Campino, Frontmann der Toten Hosen, ist wieder fit. (Rolf Vennenbernd/ dpa)

Ursprünglich sollte es am 16. Juni soweit sein - doch der Hörsturz von Campino, des Frontmanns der Toten Hosen, kam der Band dazwischen. Am kommenden Sonnabend geht es aber los: Am 4. August treten die Toten Hosen auf der Bürgerweide auf und haben mit drei Vorbands ordentlich Verstärkung dabei. Campino hat im Interview mit dem WESER-KURIER erzählt, dass er das "Signal" des Hörsturzes natürlich versteht, aber keine Lust hat, "halbe Pulle" zu fahren, wie er sagt. Das ganze Interview mit dem Sänger finden Sie hier.

Und so geht es:

Für den Nachholtermin verlost der WESER-KURIER jetzt zwei mal zwei Tickets. Alles, was Sie machen müssen, ist unser kleines Quiz rund um die Düsseldorfer Band lösen. Unter den Teilnehmern mit den meisten richtigen Antworten verlosen wir dann die Tickets. Am Ende des Quizzes erscheint ein Formular, das Sie ausfüllen müssen, um an der Verlosung teilzunehmen. Das Quiz läuft bis Mittwoch, 1. August, um 18 Uhr. Viel Erfolg! (hee)

