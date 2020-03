Die Chefs der Bremer Theater, Veranstaltungszentren und Museen sollen künftig mehr Geld für Projekte ausgeben können. (Christina Kuhaupt)

Deutlich mehr Geld für Kultur in Bremen: Mit einem Plus von rund zehn Millionen Euro pro Jahr plant der Senat im neuen Doppelhaushalt für 2020/2021. Statt wie bisher bei rund 82 Millionen pro Jahr soll der Kulturetat für Stadt und Land dann bei rund 92 Millionen Euro liegen. Am Mittwochvormittag stellten Bürgermeister und Kultursenator Andreas Bovenschulte und Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz (beide SPD) die Eckwerte für den Kulturetat vor, die am Dienstag, 10. März, in der Deputation beraten werden sollen.

„Das ist die größte Erhöhung in den letzten 20 Jahren“, sagte Bovenschulte, „ein richtiger Schluck aus der Pulle.“ Erhöht werden mit 5,2 Millionen Euro für das Jahr 2020 und 5,4 Millionen Euro für 2021 vor allem die konsumptiven Mittel im städtischen Haushalt, also das Geld, mit dem die kulturellen Institutionen gefördert werden. Bovenschulte: „Wir stehen dazu, die Vielfalt von Bremens Kulturlandschaft in ihrer ganzen Breite erhalten zu wollen.“ Carmen Emigholz betonte, Ziel der Steigerung sei vor allem, die Situation der im kulturellen Bereich Beschäftigten zu verbessern. „Das wird sich dann auch auf die Angebote auswirken“, sagte die Staatsrätin.

Mehr Geld soll in den kommenden beiden Jahren vor allem in den Bereich der Stadtkultur fließen, jährlich rund 1,1 Millionen Euro sind veranschlagt. Davon profitieren vor allem das Kultur Büro Bremen Nord (plus 339 000 Euro/Jahr) und Veranstaltungszentren wie der Schlachthof (plus 150 000 Euro/Jahr), Lagerhaus (plus 120 000 Euro/Jahr) aber auch die Shakespeare Company (plus 200 000 Euro/Jahr) oder der Kunstverein der Kunsthalle (plus 400 000 Euro/Jahr) und die Bürgerhäuser (insgesamt plus 200 000 Euro/Jahr).

Mehr Geld, so steht es in dem Entwurf des Ressorts, soll es künftig auch für die freien Projekte geben. Die Struktur des bisherigen globalen Budgets von 105 000 Euro wurde geändert und erhöht, sodass künftig 900 000 Euro (für 2020) und 1,3 Millionen Euro (für 2021) bereitstehen. „Wir wollen mit unserem Entwurf deutlich machen, dass jede kulturelle Einrichtung versteht, dass sie in der Stadt gewollt ist“, sagte Carmen Emigholz. Die erhöhten Budgets seien nötig, „um beweglich zu bleiben“. Emigholz: „Für mich ist dieser Etatentwurf eine unglaubliche Sache.“