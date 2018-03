Die Flucht in den Frohsinn misslingt: An Fasching konfrontiert Frau Meinrad (Catrin Striebeck), verkleidet als weibliche Hitler, Gastwirt Pankraz (Josef Bierbichler) mit seiner Vergangenheit. (X Verleih AG)

Sommer 1984, ein oberbayerisches Gasthaus am See. Bier und Schnaps spülen die Erinnerungen zurück wie vertraute Eindringlinge. Die Frau ist beerdigt, das Buffet kalt, die Trauerfeier vorbei. Zurück bleiben der Wirt Pankraz, jetzt Witwer, und sein Sohn. Lange hatten sie sich nichts zu sagen, immer nur Unverständnis, Ja-Nein-Gespräche bestenfalls. Und nun treiben Alkohol und alte Fotos Gedanken an Verdrängtes heim. Blick zurück auf ein Leben in Lügen.

Ein Gasthaus, drei Generationen. Die bayerische Bierstube wird zum Brennglas für das ganze Drama eines Jahrhunderts. Am Beispiel einer Wirtsfamilie erzählt Josef Bierbichler in „Zwei Herren im Anzug“ eine bayerische Chronik vom Ersten Weltkrieg bis in die 1980er-Jahre. Ein Film, angelehnt an Motive seines Romans „Mittelreich“, über die Flucht vor der eigenen Geschichte und die Macht der Vergangenheit.

Bierbichlers Heimatsaga zeigt, wie schwer es den Deutschen fiel, sich zu erinnern. Wie leicht ihnen es ihnen gelang, wegzuschauen. Und wie unmöglich es doch war, zu vergessen. Schwerer Stoff, große Bilder, in den besten Momenten lakonisch und leicht erzählt.

Das Vater-Sohn-Gespräch rahmt den Rückblick. Wirt Pankraz, gespielt von Bierbichler selbst, denkt an 1914 und die Folgen. Sein älterer Bruder kehrt mit einem Kopfschuss aus dem Krieg zurück. Im Wirtshaus schwingt er wirre Reden. Es spricht der Hass. Er wird eingewiesen, Diagnose: geisteskrank. Die bayerische Beschaulichkeit bröckelt. Pankraz ist Mitte 20, seinen Traum von einer Karriere als Opernsänger kann er vergessen. Er muss den Gasthof übernehmen. Und vorher in den Krieg.

An seine Zeit als Soldat an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg erinnert Pankraz sich nicht. Weiße Landschaften. Eiswüste im Kopf, verschneites Gedächtnis. Das ewige Eisloch in seinen Gedanken macht ihn kalt. Was passiert ist, damals in Polen 1944, erfährt man erst später. Spätestens dann ist klar: Der Film erzählt die Geschichte einer Depression, verbunden mit einer Schuld, die sich tief in die Seele gegraben hat.

Es folgt die Flucht in den Frohsinn. Fasching, kurz nach dem Krieg. In Pankraz' Wirtshaus feiert ein bunter Haufen von Gestrandeten, Vertriebenen, Dörflern und Besatzern. Auf dem Tisch tanzt eine weibliche Hitler in Stilettos zu Volksmusik. „Wir sind noch lange nicht alle abgetreten. Dazu waren wir zu viele“, wird sie später am Abend zu Pankraz sagen. Er entgegnet: „Ich war doch nie ein Nazi. Doch kein Nazi war ich nie.“

Gegenentwurf zum Gegenwartskino

Der Krieg geht weiter. Im Kleinen, im Kopf. Das Gasthaus am See hindert ihn daran, zu vergessen. Es fesselt ihn – an Heimat und Erinnerungen, denen er nicht entkommen kann. In einer Sturmnacht, als der See tobt wie ein Meer, verflucht er sein Erbe. „Ich hasse diesen Heimatkram“, wettert er gegen Wellen und Wagner-Arien an und stürzt sich in die Fluten. Großes Drama. Danach wechselt die Perspektive. Pankraz' Sohn Semi erinnert sich, wie das Wirtschaftswunder nach frischem Lack riecht und als giftgrüner Traktor ins bayerische Dorf gerollt kommt. Wie sein Vater weiter flüchtet: ins Frommsein. Und wie er im katholischen Internat von einem Pater missbraucht wird.

Josef Bierbichler ist in einer bayerischen Wirtsfamilie aufgewachsen, er betreibt das Lokal noch heute. Pankraz' Sohn im Film wird von seinem wirklichen Sohn Simon Donatz gespielt. Ein rein biografischer Film ist Bierbichlers bayerisches Generationenporträt natürlich trotzdem nicht. Sein Regiedebüt ist ein Stilmix zwischen Dichtung und Wahrheit, derbe und feinfühlig-melancholisch zugleich, inszeniert von einem, dessen Lust an einer Antithese zum deutschen Gegenwartskino man in jeder Szene spürt.

Bierbichler erklärt nicht aus und lässt Lücken, so groß wie das Eisloch in Pankraz' Kopf. Er kümmert sich nicht um Dramaturgie und Konventionen, nicht um die Theaternähe seiner Dialoge und den bayerischen Dialekt. Die frühen Rückblenden legen einen grauen Schleier über das Dorf. Schwarz-weißer Retroschick. Erst das Wirtschaftswunder färbt Bayern bunt. Dieser filmische Wildwuchs verleiht Bierbichlers Werk Wucht, lässt den Film mitunter aber arg episodenhaft wirken.

Zusammengehalten werden die Abschnitte dann von beeindrucken Bildern, gefilmt von Tom Fährmann, die Vergangenes aus verstaubten Fotos heraus lebendig werden lassen. Mit bayerischer Postkartenidylle hat „Zwei Herren im Anzug“ trotzdem nichts zu tun. Heimatduselei ist Josef Bierbichler fremd.