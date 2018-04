Jazzmeia Horn überzeugte neben ihrer Stimme mit viel Charme, während das Aca Seca Trio dreistimmig an den Start ging. (Blickenstaff/Birba)

Die Overseas Night bei der Messe Jazzahead ist immer schon ein Publikumsmagnet gewesen, und so ist am Eingang zum Schlachthof zu lesen, dass die Veranstaltung ausverkauft ist. Das ist nicht ganz so schlimm, da zumindest die Konzerte im Schlachthof direkt auf Leinwand und Lautsprecher in die Schlachthof-Arena übertragen werden, und zwar bei freiem Zugang. Das macht das Gedränge in der Kesselhalle nicht ganz so heftig wie in den Vorjahren.

Los geht es aber in der Messehalle 7, in der der US-Pianist Justin Kauflin mit seinem Trio spielt. Der blinde Musiker war schon vor ein paar Jahren hier zu hören, hat außerdem im Club Moments gespielt. Insofern ist sein Eröffnungsstück „Coming home“ irgendwie passend. Kauflin ist ein eleganter, technisch ausgefuchster Pianist, der viel Seele in sein Spiel legt und die Grenze des Harmonischen selten überschreitet. Das gilt auch für den griechisch-stämmigen, in New York lebenden Kontrabassisten Petros Klampanis, der neben Piano und Schlagzeug ein komplettes Streichquartett mitgebracht hat.

Das Septett beginnt sehr folkloristisch, mit süßen Streicherklängen, wird dann aber mutiger und jazziger, was durch ein ausführliches Bass-Solo mit vielen elektronischen Effekten von Klampanis, der hier auch seine Stimme einsetzt, unterbrochen wird. Aus Brasilien kommt das Quintett des Harmonika-Spielers Gabriel Grassi, und der hat Samba im Blut.

Folglich heißt der Opener „Samba for Toots“, womit Grassi natürlich den verstorbenen Belgier Toots Thielemanns als Vorbild kenntlich macht, was zu hören ist. Im Schlachthof betritt die Sängerin Jazzmeia Horn mit ihrem Pianotrio die Bühne. Die 27-Jährige hat viel Charme und – darf man das in Zeiten von Sexismus-Debatten noch sagen? – Sex-Appeal, ist sich beider Tatsachen bewusst und setzt sie gekonnt ein.

Jazzmeia Horn kann wundervoll und exaltiert scatten, nur ihr gesangliches Potenzial hat sie noch nicht voll ausgeschöpft. In ihren Songs verwendet sie klassisches Material von „Night and day“ bis zu „Loverman“, liefert sich dabei ein famoses „Call and Response-Duell“ mit ihrem exzellenten Schlagzeuger Henry Conerway.

Songs zum Mitsingen

Mit Jazzmeia Horn beginnt auch der Mitsing-Teil für das Publikum, der danach anhält. Nur nicht bei dem australischen Quintett Mn’Jam Experiment, das mit live gesteuerten Videozuspielungen, Lichteffekten, Stimmmanipulationen, scratchendem DJ und weiterer Elektronik ein lautes, druckvolles, zugleich humorvolles Multimedia-Spektakel in die Messehalle zaubert.

Mitmachen soll das Publikum aber auch hier: Bei einem Bass-Solo soll es reden, weil das angeblich immer beim Bass-Solo passiert, wie die gute Sängerin Melissa Oliveira augenzwinkernd erklärt. Beim Trio des aus Martinique stammenden Grégory Privat soll zumindest mitgesummt werden. Was aber nur mäßig funktioniert.

Umso überzeugender ist das Spiel des Pianisten mit seinen fabelhaften Begleitern, das mal akzentuiert rhythmisch formuliert, aber auch lyrisch mit geläufigen Klangperlen operiert. Diese Qualität erreicht das Freedom Trio mit seiner brasilianisch-afrikanischen Stilistik bei weitem nicht, während das argentinische Aca Seca Trio zum Finale weit nach Mitternacht zwar schön dreistimmig singen kann, aber musikalisch auf Keyboards, Gitarre und Schlagzeug eher konventionell bleibt.

Sie wäre sicherlich der prominenteste Gast bei der diesjährigen German Jazz Expo gewesen, leider allerdings musste die Saxofonistin Anna-Lena Schnabel krankheitsbedingt absagen. Was besonders schade war, da sie bereits dem Auftritt ihrer Band Saskya beim MIB-Festival Anfang März fern bleiben musste.

Gute Musik gab es natürlich trotzdem am dritten Tag der Jazzahead. Zum Beispiel zur Eröffnung in der bereits am frühen Nachmittag wieder gut gefüllten Messehalle von Max Andrzejewski’s Hütte, einem ideenreich aufspielenden Quartett aus Berlin in der Besetzung Saxofon, Gitarre, Bass und dem Bandleader am Schlagzeug.

Man agiert und interagiert mal tief im Blues watend, mal leicht avantgardistisch swingend oder in kantig schroffem Zusammenspiel zwischen Drummer und Saxofonist wie im Song „Stomach“. Im nächsten Stück dann ein Zeitlupenbeat mit melancholischen Saxofonmelodien und Gitarrenlinien. Ein cooler, sanfter zeitloser Sound ohne je lieblich zu sein.

Mit elektronischen Effekten verfremdet

Daniel Erdmann’s Velvet Revolution ist mit Saxofon, Violine und Vibrafone ungewöhnlich besetzt und setzt auf einen schwerelosen und immer wieder auch schwungvollen Sound. Eine klangfarbensatte Kammermusik mit zuweilen überbordender Energie, die stilistisch allerdings zwischen Blues, osteuropäischen Volkswaisen, französischer Musette und klassischem Swing aus dem Vollen schöpft.

Das Trio um den Münchner Schlagzeuger Shinya Fukomori hat zwar Momente einer entrückten Eleganz mit hübsch zarter Melodieführung, klingt aber auf Dauer doch etwas gediegen. Auf weite, getragene und atmosphärische Melodiebögen setzt auch die Band Quadrivium des Trompeters Markus Stockhausen, Sohn des berühmten Komponisten zeitgenössischer Klassik, Karlheinz Stockhausen.

Ein Übermaß an Wohlklang wird hier allerdings dadurch verhindert, dass der Bandleader und Komponist den hellen und klaren Sound seines Instruments mit elektronischen Effekten verfremdet und die Band die Stücke auch mal in getrieben hektisch gespielte Brüche zerteilt. Eine intuitive Musik, die zudem aktuellen Jazz, Klassik und Neue Musik spielerisch leicht und unverkopft korrespondieren lässt.

Die junge Band des Berliner Pianisten Benjamin Schaefer heißt nicht umsonst Quiet Fire. Elegisch ruhige Passagen stehen im ausgewogenen Wechselspiel mit einem experimentell-wilden, feurigem Zugang wie etwa in der Bearbeitung von Eric Saties „Les fils des étoiles“.