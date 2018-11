Als der gewitzte Schriftsteller und begnadete Zeichner Friedrich Karl Waechter 2005 im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb, hinterließ er neben seiner Frau und drei Kindern eine Reihe unvollendeter Projekte. Seine enorme Vielseitigkeit, die sich in prämierten Bilderbüchern ebenso artikulierte wie in Jugendliteratur und Theaterstücken, führt ein Werk aus dem Nachlass nochmals prägnant vor Augen: „Der Höllenhund“ heißt seine faszinierende Fabel, die als eigenwillige Variation auf den Mythos vom Unterweltwächter Zerberus daherkommt.

Waechters Version sprengt in bewährter Manier Gattungsgrenzen: Der in dramatischer Wechselrede gestaltete Text fügt sich trefflich zu einer Bildsprache, die zwar von Comics einerseits und märchenhaften Illustrationen andererseits inspiriert scheint – und doch nicht zweifelsfrei einem Genre zuzuordnen ist. Aber das kennt man ja nicht nur vom Grenzgänger F. K. Waechter („Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein“), sondern auch von Robert Gernhardt und F. W. Bernstein seinen einstigen Weggefährten in den subversiven Reihen der Neuen Frankfurter Schule.

Sein märchenhaftes Theaterstück, ein flammendes Plädoyer für Pazifismus, erzählt von einem Soldaten, der den Höllenhund des Teufels erschießt – und mit Satan einen schließt: Sieben Jahre muss er in der Haut des Höllenhundes zubringen – und darf sich nicht waschen. Gelingt ihm das, wird er reich beschert. Doch höllische Versuchungen sind groß. Mit nur wenigen Pinselstrichen erzeugt Waechter eindringliche Stimmungen. Entsprechend beklemmend ist die Atmosphäre dieses Höllenritts in Buchgestalt.

Weitere Informationen

F. K. Waechter: Der Höllenhund.

Diogenes, Zürich.

72 Seiten, 24 €.