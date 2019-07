Liebe mit Hindernissen: François (Frédéric Chau) und Sophie (Julie de Bona). (dpa)

Bremen. Nomen est omen: Der Fotograf François fühlt sich durch und durch als Franzose. Das hat er nicht von ungefähr gemein mit der gleichnamigen Hauptfigur von Michel Houellebeqcs Skandalroman „Unterwerfung“ (2015). Auch dessen Protagonist, ein Universitätsprofessor, soll einen nationalen Archetyp vorstellen, sozusagen einen französischen Max Mustermann, scheitert aber an diesem Vorhaben, weil ihn der Spagat zwischen Herkunft und Assimilation, Eigenem und Befremden auf existenzielle Weise zu zerreißen droht.

Mit Zerreißproben kennt sich François (Frédéric Chau), sympathische Hauptfigur der in Paris spielenden Culture-Clash-Komödie „Made in China“, bestens aus. Obwohl der charmante junge Mann gänzlich akzentfrei und überdies bildungsbürgerlich ambitioniert parliert, wird er wegen seines Aussehens mit unschöner Regelmäßigkeit als Chinese identifiziert und mit dämlichen Klischees konfrontiert.

Das Maß ist für ihn voll, als ihn eine Freundin seiner französischen Partnerin Sophie (Julie de Bona) für einen Chinarestaurant-Bringdienstboten hält – und ihm mit den Worten „Wir haben nichts bestellt“ die Wohnungstür vor der Nase zuknallt.

Chau, der als Schwiegersohn in den „Monsieur Claude“-Komödien glänzte und am Drehbuch von „Made in China“ beteiligt war, wirkt dem Vernehmen nach nicht zuletzt aus persönlicher Betroffenheit an dem Multikulti-Lustspiel mit. Sein François wüsste gern alle asiatischen Wurzeln gekappt – und nennt hartnäckig „Saint-Denis“ als den Ort seiner Herkunft.

Das ändert sich nachhaltig, als ihm Sophie mitteilt, sie erwarte nicht nur ein Kind von ihm, sondern überdies, dass er sich mit seiner Familie aussöhne. Mehr aus Liebe denn aus Einsicht entspricht François ihrem Wunsch. Gemeinsam mit seinem Kumpel Bruno, einem Fahrlehrer, den „Monsieur Claude“-Co-Star Medi Sadoun liebenswert verkörpert, macht er sich in die chinesische Community im 13. Arrondissement auf. Dort leben unter anderem seine Lieblingstante, sein kleiner Bruder und sein Vater, mit dem er ziemlich zerstritten ist.

Die Annäherung an den Kulturkreis, den François dauerhaft verleugnen zu können hoffte, verläuft langsam, holprig und reich an Missverständnissen. Zwar heißt ihn seine Familie mehrheitlich herzlich willkommen. Das Verhältnis zu seinem Vater aber bleibt zunächst unterkühlt und von Missverständnissen umflort. Nur gut, dass Sophie darauf besteht, das gemeinsame Baby müsse unbedingt seinen Großvater kennenlernen.

„Made in China“ umkreist mit viel Humor und Wärme eine komplexe Suche nach einer Identität, der notgedrungen Risse eingeschrieben sind. Zwar wartet der tiefgründige Film im kulinarischen Kontext mal mit einem Hunde-Scherz auf. Insgesamt aber ist der von Julien Abraham schlüssig inszenierte Film deutlich weniger albern und stereotypendrall als die „Monsieur Claude“-Filme.