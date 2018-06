Die Sopranistin Elina Garanca wird in der kommenden Saison in der Glocke zu sehen sein. (Holger Hage)

Die Sopranistinnen Elina Garanca und Cecilia Bartoli werden in der nächsten Saison in der Glocke Konzerte geben. Bartoli stellt ihre neue Vivaldi-CD am 12. Dezember in der Reihe "Glocke vokal" vor; Garanca präsentiert am 17. Mai 2019 ein Programm mit Belcanto, neapolitanischen und spanischen Gesängen. Damit konnte sich die Glocke für ihre Eigenveranstaltungen zwei Stars der Szene sichern. Bartoli sollte ursprünglich im November 2017 auftreten, musste aber krankheitsbedingt absagen.

Weitere Künstler, die die Glocke verpflichtet hat, sind beispielsweise der aus dem "Tatort" bekannte Harald Krassnitzer, der musikalische Kaffeehausgeschichten serviert, die afro-amerikanische Jazz-Sängerin Somi oder das Quartett "4 Wheel Drive" mit Nils Landgren, Michael Wollny, Lars Danielsson und Wolfgang Haffner.

In der am Montag zu Ende gehenden Saison kamen 206.421 Besucher zu 345 Veranstaltungen in die Glocke, fast 6000 weniger als in der Saison zuvor, was Glocke-Sprecher Carsten Preisler mit "üblichen Schwankungen" erklärte. Kulturstaatsrätrmen Emigholz (SPD) zeigte sich zufrieden mit der Bilanz des Konzerthauses an der Domsheide. Das Geschäftsergebnis sei ausgeglichen. Die Glocke erhält pro Jahr einen Zuschuss von ungefähr 850.000 Euro von der Stadt, 100.000 Euro fließen in die Eigenveranstaltungen.