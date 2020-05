Hart am Feuerwasser gebaut: Judy (Linda Cardellini, links) und Jen (Christina Applegate). Die beiden Frauen kämpfen ­weiter darum, ihre Geheimnisse vor dem Rest der Welt zu bewahren. (Saeed Adyani / Netflix)

Wer sich in der ersten Staffel der US-amerikanischen Netflix-Produktion „Dead to Me“ in die beiden Heldinnen Judy und Jen(nifer) verguckt hat, der wird auch nach der gerade angelaufenen zweiten Staffel sehnsüchtig auf eine Fortsetzung hoffen. Denn die beiden Freundinnen (mal mehr, mal weniger) müssen erneut mit irrwitzigen Geschehnissen fertig werden.

Um was geht es? Kurz gesagt: um tote Männer. Die sind, wie der Serientitel doppeldeutig betont, für ihre Frauen gestorben. In der ersten Staffel geht es um Ted, in der zweiten um Steve. Ted war der Ehemann von Jen (Christina Applegate), den Judy (Linda Cardellini) überfahren hat.

Diese befreundet sich mit Jen, zieht sogar bei ihr ein und tut sogar mit bei der fieberhaften Suche nach demjenigen, der den Tod ihres Teds verschuldet hat. Aus dieser für Judy brenzligen Situation beziehen die zehn 30-Minüter des ersten Aufschlags ihren Kick: Wie lange wird es ihr gelingen, die Suche gleichzeitig zu sabotieren, um ihr Geheimnis zu bewahren?

Das Autorenteam Liz Feldman, Will Ferrell, Adam McKay und Jessica Elbaum setzt auf ein Wechselbad aus Spannung, Komik und ein paar heftigen Spritzern Tragik. Dieses rasante Wechselspiel gelingt durch einen Reigen skurriler Figuren, die sich Pointen-gesättigte Wortgefechte liefern. In erster Linie gilt das für die beiden völlig gegensätzlichen Freundinnen, die sich trotzdem zunehmend mögen.

Da ist die konservative Jen, die zu unkontrollierten Wutausbrüchen neigt, wenn sie sich überfordert fühlt, und als Immobilienmaklerin für sich und ihre beiden Söhne sorgen muss. Die Maltherapeutin Judy dagegen ist ein zu spät geborener Hippie von unerschöpflicher Freundlichkeit und Naivität allem und jedem gegenüber. Weshalb sie auch wie eine Hündin darunter leidet, den Tod eines Menschen verursacht und danach Unfallflucht begangen zu haben.

Das ist auf Geheiß ihres Verlobten Steve geschehen. Der liegt dann am Ende der ersten Staffel tot im Pool, nachdem Jen ihn erschlagen hat. Teds Image des makellosen Ehemanns und Familienvaters hatte sich gerade ins Nichts verflüchtigt, da stirbt auch schon Judys Märchenprinz, der allerdings bei Licht besehen ebenfalls ein ziemliches Ekel war.

Die beiden Frauen lassen ihn verschwinden – und fürchten nun die gesamte zweite Staffel über aufzufliegen, was erneut diverse halsbrecherische Situationen heraufbeschwört. Um Aufklärung bemüht ist ausgerechnet Steves Zwillingsbruder Ben (James Marsden), was zudem zu amourösen Verwicklungen führt. In einem Wort: todkomisch, das Ganze.

Weitere Informationen

Dead to Me. Staffeln eins und zwei, jeweils zehn Folgen à 30 bis 35 Minuten. Bei der zweiten Staffel ist derzeit keine deutsche Synchronfassung verfügbar. Anbieter: Netflix.