Die vorsitzenden Schafferinnen Shantha Chaudhuri (li.) und Sabine Bomeier mit SPD-Chefin Andrea Nahles. (Frank Thomas Koch)

Andrea Nahles hat vor Kurzem in Berlin auf einem Fest des ARD-Hauptstadtstudios eine Anekdote gehört, über sie sich sehr gefreut hat. Eine Journalistin erzählte der SPD-Vorsitzenden nämlich, dass ihre Tochter sie anlässlich der Debatte um die Nachfolge von Angela Merkel gefragt hatte: „Mama, können Männer eigentlich auch Bundeskanzlerin werden?“ Marie Juchacz, die erste Frau, die am 19. Januar 1919 eine Rede im damaligen Reichstag hielt, wäre stolz auf dieses Mädchen gewesen, sagte die SPD-Vorsitzende in ihrer Gastrede beim 44. Schafferinnenmahl.

Nahles erzählte den 100 Bremerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen, die die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der SPD zum Festmahl und Netzwerken in die Bürgerschaft eingeladen hatte, aber auch, warum es aus ihrer Sicht noch lange eine Veranstaltung wie das Schafferinnenmahl geben muss. „Frauen sind rechtlich gleichgestellt, aber es geht darum, dass diese Gleichstellung auch real ist. Davon sind wir noch ein großes Stück entfernt.“

Ein Beispiel aus Nahles Sicht: Deutschland feiert 100 Jahre Frauenwahlrecht, unter diesem Motto stand auch das Schafferinnenmahl. Sie habe mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) einen regen Briefwechsel zu diesem Thema gehabt, erzählte Nahles. „Den kann man vielleicht irgendwann mal in vielen Jahren nachlesen.

„Gleichstellung ist nichts, wofür sich Frauen bedanken müssten“

Herr Schäuble war anfangs der Meinung, dass für den Festakt ja wohl das Paul-Loebe-Haus ausreichen würde, also ein Nebengebäude des Bundestags“, schilderte die SPD-Politikern. „Natürlich findet er jetzt im Plenarsaal statt.“ Gleichstellung sei nichts, für das sich Frauen bedanken müssten, sagte Nahles. „Wer Frauen gleiche Rechte abspricht, spricht ihnen damit auch ein Stück weit ab, Menschen zu sein.“

Das Schafferinnenmahl, 1975 zum ersten Mal als Protest gegen das traditionelle Damen-Verbot bei der Schaffermahlzeit organisiert, soll Netzwerk sein und die gegenseitige Anerkennung unter Frauen stärken. „Wir sind hier, um das tägliche Handeln zu würdigen, um unsere Solidarität untereinander zu feiern“, sagte Shantha Chaudhuri, die 1. Schafferin. Aber auch sie warnte, dass Frauen nicht nachlassen dürften, wenn es darum gehe, ihre Rechte einzufordern.

Frauenquote sinkt im Bundestag

Das gilt natürlich auch in der Politik. Aber gerade im Bundestag sei die Quote der Frauen im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode von 36 auf 30 Prozent gesunken, sagte Nahles. Deshalb unterstütze sie die Änderung des Wahlrechts hin zu mehr Parität, die zuletzt auch Justizministerin Katharina Barley (SPD) gefordert hatte. Dasselbe gilt auch beim Thema Bezahlung und bei der Besetzung der Positionen von Chefs und Vorständen in Unternehmen.

Sie kenne diese gläserne Decke, sagte Nahles. „In den Vorständen der 130 börsennotierten Unternehmen gibt es je 56 Vorstände, die Thomas oder Michael heißen. Und es gibt 52 Frauen. Das kann doch nicht nur mit besserer Qualifikation zu tun haben.“ Genauso wenig, dass der Mindestlohn eigentlich ein Frauenthema sei, weil er zu 70 Prozent sie beträfe.

Es gibt noch viel zu tun in Sachen Geschlechtergerechtigkeit – das war die Botschaft dieses Abends.