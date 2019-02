Ist das noch Sarkasmus oder schon zynisch? Ist es schierer Scherz, ist es Satire oder Ironie – oder gar tiefere Bedeutung? Felix Görmann, der sich als Cartoonist und Comiczeichner Flix nennt, pfeift in seiner filigranen Arbeit auf politische Korrektheit, etwaige Empfindlichkeiten von Randgruppen und überhaupt auf jeden Anflug von Diplomatie, Diskretion und Dezenz. Mit dem Schriftzug „Frühstück bei Single-Männern“ ist beispielsweise eine Zeichnung untertitelt, die eine Frau in einer Küche zeigt. Im sperrangelweit geöffneten Mund der Frau hängt ein Teebeutel. „So bleiben! Heißes Wasser kommt gleich“ steht in einer Sprechblase, die dem nicht im Bild befindlichen Gastgeber zuzuordnen ist. Oha!

Flix, 1976 in Münster geboren, kultiviert seit seinen Anfängen eine gewisse Rambo-Attitüde. Dafür stehen bereits die Titel seiner ersten beiden Bücher ein: „Who the fuck is Faust?“ (1998) und „Radio Ohrgasmus – Talkguerilla“ (2002) trugen dem mittlerweile vielfach ausgezeichneten Künstler den Nimbus eines drastischen Chronisten ein, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Das gilt auch und gerade für autobiografisch grundierte Werke wie die Fortsetzungsreihen „Seitenwechsel“, „Heldentage“ und „Glückskind“, die Flix in jüngerer Vergangenheit für deutschsprachige Printmedien ersonnen hat.

Besonders sardonisch wird dieser smarte Zeichner, wenn er sich mit Beziehungsweisen beschäftigt. „Die Nase ist kein Indiz“ belfert eine entkleidete Frau ins Telefon, die offenbar gerade ein Schäferstündchen mit einem Elefanten absolviert hat. Eine andere Frau, von einer Bibliothekarin gefragt, ob sie den „Mann ohne Eigenschaften“ kenne, entgegnet, den habe sie geheiratet.

Weitere Informationen

Flix: Sag einfach nichts.

Lappan, Oldenburg. 80 Seiten, 10 €.