Die eine ist seine Frau, die andere seine Äffäre. Doch Louise (links, Simona Brown) und Adele ​(Eve Hewson) werden trotzdem Freundinnen. Oder doch nicht? (Nick Wall/NETFLIX © 2020)

Bremen. Louise (Simona Brown) arbeitet am Empfang in einem stylischen Psychiater-Büro in London und hat einen siebenjährigen Sohn. Sie braucht keinen Partner, um glücklich zu sein, trotzdem hat sie ein paar Schmetterlinge im Bauch, nachdem sie zufällig in einer Bar David (Tom Bateman) kennengelernt und geküsst hat. Doch die Schmetterlinge fliegen nur bis zum nächsten Morgen, als sie ihrem neuen Chef vorgestellt werden soll: Es ist – natürlich – David, und als sei das noch nicht unangenehm genug, ist er auch noch mit seiner Frau da. Louise versteckt sich lieber erst einmal auf der Toilette und sucht erst am nächsten Tag das Gespräch. Sie und David einigen sich, von vorne anzufangen und den Kneipen-Abend zu vergessen. War ja auch keine große Sache.

„Sie weiß von dir“ lautet der nicht gerade subtile Titel dieser neuen Netflix-Miniserie, die auf dem Roman „Behind Her Eyes“ von Sarah Pinborough basiert. Und mit „sie“ ist Adele (Eve Hewson) gemeint, Davids Frau. Sechs Folgen mit jeweils rund einer Stunde Länge umfasst die kurze Reihe und – so viel sei verraten – das reicht, um für genügend spannende Twists zu sorgen und den Zuschauer auf diverse falsche Fährten zu locken.

An einem freien Nachmittag stößt Louise zufällig mit Davids Frau Adele auf der Straße zusammen, und die beiden gehen einen Kaffee trinken, freunden sich sogar an. Adele bittet ihre neue Freundin, David nichts von ihren Treffen zu erzählen, weil er es nicht möge, privates und berufliches zu vermischen, und sie hält dicht. Schließlich hat auch sie ein Geheimnis: Aus dem Kuss mit ihrem neuen Chef ist mittlerweile eine leidenschaftliche Affäre geworden.

Das diese seltsame Dreiecks-Beziehung nicht lange gut gehen kann, ist offensichtlich. Doch hier geht es noch um viel mehr als Ehebruch. David und Adele verbergen irgendetwas. Etwas, das der Zuschauer nur häppchenweise in Rückblicken serviert bekommt. Da gab es ein Feuer, einen Psychiatrieaufenthalt und Adeles geheimnisvollen Freund Rob ​(Robert Aramayo). Und es gibt natürlich die Frage: Weiß Adele wirklich von der Affäre zwischen ihrem Mann und ihrer neuen Freundin? Und wenn ja: Woher?

Getragen wird die Serie vor allem durch eine brillante Simona Brown in der Rolle der Louise. Sowohl Tom Bateman als auch Eve Hewson neigen etwas zum Overacting, was bei den doch recht sonderbaren Figuren, die sie spielen, aber schon in Ordnung geht. Vielmehr verstärkt dies noch die geheimnisvolle Aura, die das nicht gerade glückliche Paar umgibt.

Eine Fortsetzung von „Sie weiß von dir“ wird es nach aktuellem Stand wohl eher nicht geben, denn Netflix bezeichnet den Sechsteiler als Miniserie und nicht als erste Staffel. Und obwohl die kleine Thrillerreihe durchaus fesselt, ist das vollkommen in Ordnung. Das Ende ist ebenso überraschend wie zufriedenstellend. Da kann man ruhig auch mal auf Qualität anstatt auf Quantität setzen.

Weitere Informationen

Sie weiß von dir. Miniserie (6 Folgen).

Anbieter: Netflix.