Wer mit Müßiggängern Schritt halten will, tut gut daran, deren Galionsfiguren zu studieren. Etwa die gemächliche Gangart des Schriftstellers Franz Hessel (1880-1941), der dank des Schlenderklassikers „Spazieren in Berlin“ (1929) als Erfinder des Flanierens gilt. „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen“, heißt es in seiner Anleitung zur Entschleunigung. „Man wird überspült von der Eile der andern, es ist ein Bad in der Brandung.“ Zudem beklagt er die soziale Ächtung des ziellosen Lustwandelns: „Hierzulande muss man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht leicht für unsereinen.“ „Nehm di nix vör, denn sleit di nix fehl!“, sagt meine Oma

Bevorzugter Boulevard des Passanten Hessel, den der Ménage-à-trois-Film „Jules und Jim“ (1962) würdigt, war der Ku’damm. Asphaltdschungel, Zeichendickicht. „Gebt der Stadt ein bisschen ab von eurer Liebe zur Landschaft“, riet Hessel den Berlinern. Auch der Philosoph Walter Benjamin (1892-1940) trieb sich gern in der Hauptstadt herum – zwischen kuriosen Cafés und einer Markthalle, die „Mark-Thalle“ ausgesprochen wurde (Achtung, Kapitalismuskritik!). Noch lieber gab sich Benjamin dem „Schauspiel der Flanerie“ in Paris hin. Wenn er durch labyrinthische Ladenpassagen streifte, fühlte er sich dem Prototyp des Müßiggängers nahe: Charles Baudelaire, der die literarische Moderne begründet hatte – mit spleenigen Figuren, die aus der flüchtigen urbanen Wahrnehmung überzeitliche Kunst schöpfen.

Benjamin gesellte der Entdeckung der Langsamkeit ein Wappentier zu, dem schon die Vorsokratiker huldigten: „Um 1840 gehörte es zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben.“ Nicht so die Hektik-Fraktion. Ab 1860 gehörte es zum guten Ton, die Eisenbahnkrankheit zu diagnostizieren, die Zugreisenden Zittern und Reizbarkeit eintrug, weil sie das hohe Tempo nicht gewohnt waren.

Bremens Top-Flaneur war Friedo Lampe (1899-1945). Sein Roman „Am Rande der Nacht“ spielt in der Waller Halbwelt. Über eine namen- und rastlose Figur heißt es: „Dann war er wieder draußen, und endlich kam er in die Anlagen. Durch die Anlagen ging’s zur Hafenstraße, zum Fluss – wer weiß wohin. Und dorthin, irgendwohin wollte er ja.“