Die Bilder von Fouad Dahdouh strahlen Optimismus und Lebensfreude, aber auch eine gewisse Traurigkeit aus. (Takla Stiftung)

Sie erzählen von Tod, Unterdrückung und den Grausamkeiten des Krieges, hier und da schimmert aber auch ein wenig Hoffnung durch. Sieben syrische Künstler stellen ab dem 2. April ihre Werke in der Bremischen Bürgerschaft aus und geben einen Einblick in die bildende Kunst eines vom Krieg gebeutelten Landes. „Der Mensch steht klar im Fokus, wenn auch weniger als identifizierbares Individuum denn als Metapher für Einsamkeit, Verlorenheit und Leiden, aber auch für Gemeinsamkeit und Solidarität“, formuliert es der Direktor der Kunsthalle Bremen, Christoph Grunenberg, in seinem Grußwort.

Das Kuratorium der Ausstellung „Zeitgenössische Kunst in Syrien“ ist hochkarätig besetzt: Neben Grunenberg sind WESER-KURIER-Chefredakteur Moritz Döbler, der Stiftungsvorstand der Berliner Kienzle Art Foundation Jochen Kienzle, die Kunsthistorikerin Michaela Niemeyer und Hiba Sabra von der Gallery Hiba London Teil der Jury. Aus 20 Werken von zwölf verschiedenen Künstlern wählten sie die eindrucksvollsten Exemplare für die Ausstellung aus. „Es war ein sehr spannender Prozess, am Ende herrschte erstaunlicher Konsens“, sagt Jurymitglied Michaela Niemeyer. Die ausgewählten Bilder würden den Betrachter aus der Reserve locken und ihn dazu bringen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Einer der Künstler, Nizar Sabour, ist bei der Eröffnung der Ausstellung anwesend. Sabour kommt aus der syrischen Küstenstadt Latakia, studierte in Damaskus, ehe er in Moskau promovierte. Mittlerweile lehrt er an der University for Science & Technology im syrischen Ghabaghib. „Seine Werke sind gleichzeitig schlicht und einprägsam“, sagt Niemeyer. Bei seinen Arbeiten verwendet Sabour neben Streusand oft auch mit Ruß angereicherte Erde und Asche, wie etwa in dem Werk „Olivenschale“. Während der aktuellen Ereignisse in Syrien habe er ein Thema gesucht, das alle Menschen im Land vereine, sagt Sabour über sein Werk. Fündig wurde er beim Olivenbaum. „Seine Geschichte im Osten reicht Jahrtausende zurück, der Oliventeller steht bei allen Syrern auf dem Tisch – den Reichen und Armen aller Regionen, Kulturen und Nationalitäten.“

Laila Nssr, Jahrgang 1941, ist die einzige Frau, die bei der Ausstellung vertreten ist. Sie setzt sich in ihren Werken vor allem mit der orientalischen Männergesellschaft, der Unterdrückung der Frau und den „Schrecken des Krieges, die das syrische Volk mit seinen Kindern, Frauen, Jugendlichen und Ältesten erfahren hat“, auseinander. „Das Besondere ist, dass die Künstler alle noch in Syrien leben und arbeiten“, sagt Chawat Takla, Honorarkonsul von Syrien in Bremen und Niedersachsen. Zusammen mit der Bremischen Bürgerschaft und seiner Stiftung hat er die Ausstellung organisiert. Takla ist gebürtiger Syrer und kam im Jahr 1968 für sein Studium der Elektrotechnik nach Deutschland. Seither ist er in Bremen als Unternehmer tätig. Neben dem Honorarkonsulat hat Takla eine eigene Stiftung gegründet, durch die er kulturelle Veranstaltungen fördert und humanitäre Hilfen für sein Heimatland organisiert. „Die Ausstellung zeigt die Top-Künstler, die Syrien zu bieten hat“, sagt Takla. Um die Werke besser einschätzen zu können, hat er sich Hilfe bei Asaad Arabi geholt, einem Pionier der zeitgenössischen arabischen Kunst, der mittlerweile Professor an der Sorbonne Universität in Paris ist. Arabi hat seine Einschätzung zu jedem Kunstwerk abgegeben. „In den gezeigten Werken ist der Einfluss des deutschen Expressionismus, insbesondere auf der geistigen Ebene, zu erkennen. Denn das Gemälde ist episches Zeugnis des menschlichen Leids, sei es geistig oder physisch, besonders in Kriegszeiten“, lautet sein Fazit.

Weitere Informationen

„Zeitgenössische Kunst in Syrien“, 2. bis 17. April, Bremische Bürgerschaft. Zu sehen sind Werke von Bassem Dahdouh, Fouad Dahdouh, Adnan Hamidah, Laila Nssr, Edward Shahda, Nizar Sabour und Omran Younes.