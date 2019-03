Mit der trefflichen Bezeichnung „Fundbuch“ charakterisiert der Suhrkamp-Verlag eine Neuerscheinung des Schriftstellers Durs Grünbein, der vor allem als Lyriker in Erscheinung tritt. In seinem jüngsten Band, einem Sammelsurium im besten Wortsinne, sind Gedichte allerdings Mangelware. Vielmehr versammelt „Aus der Traum (Kartei)“ mehrheitlich Aufsätze und Notate, Reden und Reflexionen.

Dabei gibt der Titel dieser gelehrten und stilistisch anspruchsvollen Anthologie gleichsam die Leitworte der Veröffentlichung vor: Grünbein und seinem Verlag geht es drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall um eine Bestandsaufnahme dessen, was von den politischen Träumen vor dem sogenannten Beitritt der DDR zur Bundesrepublik geblieben ist. Mithin um eine Interimszeit, in der gewiss nicht alles, wohl aber vieles möglich schien. Lapidar kündet ein der Rückseite des Einbandes aufgeprägtes Bonmot von einer wenig befriedigenden Bilanz in dieser Angelegenheit: „Der Traum mag oft täuschen“, heißt es da, „die Realität aber enttäuscht zuverlässig“.

Durs Grünbein, 1962 in Dresden geboren, hat eine steile Karriere hingelegt: Als 30-Jähriger erhielt er – als erste Auszeichnung unter vielen – den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis; nur drei Jahre später wurde ihm der Georg-Büchner-Preis zugesprochen. In der Laudatio, die sein früher Förderer Heiner Müller hielt, heißt es: „Seine Bilder sind Röntgenbilder, seine Gedichte Schatten von Gedichten, aufs Papier geworfen wie vom Atomblitz.“

In diesem Sinne stehen Grünbeins „Fundbuch“-Texte für Genauigkeit, Drastik und einen hohen Politisierungsgrad. Gut, sie der Kartei entrissen zu wissen.

Weitere Informationen

Durs Grünbein: Aus der Traum (Kartei).

Suhrkamp, Berlin. 569 Seiten, 28 €.