen die dunklen Blautöne den Besucher in das Werk hineinzuziehen. Das Bild verwandelt sich so auf den zweiten Blick in eine Arbeit mit gewissem Zauber.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Blau“ ist vom 7. Februar bis

14. März in der Galerie Ohse zu sehen.