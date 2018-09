Wenn das Sichtbare zweifelhaft wird, gedeihen Paranoia und Verschwörungstheorien. Damit spielt der Hamburger Krimiromancier Tom Hillenbrand gut und gern. (Kiepenheuer & Witsch)

Bremen. Bis 2014 schrieb Tom Hillenbrand, Jahrgang 1972, vergleichsweise gemütliche Spannungsliteratur, die in einem europäischen Land spielt, dessen Einwohner Zwetschgenkuchen „Quetscheflued“ nennen. Hillenbrands kulinarische Kriminalromane halten sich freilich nicht groß mit einschlägiger Gastro-Folklore auf, sondern legen den Schluss nahe, dass in Luxemburg zuallererst die Liebe zum Mord durch den Magen geht.

Fünf bündige Bände im studentenetatfreundlichen Taschenbuchformat umfasst bisher seine appetitliche, wenn auch nur bedingt sozialkritische Reihe um den detektivisch gestimmten Sternekoch Xavier Kieffer: „Teufelsfrucht“ (2011), „Rotes Gold“ (2012), „Letzte Ernte“ (2013), „Tödliche Oliven“ (2014) und „Gefährliche Empfehlungen“ (2017). Anfang November kommt bei Kiepenheuer & Witsch (Köln), seinem Leib- und Magenverlag, unter dem Titel „Bittere Schokolade“ ein weiterer Fall für den investigativen Koch heraus.

Irgendwann in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts indes muss sich der ebenso sendungshungrige wie produktive Hamburger, der Politik und Ökonomie studierte, an der Holtzbrinck-Journalistenschule volontierte und hernach als Wirtschaftsjournalist für verschiedene Titel arbeitete, seiner akademischen Sozialisation entsonnen haben. Damals ersann er einen in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelten Plot, der zwar vordergründig als Krimi durchgehen kann, zugleich aber in gesellschaftsanalytischer Hinsicht eine der gegenwärtig größten Herausforderungen unseres Kulturkreises formulierte: die vor allem dank verstörender NSA-Praktiken plötzlich und unerwartet vorstellbar gewordene Negativ-Utopie eines totalen Überwachungsstaates.

Totaler Überwachungsstaat

„Drohnenland“ nannte Hillenbrand seinen vor vier Jahren erschienenen Thriller, den er im Januar 2015 auch bei der 39. Literarischen Woche Bremen vorstellte, die sich dem Thema „Sie kennen dich! Überwachung total“ widmete. Die Ausdehnung seines literarischen Portfolios, die sich auch in dem Zukunftsthriller „Hologrammatica“ niederschlägt, der im Februar erschienen ist und sich in Gestalt einer im Jahr 2088 spielenden Dystopie mit demografischen Entwicklungen, Künstlicher Intelligenz in Gestalt horrender Supercomputer und mit den dramatischen Folgen des Klimawandels beschäftigt, hat der Strahlkraft dieses smarten Schriftstellers so sehr zugearbeitet, dass Radio Bremen ihm den Krimipreis des Senders zuerkannt hat.

Die Zeremonie zu diesem aparten Anlass findet an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr im Rangfoyer des Theaters am Goetheplatz statt – im Rahmen der 21. Ausgabe des Bremer Krimifestivals „Prime Time – Crime Time“. Neben dem Preisträger lesen auch die Kriminalschriftsteller Ursula Poznanski, Arno Strobel und Karl Olsberg. Musikalisch untermalt wird die Feierstunde von Jaimi Faulkner, der auf Bremer Konzertbühnen ein gern gesehener und gehörter Gast ist. Der 36-Jährige Australier, der unter anderem im Vorprogramm von Paul Young, Crosby, Stills & Nash und Vonda Shepard spielte, wartet mit einer ebenso eigentümlichen wie faszinierenden Mischung aus Blues und Folk, Soul und Pop auf.

Die Jury zum Festakt würdigt Hillenbrands Fähigkeit, „Risiken und Chancen der Künstlichen Intelligenz und der umfassenden Digitalisierung des Lebens greifbar zu machen“. Es ist der Titel „Drohnenland“, Tom Hillenbrands publizistischer Befreiungsschlag, in dem die „Digitalisierung des Lebens“ plastisch wie drastisch geschildert wird: In dem temporeichen Thriller erzählt der 46-jährige von der Omnipotenz sozialer Netzwerke, deren Anfälligkeit für Manipulationen aller Art – und von einem schier lückenlosen Ausspähnetz und dessen Instrumenten.

Hauptfigur des Buches ist Kommissar Aart van der Westerhuizen. Als ein EU-Abgeordneter nahe Brüssel ermordet aufgefunden wird, bedient sich der Polizist eines vermeintlich allwissenden Europol-Fahndungscomputers. Dieser Apparat kann binnen kürzester Zeit nicht nur Zeugenaussagen, Bewegungsmuster, mögliche Täterprofile und Tatortbesonderheiten zusammenstellen, sondern auch zuverlässige Fallprognosen abgeben.

Das klingt nicht von ungefähr wie eine europäische Weiterentwicklung der horrenden Abteilung Precrime in Steven Spielbergs Film „Minority Report“ aus dem Jahr 2002 (nach einer Erzählung von Philip K. Dick aus dem Jahr 1956). Zunächst scheint die Klärung des Mordes an dem Parlamentarier daher nur ein Routinefall zu sein. Doch als der Ermittler darauf stößt, dass die angeblich unfehlbaren digitalen Daten manipuliert worden sein könnten, kommt er in diesem durchaus realitätsnahen Buch einer ungeheuerlichen Verschwörung auf die Spur.

Zeitgeschichtlich brisant

Trotz dieser zeitgeschichtlich besonders brisanten Konstellation – man denke an den notorisch anhängigen Wahlmanipulations- und Fake-News-Diskurs – lohnen unbedingt auch jene Titel die Lektüre, die Tom Hillenbrand in der lukullischen Landschaft Luxemburgs ansiedelt. Schon deshalb, weil die fernsehbekannte Köchin Léa Linster sein Prosadebüt „Teufelsfrucht“ prompt mit dem Schlürfen einer gelungenen Bouneschlupp (Bohneneintopf) verglich.

Überhaupt sind die als „kulinarische Krimis“ etikettierten Genuss-Moritaten ein sehr bekömmliches Lesefutter. Zum einen, weil Hillenbrand ein begnadeter Ironiker ist, der gewitzt die skurrilen Eigenheiten der Haute Cuisine und ihrer Macher beschreibt. Zum anderen, weil der Mann ein unterhaltsamer und gelehrter literarischer Stadtführer ist, der alle Orte (zumal die Tatorte) seiner Prosa sorgfältig recherchiert und stimmig aufbereitet. Und sei es, dass er dafür an mehreren Abenden in der Woche auswärts diniert.

Hintergründige Schelmenromane sind die Fälle für Xavier Kieffer (und dessen ausgeprägte Spürnase) allesamt. Beispielsweise der Krimi „Rotes Gold“, in dem es um die hohe Kunst der Sushi-Zubereitung geht – und um die dafür notwendigen Rohstoffe, die unermesslich wertvoll sein können. Als Ryuunosuke Mifune, seines Zeichens Europas berühmtester Sushi-Koch, bei einem prominent besetzten Gala-Dinner vom Stuhl kippt, wird eilfertig eine Fischvergiftung als Todesursache namhaft gemacht. Doch die Untersuchung des Hobbyschnüfflers Kieffer ergibt, dass das Ableben des Küchenvirtuosen mit einem Fisch zu tun, der seltener und ungleich teurer ist als manches Edelmetall.

Immerhin mit 2500 Euro ist der Krimipreis dotiert (zu dessen Trägern die schwedischen Spannungsschriftsteller Liza Marklund und Arne Dahl zählen). Damit dürfte es sich selbst in der kostspieligen Luxemburger Sterneküche vorzüglich speisen lassen.