Bremen. Wenn am Dienstag, 9. Oktober, das Queerfilm-Festival Bremen startet, gibt es etwas zu feiern: Es ist bereits die 25. Auflage des Filmfestes der schwul-lesbisch-transgender-Community. Sechs Tage lang, bis Sonntag, 14. Oktober, werden im Kommunalkino City 46 wieder Dokumentationen sowie Spiel- und Kurz­filme gezeigt, die sich abseits des Mainstream-Kinos mit den Lebensentwürfen und -bedingungen von Schwulen, Lesben oder Transgendern beschäftigen. Begleitet wird das Festival von einer Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Schwankhalle.

Los geht’s am Dienstag, 9. Oktober, wie jedes Jahr mit dem „Langen Kurzfilm-Eröffnungsabend“. Ab 19 Uhr lernen die Zuschauer viele unterschiedliche Lebenswelten kennen – vom Trans-Schwimmverein bis hin zur Situation geflüchteter queerer Menschen. Viele der Kurzfilme sind als Premieren in Bremen oder sogar in Deutschland zu sehen.

Mit dem umstrittenen Experimentalfilm „Touch Me Not“ ist bereits am zweiten Festivaltag ein Highlight im Programm. Der halbdokumentarische Film von der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie begleitet drei Akteure in ihrer Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und Vorstellung von Intimität. Er wurde im Februar mit dem Hauptpreis der Berlinale ausgezeichnet. Am Donnerstag widmet sich die Dokumentation „Die Ehe der Herren Schultze“ dem Alltag der zwei schwulen Senioren Kurt und Toon. Die beiden Protagonisten sind bei der Vorstellung anwesend und laden anschließend das Publikum zu einer Diskussionsrunde ein.

Am Sonntag, 14. Oktober, zeigt das City 46 unter anderem den kenianischen Film „Rafiki“. Er handelt von zwei Töchtern rivalisierender Politikerinnen, die sich ineinander verlieben. Ebenfalls am Sonntag nimmt Regisseurin Caroline Berler die Zuschauer in „Dykes, Camera, Action“ mit auf eine Reise durch die letzten Jahrzehnte lesbischer Filmgeschichte – von den experimentellen Anfängen der 1970er-Jahre bis zu modernen Produktionen. Vorher und nachher ist feiern angesagt: In einem Jubiläumsspecial erwartet die Zuschauer neben einem Rückblick auf 25 Jahre Queerfilm-Festival Bremen eine besondere Überraschung. Wie schon bei den bisherigen Festivals wird wieder ein Publikumspreis für den besten Langfilm vergeben. Mithilfe von Stimmzetteln, die jeweils vor Filmbeginn ausgeteilt werden, können die Zuschauer über den Sieger entscheiden.

Neben den insgesamt 13 Langfilmen lädt das Festival in Kooperation mit der Schwankhalle zu sogenannten Performance-Veranstaltungen ein. In „How to Greet like a Jamaican“ (11. bis 14. Oktober) will der Jamaikaner Zwoisy Mears-Clarke etwa erkunden, wie mithilfe des Körpers eine Beziehung hergestellt, definiert und gefestigt werden kann.

Für die Jubiläumsausgabe haben sich die Organisatoren um Christine Rüffert das „Solidarische Huckepack-System“ ausgedacht. Zusammen mit der eigenen Karte können Besucher ein Zweite kaufen und diese als Freikarte an der Kasse hinterlegen lassen. Menschen, die sich den Eintritt nicht leisten können, wird so der Festival-Besuch ermöglicht.

25. Queerfilm-Festival Bremen: 9. bis 14. Oktober im City 46, Birkenstraße 1. Weitere Infos unter www.city46.de