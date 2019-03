Im vergangenen Jahr stellten sich Studenten und Forscher beim "March for Science" in 14 deutschen Städten hinter die Wissenschaft – wie hier in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Es sind schwierige Zeiten für die Wissenschaft. Ob Klimawandel, Grenzwerte für Feinstaub oder die Wirkung von Impfstoffen – Studien und Forschungsergebnisse werden zunehmend angezweifelt, Desinformationen und sogenannte „alternative Fakten“ erreichen in den digitalen Medien ein Millionenpublikum. „Wir leben in Zeiten, in denen die öffentlichen Debatten immer kurzatmiger werden, die Zyklen der Erregung wechseln immer schneller“, sagt Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Wichtig seien daher substanzielle Debatten, mehr Zuhören und mehr wirklicher Austausch. Um mehr Sensibilität für das Thema zu schaffen, lädt die Senatorin am Mittwoch, 27. März, zu der Podiumsdiskussion „Zwischen Fake und Fakten: Die Verantwortung der Wissenschaft in turbulenten Zeiten“ in das Theater Bremen ein. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Selbst langjährige Gewissheiten werden mittlerweile infrage gestellt, wie jüngst vom Lungenfacharzt Dieter Köhler. Es gebe keine „wissenschaftliche Begründung“ für die geltenden Feinstaub- und Stickoxidgrenzwerte, sagte er vor einigen Wochen und lieferte eine Berechnung gleich mit. Rund 100 weitere Lungenärzte unterstützten ihn, Politiker wie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und viele Medien stürzten sich auf das Thema. Später kam heraus, dass Köhler sich schlicht verrechnet hatte – der Schaden war aber längst angerichtet. „Natürlich gehört zu jeder Debatte, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. In jeder Debatte gibt es ja eine Expertenstimme für die eine Meinung und eine für das genaue Gegenteil“, sagt Quante-Brandt. Am Ende gehe es vor allem darum, wie plausibel die jeweiligen Ergebnisse sind.

Wissenschaft genießt großes Vertrauen

Neben der Senatorin ist auch Katharina Kleinen-von Königslöw bei der Diskussion dabei. Die Professorin hat sich an der Universität Hamburg auf die Erforschung von digitaler Kommunikation konzentriert, besonders unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. „Gerade in den sozialen Netzwerken gibt es eine Überforderung, welche Informationen vertrauensvoll und wertvoll sind und welche nicht“, sagt Kleinen-von Königslöw. Für viele sei es nur noch schwer zu unterscheiden, was nun Fakt oder Meinung ist. „Die Wissenschaft genießt immer noch einen Vertrauensvorschuss bei vielen Menschen, wir müssen aber an der einen oder anderen Stelle noch besser und klarer kommunizieren“, sagt Kleinen-von Königslöw.

Das Vertrauen in die Wissenschaft ist laut der repräsentativen Studie „Wissenschaftsbarometer“ stabil. 54 Prozent gaben bei der Befragung im vergangenen Jahr an, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen, 39 Prozent zeigten sich unentschieden, sieben Prozent vertrauten ihnen nicht oder eher nicht. Der häufigste Grund für das Misstrauen ist die vermutete Abhängigkeit von Geldgebern. Über zwei Drittel der Befragten empfinden zudem den Einfluss der Wirtschaft auf die Wissenschaft als zu groß.

„Es gibt Forschungsbereiche, da ist der Einfluss von Unternehmen durchaus bedenklich“, sagt Andreas Breiter, Konrektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Transfer an der Universität Bremen. „Facebook finanziert etwa ein Ethik-Institut an der Technischen Universität München.“ Die Regelungen der Wissenschaftsfreiheit müssten immer eingehalten werden. „Auf der anderen Seite können Kooperationen mit Firmen aber auch sinnvoll sein.“

Laut Breiter sollten sich mehr Forscher in politische Debatten einmischen. „Natürlich muss man dann auch mit Gegenwind rechnen und das aushalten.“ Um den Austausch mit der Gesellschaft zu fördern, müsste außerdem die Wissenschaft in Bremen sichtbarer gemacht werden. „Das Haus der Wissenschaft ist eine gute Institution, ich stelle mir aber eine Art Ausstellungshaus vor, einen Glaskasten in der Innenstadt, in dem sich die Bremer über unsere neuesten Forschungsergebnisse informieren können.“

Zur Sache

Öffentliche Diskussion im Theater

Die Podiumsdiskussion findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Foyer des Theater Bremen statt. Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, leitet den Abend mit einem Impulsvortrag ein; im Anschluss diskutiert er zusammen mit Katharina Kleinen-von Königslöw, Eva Quante-Brandt und Andreas Breiter. Die Moderation übernimmt der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler. Die Veranstaltung ist öffentlich, Einlass ab 18.30 Uhr.