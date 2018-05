Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom wirkt am 1. Juni an der Eröffnungsgala im Theater Bremen mit. (HENNING KAISER)

Bremen. Und schon wieder ein Heimspiel: Zum zweiten Mal in Folge gastiert der 43-jährige Poetry-Slammer Bas Böttcher, der als Mitbegründer der deutschsprachigen Spoken-Word-Szene gelten darf, beim Hochamt für Lyrik in seiner Geburtsstadt. Böttcher wird im Rahmen einer Werkstatt wiederum Studierende der Hochschule Bremen in der hohen Kunst pointierten und rhythmischen Dichtens unterrichten. Die 19. Ausgabe des internationalen Literaturfestivals „Poetry on the Road“ findet vom 31. Mai bis zum 4. Juni in verschiedenen Kulturstätten Bremens statt.

Die jüngste Auflage des von Radio Bremen und der Hochschule Bremen ausgerichteten Veranstaltungsreigens soll erneut Autoren der Weltliteratur ebenso eine Plattform bieten wie verheißungsvollen Neuentdeckungen. Offizieller Startschuss für die Festspiele im Zeichen von Jambus und Trochäus, Daktylus und Anapäst ist am Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr, im Theater am Goetheplatz mit dem prominent besetzten (und nachweislich beliebten!) Lesungsmarathon. Bereits für den Vortag der Eröffnungsgala ist für 19 Uhr im Wallsaal der Stadtbibliothek eine internationale Poetry-Slam-Gala anberaumt worden, bei der neben Bas Böttcher unter anderem die Wortkünstler Harry Baker (England), Yasmin Hafedh (Österreich) und Volker Strübing (Deutschland) auftreten. Alle Gäste und Moderatoren, Begrüßungswortsprecher und musikalischen Begleiter der beiden Gala-Auftaktveranstaltungen stehen auf der Homepage des Festivals: www.poetry-on-the-road.com.

Stimme, Sprache, Sound

Insgesamt werden 31 Dichterinnen und Dichter aus 21 Ländern in unterschiedlichen Formaten ihre Stimme, ihre Sprache und ihren Sound vorstellen – und ihrem Publikum die Vielfalt sowie den Darstellungsreichtum zeitgenössischer Lyrik nahebringen. Unter den Festivalgästen sind der niederländische Erzähler und Essayist Cees Nooteboom, der chinesische Lyriker Liao Yiwu, der im Berliner Exil lebt und der sozusagen amtierende Georg-Büchner-Preisträger Jan Wagner. Marica Bodrozic, deutsche Schriftstellerin kroatischer Herkunft, ist – auch als Leiterin eines Literaturworkshops – ebenso mit von der Textpartie wie der Schweizer Franz Hohler, der in ähnlicher Weise als Virtuose der kleinen und komischen Form gilt wie der Bremer Hörfunkredakteur Michael Augustin, der sich die Festivalleitung einmal mehr mit Regina Dyck von der Hochschule teilt. Auch die Sängerin und Autorin Judith Holofernes, die mit ihrer vormaligen Band Wir sind Helden wie auch als Solistin nachweislich mustergültig die Disziplinen End-, Binnen und Stabreim beherrscht, wird beim Festival vertreten sein. in alle Jahre wieder sehr gut angenommener Schauplatz der hiesigen Lyrikleistungsschau ist der Bremer Dom. In dessen stimmungsvoller Ostkrypta beginnt am 2. Juni um 10.30 Uhr eine Matinee, die im Zeichen von Mittelalter und Minnesang steht: Jan Wagner und Tristan Marquardt präsentieren ihren Band „Unmögliche Liebe: Die große Anthologie des Minnesangs – eine Liebeserklärung an die Liebesgedichte des Mittelalters“. Als kundige Gäste sind Anja Kampmann und Ulrich Koch dabei, die beide Minnelieder aus dem Mittelhochdeutschen übertragen haben. Selten gehen der Inhalt eines Textvortrags und die Aura eines Ortes eine so innige Verbindung ein. „Talking Poetry“ heißt es wiederum in der Villa Ichon, die am 2. Juni um 12 Uhr Schauplatz einer Lesung und eines Gesprächs ist, die unter dem Leitwort „Exil und Vertreibung“ stehen. Es geben Auskunft: Caroliyn Forché (USA) und Liao Yiwu (China/Deutschland).

Weitere Veranstaltungsorte am 2. Juni sind das Institut français mit einer zweisprachigen Lesung und Diskussion, die James Noël bestreitet (11 Uhr) und das Bremen4U-Café, in dem fünf Lyriker und Performer jüngeren Jahrgangs ihr Werk präsentieren. Am Abend des 2. Juni liest der Kieler Künstler und Schriftsteller Arne Rautenberg um 22 Uhr im Rahmen der Langen Nacht der Museen im Gerhard-Marcks-Haus. Ebenfalls an diesem Abend findet der bewährte Programmpunkt „Poetry bei Shakespeares“ im Theater am Leibnizplatz statt. Unter anderem lesen der Chilene Jesús Sepúlveda, die Polin Dagmara Kraus und die Österreicherin Brigitta Falkner. Beginn ist um 19.30 Uhr.

So etwas wie die Finissage der diesjährigen „Poetry on the Road“-Ausgabe findet am 3. Juni um 11 Uhr im Weserhaus statt. Unter anderem stellen Mildred Barya (Uganda), Levin Westermann (Schweiz) und Zheng Xiaoqiong (China) Texte vor. Traditionell unter Ausschluss einer Öffentlichkeit mit Schulabschluss lesen am 4. Juni um 10 Uhr Festivalpoeten im Kippenberg-Gymnasium. Gerade jungen Leuten geht es erfahrungsgemäß – und unabhängig vom Medium – um einen Rhythmus, bei dem man mitmuss. Insofern dürfte die Festivalleitung einmal mehr ein gutes Händchen beweisen, indem sie zuallererst Slam-Poeten ins Gymnasium delegiert. Denn egal ob nun in Gangsta-Rapsongs, Spoken-Word-Performances oder vornehmlich atemlosen Texten wie, sagen wir mal, Georg Büchners "Lenz" (1835), Allen Ginsbergs "Howl" (1955) oder Rainald Goetz' "Rave" (1998): Zuhörer und Leser goutieren seit jeher die Dynamisierung des Schauplatzes Schrift durch eine prägnante Taktgebung, die nah am Herzschlag ist – und entsprechend dicht am Leben. Dass die Gattung Lyrik dennoch nicht gefällig ist, zeichnet sie aus und berührt selbst den Kultursenator: "Lyrik ist widerspenstig", heißt es in Carsten Sielings Geleitwort zum Festivalprogramm, "sie fordert Aufmerksamkeit ein".