Bereits das Vorwort, das Michael Augustin, als "freies Geleitwort" ausflaggt und mit dem Spannungsbogen "Zwischen Rollkofferwelt und Trachtenzwerg" überschreibt, hat es in sich. Darin würdigt der Bremer Dichter den Spagat, den sein Kollege und Bundeslandsmann Ulrich Beck zwischen Beruf und Berufung vollführen muss. Denn Beck arbeitet als Manager und schmiedet Verse. "Er hat die ätzende Luft des Zynismus geatmet, ist mit locker sitzendem Colt eingeritten in die hohen Etagen der Brüllaffen und corporate warriors und hat gelernt, die gerade noch so eben bewohnte und bewohnbare Welt aus dem Gefechtsstand zu betrachten, vom Hochsitz aus, 48 Stunden pro Tag." So schildert Augustin die wundersame Arbeitswelt von Ulrich Beck, dessen erster Lyrikband "gleitzeit" 1986 erschien.

Auch Beck, dessen Verse viel Verve und noch mehr Pointen aufweisen, ist gegenüber seiner Branche kritisch: "meine freunde die stockfische / stelzen und stolpern / von meeting zu meeting / selbstständig nur ihre rollenden / koffer, herde genug, stop / over gebäck und getränk". So beginnt das Gedicht "reservate", eines von vielen, das den werktäglichen Ritt über den Bodensee (besser: über die Weser) in plastischen, oft drastischen Wendungen schildert: als jenes nachträgliche Erschrecken über Gefahr, das diese Redensart nach Gustav Schwab und Peter Handke birgt.

Man muss kein Topmanager sein, um die analysescharfen und bildmächtigen Zeilen des Ulrich Beck schätzen zu können. Die martialische Rhetorik der Chefetagen, die seine Texte elegant denunzieren, ist hierzulande leider längst Sprachstandard. Ulrich Becks lehrreichem und unterhaltsamem Buch sind viele Leser zu wünschen.

Weitere Informationen

Ulrich Beck: komm & geh zeiten.

edition Das Gedicht, Weßling.

104 Seiten, 15 €.