Johann-Günther König weiß, dass der Bahn die Pünktlichkeit der Könige abgeht. Dennoch zeigt sein kundiges Brevier "Pünktlich wie die deutsche Bahn?", wie lieb er sein Beschreibungsobjekt hat. Immerhin lautet eine kernige These des Bremer Publizisten, dass der Schienenverkehr hierzulande politisch so sehr gehemmt werde, dass er Vorteile gegenüber Auto und Flugzeug nie hinreichend ausreizen könne.

In König, Jahrgang 1952, ist Bremen in der jüngeren Vergangenheit ein gewissenhafter und produktiver Chronist der menschlichen Mobilität erwachsen. Auf "Die Autokrise" (2009) folgte "Die Geschichte des Automobils" (2010), nach "Zu Fuß. Eine Geschichte des Gehens" (2013) kam "Fahrradfahren. Von der Draisine bis zum E-Bike" (2017). Jetzt unternimmt der Autor "eine kulturgeschichtliche Reise bis in die Gegenwart" (Untertitel). An Orte, bei denen man in mancher Hinsicht nur Bahnhof versteht. Mit Vehikeln, die zwar ein Faszinationspotenzial bergen, aber auch für Horrorszenarien gut sind.

Mit bewundernswerter Leichtigkeit hangelt sich König argumentativ an Quellen des zügigen Zeitalters entlang, das hierzulande 1835 anbrach. Dem Leser werden "Reglements und Instructiones" der 1839 eingeweihten Leipzig-Dresdner Eisenbahn dargeboten, mit Walter Benjamin inspiziert er die "Mutterhöhle der Eisenbahnen", den Anhalter Bahnhof in Berlin-Kreuzberg, mit Karl Valentin rhetorische Fallstricke des Kursbuchs (1850-2009).

Aber auch für Freunde der Metaebene wartet der Band mit erbaulichen Denkbewegungen auf. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass sich der Intellektuellenstreit über die verspätete Nation Deutschland so trefflich auf die Bahn beziehen lässt?

Weitere Informationen

Johann-Günther König: Pünktlich wie die deutsche Bahn?

Zu Klampen, Springe. 224 Seiten, 22 €.