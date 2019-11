Liebe auf den ersten Blick: Aron (Julius Feldmeier) und Nora (Saskia Rosendahl) begegnen sich an einer U-Bahn-Station. (Telepool)

Bremen. Zufälle sind nur ein Mangel an Informationen, davon ist der Physik-Doktorand Aron (Julius Feldmeier) überzeugt. Hätte er mehr Informationen gehabt, wäre er wahrscheinlich nicht in die Bank gegangen, kurz bevor diese überfallen wird. Er hätte seiner Freundin Nora (Saskia Rosendahl) nicht zustimmend zugenickt, als diese heimlich die Polizei rufen will. Und die ganze Situation wäre nicht darin geendet, dass Aron erschossen wird.

So beginnt er, der Film „Mein Ende. Dein Anfang“. Er ist das Regiedebüt von Mariko Minoguchi, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Im Zentrum der Handlung steht nicht nur die Liebesgeschichte von Nora und Aron, es geht immer auch um philosophischen Fragen: Ist unser Leben vorherbestimmt oder vom Zufall dominiert? Und inwieweit hat unser Handeln Einfluss auf das Leben anderer Menschen? Um diesen Fragen filmisch auf den Grund zu gehen, hat Minoguchi sich sogar die Relativitäts- und die Quantentheorie erklären lassen, wie sie in einem Statement zum Film erklärt.

Mehrere Zeitsprünge

Geschickt verflicht die Regisseurin in ihrer Geschichte verschiedene Zeitebenen. Das traumatische Erlebnis in der Bank ist der Auftakt, um von dort aus zum Einen zu erzählen, wie es für Nora ohne Aron weitergeht, und um gleichzeitig in immer weiter in die Vergangenheit gehenden Rückblicken die Beziehung von Nora und Aron zu beleuchten – vom Banküberfall bis zu ihrem Kennenlernen Jahre zuvor. Außerdem lernt der Zuschauer Natan (Edin Hasanović) kennen. Der junge Familienvater hat gerade erfahren, dass seine kleine Tochter Ava an Leukämie erkrankt ist. Ihre Behandlung ist teuer, heilbar ist die Erkrankung nur durch eine passende Stammzellenspende. Nora begegnet ihm kurz nach dem Verlust ihres Freundes gleich zweimal. Einmal hält er sie gerade noch zurück, als sie achtlos auf eine viel befahrene Straße laufen will, ein anderes Mal bringt er sie sicher nach Hause, nachdem sie versucht hat, ihren Kummer mit Alkohol in einem Club zu ertränken. Die beiden kommen sich näher und irgendwie hat Nora von Anfang an das Gefühl, Natan schon einmal begegnet zu sein. Damit soll sie leider recht behalten. Der Zuschauer ahnt es schon früh: Natan war einer der Bankräuber, er ist für Arons Tod verantwortlich.

„Mein Ende. Dein Anfang“ ist ein Drama und eine Liebesgeschichte. Aber auch ein kleines bisschen Thriller. Es ist eine Geschichte um die wahre Liebe, um Trauer, um Wut und um Vergebung. Wer es im Kino allerdings gerne actiongeladen mag, ist mit diesem Film falsch beraten. Der Plot nimmt sich reichlich Zeit zur Entfaltung (immerhin ist der Film auch 111 Minuten lang), viele Szenen sind geprägt von wortkargen Dialogen und nicht immer ganz nachvollziehbarem Handeln der Protagonisten. Insbesondere Saskia Rosendahl spielt Nora mit einer gewöhnungsbedürftigen Mischung aus Schockstarre und scheinbarer Gleichgültigkeit, bei der man als Zuschauer fast durchgehend auf den Moment wartet, in dem sie endlich brüllt und schreit, weil das Leben so ungerecht zu ihr ist. Natan macht genau das regelmäßig. Er zeigt Gefühle, wo Nora es nicht kann.

Insgesamt ist „Mein Ende. Dein Anfang“ ein geschickt konstruiertes Debüt, das sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber durchaus in Erinnerung bleibt.

Der Film ist ab Donnerstag im Cinema Ostertor zu sehen.